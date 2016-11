Vorsorge: (Versicherungs-)Mathematische Beweise und Illusionen

15.11.2016 – Plötzlich ist sie – auf allen politischen Ebenen, in allen Medien und allen gesellschaftlichen Gruppen – wieder voll entbrannt, die Diskussion um Altersvorsorge und um die Rente. Und wieder gibt es viele Analysen, viele Vorschläge, viel politischen Streit, manche wirtschaftlichen Interessen und gerne auch manche mathematische Beweisführung. Was dabei jedoch erneut zu fehlen scheint, sind ein paar wirklich neue Ansätze zur Problemlösung.

WERBUNG

Natürlich hat – mathematisch gesehen – Dr. Alexander Erdland, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Recht, wenn er die Bundesbürger auffordert, jetzt eben mehr Geld als bisher für ihre private Altersvorsorge beiseite zu legen.

Reinhold Müller

(Bild: Müller)

Da es ja kaum noch Zinsen gibt, durch die der Kapitalstock steigt, ist das die logische Konsequenz, wenn später wenigstens das gleiche Versorgungsniveau erreicht werden soll.

Ebenso nachvollziehbar ist die Aussage von Marcel Fratzscher, die der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kürzlich in einer „Hart aber fair“-Sendung tätigte.

In einem Kollektiv mit Umlageverfahren wie der gesetzlichen Rentenversicherung müsse schon rein mathematisch ein riesiges Problem entstehen, wenn die Zahl der Beitragszahler ständig sinkt und die der Leistungsbezieher steigt. Irgendwer müsse dann leiden.

Rechenexempel ohne nachhaltige Wirkung

Rechenexempel dieser Art sind nun wahrlich nicht neu, haben aber in der wieder voll entbrannten Diskussion um die Altersvorsorge und die Zukunft der Rente eine neue Hochkonjunktur.

Und sie sind ja tatsächlich schon deshalb unwiderlegbar, da Mathematik – unter anderem laut Wikipedia – als „die exakte Wissenschaft“ eigentlich nur „prinzipiell endgültige und allgemeingültige Wahrheiten“ gebiert.

So richtig zu überzeugen vermögen sie offenbar dennoch nicht. Schließlich legen viele der vom GDV-Präsidenten Angesprochenen laut dem aktuellen „Vermögensbarometer“ der Sparkassen-Finanzgruppe (VersicherungsJournal 3.11.2016) derzeit nicht etwa mehr für das Alter zurück, sondern sogar weniger als früher – und gut ein Drittel schlicht gar nichts.

WERBUNG

Es gibt auch andere Rechenweisen

Derweil wird in der Politik bei der nächsten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung vor allem um Themen wie die Mütterrente oder die Angleichung der Ostrenten gerungen (VersicherungsJournal 8.11.2016). All das sind sicherlich hehre Ziele, aber – wiederum rein mathematisch betrachtet – nicht gerade förderlich, um längerfristig ein weiteres Auseinanderklaffen der Einnahmen-Ausgaben-Schere dort zu vermeiden.

Die schlichte Schlussfolgerung daraus, dass Bürger wie Politiker ganz einfach nicht rechnen können, wäre wohl dennoch ebenso arrogant wie falsch. Sie rechnen – bewusst oder unbewusst, aber dafür aufgrund von praktischen Erfahrungen – vielleicht nur anders und außerdem mit mehr Variablen.

Bittere Erfahrungen aus der Vergangenheit

Folgten die Bundesbürger beispielsweise dem Rat des GDV-Präsidenten und horteten jetzt mehr Guthaben bei Versicherungen oder Banken, wäre das bei realer Betrachtung gewiss zielführend, wenn die Geldentwertung weiter sehr gering bliebe. Was aber, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) ihr mit der Nullzins-Politik erklärtermaßen verfolgtes Ziel irgendwann doch erreicht und die Inflation – dann möglicherweise sogar stärker als erwünscht – anzieht?

Erfahrungen mit solchen „Änderungsrisiken“ unterschiedlichster Art haben schon oft dazu geführt, dass Vorsorgesparer das bittere Gefühl überkam, mit Zitronen gehandelt zu haben. Und das bereits zu Zeiten, als sowohl der Staat als auch die Versicherer sich noch in weit stärkerem Maße als heute geneigt zeigten, als „professionelle Risikomanager“ solche Unwägbarkeiten für sie zu schultern.

Staat und Assekuranz „delegieren“ mehr und mehr Risiken

Mittlerweile jedoch ist staatlicherseits schon seit Jahren und Jahrzehnten ein eindeutiger Trend erkennbar, Risiken der Altersvorsorge zu privatisieren. Die private Assekuranz zieht – nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Vorgaben dazu getrieben – inzwischen mehr und mehr nach und delegiert sie ebenfalls an ihre Kunden.

Die reagieren darauf nicht nur mit politischem Frust und einer dramatischen Abstufung der Lebens- und Rentenversicherung, wenn es um aus ihrer Sicht geeignete Formen der Altersvorsorge geht. Sie wenden sich offensichtlich auch verstärkt dem Eigenheim als der unter den obwaltenden Umständen optimalen Vorsorgevariante zu.

Das Dach über dem Kopf rechnet sich

Das ist mathematisch ebenfalls durchaus nachvollziehbar. Ein Dach über dem Kopf braucht schließlich auch im Alter jeder, und dessen individueller (Nutz-) Wert ist, zumal wenn das Eigenheim schuldenfrei ist, letztlich weitgehend unabhängig von der Zins- sowie der Geldwertentwicklung – und ebenso von den Launen des Immobilien- oder Mietwohnungsmarktes.

Ebenso klar ist jedoch, dass die eigenen vier Wände allein keineswegs ausreichend sind für den „dritten Lebensabschnitt“. Die Politik und Assekuranz wären daher durchaus gefordert, sich etwas mehr als bisher einfallen zu lassen, um das Leben der Bürger und Kunden im Alter wieder etwas sicherer zu machen.

Bei neuen Denkansätzen herrscht noch weitgehend Fehlanzeige

Dies erst recht in Zeiten, in denen die Digitalisierung der Arbeitswelt das demografische Problem in der Altersvorsorge noch zusätzlich gewaltig zu verschärfen droht. Nicht zuletzt mit Blick auf diese neue Herausforderung scheint bislang an Denkansätzen – und zumal an innovativen – allerdings kaum etwas in Sicht.

Das war schon einmal besser. Schließlich wurde, als dereinst die Automatisierungswelle durch die Wirtschaft schwappte und immer mehr sozialversicherungs-pflichtige Arbeitskräfte ersetzte, beispielsweise mal intensiv überlegt, ob dann konsequenterweise nicht Maschinen ersatzweise als Beitragszahler herangezogen werden könnten?

Computer und mehr Assistance „an die Front“

Diesmal wären dann eben Computer an der Reihe. Die haben – anders als Selbstständige oder Beamte, über deren Einbeziehung gerne und viel diskutiert wird – immerhin den Vorzug, dass sie nicht gleichzeitig Rentenansprüche erwerben.

Und warum wollen Versicherer eigentlich nur in der Auto-, der Hausrat- oder der Rechtsschutz-Versicherung ihren Kunden inzwischen mehr bieten als nur finanziellen Ersatz im Schadenfall? Allzu viel Gehirnschmalz allerdings scheint die Assekuranz bisher noch nicht darauf verwendet zu haben, wie der Assistance-Gedanke auch in die Rentenversicherung viel mehr Eingang finden könnte.