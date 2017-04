Was bei Lebens- und BU-Anträgen geprüft wird

4.4.2017 – In Folge 87 der VersicherungsJournal-Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ beschäftigt sich mit Fragen aus der Antragsachbearbeitung im Bereich der Lebens- und Berufsunfähigkeits-Versicherung. Hier die richtigen Antworten zu wissen, nützt nicht nur angehenden Fachwirten in ihrer DIHK-Prüfung, sondern auch Vermittlern in der Kundenberatung.

(Bild: Nikolae, Fotolia.com / Pieloth)

Risiko erkennen, Risiko analysieren, Gegenmaßnahmen erarbeiten. Mit diesen ersten drei Schritten des Risikomanagement-Kreislaufs in der Lebens- und Berufsunfähigkeits-Versicherung mussten sich angehende Versicherungsfachwirte mit Wahlfach „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung – Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte“ in ihrer schriftlichen Prüfung Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) auskennen.

Nicht nur Antragsbearbeiter wissen die Lösung, sondern auch gute Vermittler. Denn: Spätestens, wenn der Antrag abgelehnt wird, möchte der Kunde eine Erklärung.

Aufgabe: Den Aufbau eines BU-Antrages verstehen

Sie sind Mitarbeiter der Antragsabteilung der Proximus Lebensversicherung AG. Für die Auszubildenden sollen Sie im Rahmen einer Schulung zum Thema Risikoprüfung das Thema „Finanzielle Risikoprüfung“ behandeln.

a) Formulieren Sie vier wichtige Fragen, die bei der finanziellen Risikoprüfung im Vordergrund stehen.

b) Zeigen Sie drei geeignete Einschränkungen im Versicherungsschutz auf, die dem Antragsteller bei kritischen finanziellen Verhältnissen angeboten werden können.

c) Stellen Sie drei wichtige Informationen dar, die Sie beim Antragsteller anfordern, um sich ein umfassendes Bild über die Angemessenheit einer beantragten Berufsunfähigkeits-Versicherung zu machen.

Lösungshinweise

Fachwissen zu Fragen aus dem Bereich „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung“ Aufgabe Lösung Zu a) Zum Beispiel: Entspricht die Höhe der Beiträge den finanziellen Verhältnissen?

Liegt ein entsprechendes versicherbares Interesse vor?

Entspricht das gewählte Produkt dem Versicherungserfordernis?

Entspricht die beantragte Versicherungssumme dem Bedarf?

Entspricht die Höhe des Versicherungsschutzes den Annahmerichtlinien der Proximus Lebensversicherung AG? Zu b) Zum Beispiel: Reduzierung der Versicherungssumme/ des Versicherungsbeitrages.

Reduzierung der Dauer des Versicherungsschutzes.

Begrenzung beziehungsweise Ausschluss des Dynamikeinschlusses.

Keine Überschussverwendung, die die Versicherungsleistung stark erhöht (Bonus). Zu c) Zum Beispiel: Klärung der Vorversicherungs-Situation/ bestehende Versicherungen.

Klärung der finanziellen Verhältnisse/ Einkommenssituation.

Klärung der schulischen und beruflichen Ausbildung.

Klärung der aktuellen beruflichen Tätigkeit (Branche, Stellung, aufsichtsführend, Mitarbeiter, körperliche Arbeit, Schreibtischtätigkeit und so weiter).

