c)

Die von der GmbH hergestellten Speisen werden zum direkten Verzehr abgegeben. Weitere Bearbeitungsschritte erfolgen an den Backwaren nicht. Es handelt sich also um Endprodukte. Eine erweiterte Produkthaftpflicht-Deckung bietet der GmbH keinen Vorteil. Diese deckt Ansprüche wegen der Kosten weiterer Bearbeitungsschritte an Rohstoffen, Teil- oder Zwischenprodukten. Keiner der Deckungstatbestände einer erweiterten Produkthaftpflicht-Versicherung kommt im Hinblick auf die vom Versicherungsnehmer hergestellten Erzeugnisse in Betracht.