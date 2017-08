Warum hohe BU-Leistungsquoten für schwache Ratings sorgen

3.8.2017 – Folge 97 der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ dreht sich um eine Aufgabe aus dem Bereich der Lebensversicherung. Betrachtet wird das Ratingkriterium Leistungsquote. Angehende Versicherungsfachwirte mussten in ihrer DIHK-Prüfung erklären können, was es mit einer erhöhten Quote auf sich hat, was zu ihrer Reduzierung führen kann und warum eine hohe Leistungsquote zu einem schwächeren Ratingurteil führen kann.

(Bild: Nikolae/Fotolia.com, Pieloth)

Der Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge wurden im Jahr 2014 knapp 40.200 Anträge auf Leistungsauszahlung von den Berufsunfähigkeits-Versicherern anerkannt.

Die Leistungsquote lag bei etwa 77 Prozent (VersicherungsJournal 9.3.2017). Zudem ergab sich in der Branchenstatistik des GDV eine Bearbeitungszeit von durchschnittlich nur 13 Tagen für die Abwicklung des Leistungsantrags.

Vielleicht waren diese Zahlen der Anlass, angehenden Versicherungsfachwirten mit Wahlfach „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung – Schaden- und Leistungsmanagement“ Fragen rund um die Leistungsquote zu stellen. Entwickelt wurde die nachfolgende Aufgabe vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK).

Aufgabe – Das Ratingkriterium „Leistungsquote“ verstehen

Ein bekanntes Ratingunternehmen veröffentlichte kürzlich die Leistungsquoten zahlreicher Berufsunfähigkeits-Versicherer. Das Ratinginstitut stellt zur Ermittlung der Leistungsquote die anerkannten Leistungsanträge den gesamten Leistungsanträgen gegenüber. Die Proximus Lebensversicherung AG weist dabei mit 87,40 Prozent eine stark überdurchschnittliche Leistungsquote auf.

a) Nennen Sie vier mögliche Gründe für die erhöhte Leistungsquote der Proximus Lebensversicherung AG.

b) Beschreiben Sie drei Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Leistungsquote führen können. Prüfen und begründen Sie dabei, ob die jeweilige Maßnahme kurz- oder langfristig Wirkung zeigt.

c) Aus Kundensicht erscheint eine hohe Leistungsquote von Vorteil. Analysieren Sie, warum die Leistungsquote der Proximus Lebensversicherung AG von dem Ratinginstitut dennoch mit „schwach“ beurteilt wurde.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung – Schaden- und Leistungsmanagement“ Aufgabe Lösung Zu a) Zum Beispiel: zu tolerante Annahmepolitik,

mangelnde Kompetenz der Leistungssachbearbeiter,

unvollständiger Leistungsfallprüfungs-Prozess,

zu viele Kulanzentscheidungen,

Fehlen von bedingungsgemäßen Ausschlüssen. Zu b) Zum Beispiel: Eine Verschärfung der Annahmerichtlinien kann zu einem „gesünderen“ Versicherungskollektiv und damit zu weniger Leistungsfällen führen.

Wirkung: nur langfristige Wirkung, da keine Änderung des bestehenden Kollektivs.

Wirkung: nur langfristige Wirkung, da keine Änderung des bestehenden Kollektivs. Eine Schulung der Leistungssachbearbeiter kann zu geringerer Fehleranzahl bei der Leistungsfallprüfung führen.

Wirkung: kurzfristig möglich, da auch Bestandsverträge betroffen sind.

Wirkung: kurzfristig möglich, da auch Bestandsverträge betroffen sind. Überprüfung und Optimierung des Leistungsfallprüfungs-Prozesses.

Wirkung: kurzfristig möglich, da auch Bestandsverträge betroffen sind.

Wirkung: kurzfristig möglich, da auch Bestandsverträge betroffen sind. Überarbeitung der Bedingungen im Hinblick auf mögliche Ausschlüsse oder Einschränkungen der Leistungspflicht.

Wirkung: nur langfristig, da keine Bedingungsänderung bestehender Verträge möglich ist. Zu c) Für Kunden ist eine hohe Leistungsquote scheinbar von Vorteil, da diese ein Indikator für die Zahlungsbereitschaft des Versicherers im Leistungsfall ist. Aus Sicht des versicherten Kollektivs ist eine zu hohe Leistungsquote allerdings kritisch zu beurteilen. Fraglich ist hierbei, ob Leistungen nicht zu Unrecht ausbezahlt wurden und damit das Kollektiv und langfristig auch die Leistungsfähigkeit des Versicherers gefährdet werden. Zusätzlich können höhere Beiträge für Neukunden die Folge sein. Da die Ratingagentur die Interessen der Versicherten-Gemeinschaft über das Interesse des einzelnen Versicherten stellt, wurde die Leistungsquote der Proximus Lebensversicherung AG mit „schwach“ bewertet.

