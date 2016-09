Vor Starkregen ist niemand sicher

15.9.2016 – Die deutsche Versicherungswirtschaft und führende Meteorologen arbeiten gemeinsam an einer Lokalisierung von Starkregenfällen. Die bisherigen Ergebnisse sind eher ernüchternd: Es gibt praktisch kein sicheres Gebiet in Deutschland. Laut GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland müssen die Bundesbürger besser vorsorgen und den Eigenschutz erhöhen. Eine vom GDV in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass sich die Hauseigentümer kaum von den Starkregenfällen dieses Jahres beeindrucken lassen. Eine deutliche Mehrheit glaubt, dass ihnen Starkregenfälle nichts anhaben können.

Gestern hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in Berlin die GDV-Naturgefahrenkonferenz 2016 mit dem Schwerpunktthema Starkregen veranstaltet.

Zur Eröffnung warnte GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland, dass sich durch den Klimawandel die Schäden durch Starkregen noch vervielfachen dürften. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni hatten die Sturmtiefs „Elvira“ und „Friederike“ zum Großteil durch Starkregen Schäden in Milliardenhöhe verursacht (VersicherungsJournal 6.6.2015, 17.6.2016).

Alexander Erdland (Bild: Brüss)

„Wir müssen besser vorsorgen“, sagte Erdland mit Blick darauf, dass aktuell nur 37 Prozent der Wohngebäude gegen erweiterte Elementarschäden abgesichert sind. Eine Pflichtversicherung, wie sie der Bund der Versicherten e.V. fordert, lehnte Erdland allerdings ab.

Starkregen überall möglich

Der GDV versucht gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD), dem Starkregen-Phänomen auf die Spur zu kommen. In das gemeinsame Projekt fließen zum einen die GDV-Schadendaten und zum anderen die gemessenen Wetterdaten ein.

Eine erste Zwischenbilanz ist nicht gerade ermutigend. Nach Aussage von DWD-Vizepräsident Dr. Paul Becker kann Starkregen praktisch jede Region in Deutschland treffen. „Starkregen ist im Sommer in nahezu jedem deutschen Ort möglich“, sagte Becker.

Zwei Drittel der Hauseigentümer sehen die Lage gelassen

Auf der Konferenz wurde auch eine aktuelle Umfrage vorgestellt. Hierzu hat das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des GDV die Einstellung von knapp 1.700 Hausbesitzern gegenüber Naturgefahren wie Starkregen repräsentativ erfragt.

Vor den beiden Unwettern dieses Jahres gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie durch Starkregen keinerlei Überschwemmungen in ihrem Wohnumfeld erwarteten. Und auch nach den medial stark beachteten Ereignissen „Elvira“ und „Friederike“ waren immer noch fast sechs von zehn Befragten der Überzeugung, dass ihnen nichts passieren kann. Mit Überschwemmungen rechneten lediglich ein gutes Viertel (vorher) beziehungsweise ein gutes Fünftel (nachher) der Hausbesitzer.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

Und in Bezug auf den Abschluss einer erweiterten Elementarschaden-Versicherung gaben 89 Prozent der befragten Hausbesitzer an, dass sie das Risiko für überschaubar hielten. Weitere 67 Prozent waren der Meinung, dass ihr Versicherungsschutz ausreichend sei.

Für GDV-Präsident Erdland wäre schon viel erreicht, wenn die Menschen erst einmal auf den Versicherungsumfang ihrer Gebäudeversicherung in Bezug auf Elementarschutz schauen würden.

Klimaabkommen von Paris durchsetzen

Thema war ferner auch das Klimaabkommen von Paris, das eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf der Erde um maximal zwei Prozent zum Ziel hat. Dieses müsse ratifiziert und umgesetzt werden, forderte Erdland, der die Ratifizierung des Klimaabkommens durch die USA und China ausdrücklich begrüßte.

Nach Angaben des Diplom-Meteorologen und TV-Moderatoren Sven Plöger, der auch durch die Konferenz führte, hat die Durchschnitttemperatur seit der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren um vier bis 4,5 Grad zugenommen. In den letzten 100 Jahren allein habe der Anstieg aber schon 0,8 Grad betragen – und ohne Gegensteuern drohe in den nächsten 100 Jahren eine Temperaturzunahme um zwei bis vier Grad.

Sven Plöger (Bild: Brüss)

Eine große Herausforderung sei die Kleinräumigkeit der Unwetter, die kaum vorauszusagen seien, sagte Plöger. Starkregen könnten einen Ort verwüsten, während man sich wenige Kilometer weiter frage, wo denn das angesagte schlechter Wetter wohl bleibe. GDV und DWD hoffen, durch noch verfeinerte Analysen der Starkregen-Wahrscheinlichkeit auf die Spur zu kommen.