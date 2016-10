Was ein Rehabilitationsdienst leistet

a)

Leistungen kommen insbesondere in Form der medizinischen, der beruflichen und der sozialen Rehabilitation infrage. Tätigkeiten eines Dienstes in der medizinischen Rehabilitation können sein: Vermittlung beziehungsweise Benennung von Fachärzten, Fachkliniken und Gutachtern (insbesondere auch zur Einholung einer Zweitmeinung),

Organisation von stationären Aufenthalten oder Reha-Maßnahmen,

Organisation des Transportes,

Organisation einer Pflegekraft im eigenen Heim,

Organisation von Heil- und Hilfsmitteln,

Organisation von Vor- und Nachsorgeterminen,

Begleitservice zu Ärzten/Ämtern und Behörden. Tätigkeiten eines Dienstes in der beruflichen Rehabilitation können sein: Anstoßen von Umschulungsmaßnahmen,

Identifikation von Kostenträgern,

Bewerbungstraining,

Vermittlung von Arbeitgebern,

Koordination des Arbeitsplatzumbaus,

Veranlassung der Umgestaltung des Betriebes bei Selbstständigen. Tätigkeiten eines Dienstes in der sozialen Rehabilitation können sein: Organisation des Umbaues von Haus/Wohnung und Kfz,

Vermittlung von Finanzberatern,

Vermittlung/Organisation einer Kinderbetreuung,

Begleitung zu Ämtern und Behörden,

Benennung von Selbsthilfegruppen, sozialen Einrichtungen, Verbänden und Institutionen,

Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber sozialen und gesetzlichen Einrichtungen,

Organisation einer sportmedizinischen Beratung – Empfehlung zu Bewegungstherapien.