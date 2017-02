Von „Bye-bye Bausparvertrag“ bis „Gut für Bausparer“

23.2.2017 – Am Dienstag hat der Bundesgerichtshof entscheiden, dass eine Bausparkasse Bausparverträge kündigen darf, wenn die Kontrakte seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind. Dies gilt auch dann, wenn die Verträge noch nicht voll bespart sind. In der überregionalen sowie der Wirtschaftspresse wird das Urteil umfassend kommentiert. Die Einordnungen reichen von „Der teure Sieg der Bausparkassen“ (Spiegel-Online) über „Der letzte Weckruf für die Bausparkassen (Handelsblatt) bis hin zu „Gut für Bausparer“ (FAZ).

Die Berichterstattung zu den beiden Grundsatzurteilen vom 21. Februar 2017 (XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16) in der überregionalen, der Boulevard- sowie der Wirtschafts- und Fachpresse erfolgte zum Großteil einseitig aus Verbrauchsicht, wie folgende von der VersicherungsJournal-Redaktion vorgenommene Auswahl an Medienberichten zeigt.

FAZ: Gut für Bausparer

In ihren Kommentaren treffen die Zeitungen und Zeitschriften allerdings differenzierte Einordnungen. So kommt die FAZ beispielsweise zu dem Schluss, das BGH-Urteil sei „Gut für Bausparer“ – und zwar für diejenigen, die erst in ein paar Jahren einen Kredit abrufen wollten. Sie erhielten durch die Entscheidung mehr Planungssicherheit.

„Die durch die Niedrigzinsen bedrohten Bausparkassen haben jetzt mehr Spielraum, um die hoch verzinsten und damit teuren Altverträge loszuwerden“, heißt es in der Zeitung weiter. Allerdings hätten die Bausparkassen die gegenwärtigen Probleme auch selbst zu verantworten, da sie vor der Finanzkrise bewusst Kunden mit hohen Sparverträgen angelockt und diese auch noch belohnt hätten, wenn sie keine Darlehen abgerufen haben.

Handelsblatt: Letzter Weckruf für Bausparkassen

Für das Handelsblatt ist das BGH-Urteil „Der letzte Weckruf für die Bausparkassen“ (Abruf kostenpflichtig). Was aus Sicht hunderttausender Bausparer eine große Ungerechtigkeit sei und den Zorn so mancher deutscher Sparer errege, „ist ein überaus vernünftiges Urteil.“ Denn Bausparen sei niemals als reine Sparanlage gedacht gewesen, sondern habe immer auf folgendem Kollektivgedanken beruht:

„Mit den Zinsen, die ältere Kunden für zugeteilte Baudarlehen bezahlen, werden die Einlagenzinsen der neueren Kunden finanziert“, heißt es in der Wirtschaftszeitung weiter. Das könne nicht mehr funktionieren, wenn nur noch acht Prozent der Einlagen als Darlehen ausgegeben würden. Auch sei es nicht im Sinne des Großteils der rund 30 Millionen Bausparkunden, wenn hochverzinste Altverträge nicht gekündigt werden könnten.

Auch wenn die höchstrichterliche Entscheidung ein Erfolg für die Branche sei, so habe das Bausparen in der jetzigen Form keine Zukunft, da das Geschäftsmodell in der derzeitigen Nullzinsphase nicht mehr funktioniere. Deshalb müssten sich die Bausparkassen quasi neu erfinden und zumindest mit flexiblen Zinsmodellen oder gleich mit gänzlich neuen, zeitgemäßen Produkten auf den Markt kommen.

Die Welt: Deutsche Bausparer müssen sich warm anziehen

„Die deutschen Bausparer müssen sich warm anziehen“, kommentiert die Tageszeitung Die Welt das BGH-Urteil. Auch wenn die Bausparkassen und ihr genossenschaftliches Geschäftsmodell erst einmal gerettet seien, könne nur ein Narr glauben, dass solche Verwerfungen nicht wiederum ernste Folgen haben.

„Die Bausparkassen können aufatmen, sie sind die Gewinner; die Bausparer dagegen sind die Verlierer, weil nunmehr Vertragskündigungen ins Haus stehen.“, wird in dem Zeitungsbericht weiter ausgeführt.

Spiegel-Online: Teurer Sieg für Bausparkassen

„Die Bausparkassen mögen juristisch gewonnen haben – viel Grund zur Freude haben sie dennoch nicht“, heißt es in einem Kommentar von Spiegel-Online unter dem Titel „Der teure Sieg der Bausparkassen“.

Die Bausparkassen seien nach der höchstrichterlichen Entscheidung zwar im Recht, wenn sie hochverzinste Altverträge kündigten. Strahlende Sieger seien sie aber nicht, denn ihr Image sei stark beschädigt.

Denn die schließlich hätten die Bausparkassen selbst die Bausparverträge vor allem in den 1990er-Jahren „offensiv als Geldanlage vermarktet. Sie versprachen sogar Bonuszinsen, wenn das Darlehen nicht in Anspruch genommen werde“, wird in dem Bericht herausgestellt.

Süddeutsche Zeitung: Bruch mit Kernsatz des Rechts

Hart ins Gericht mit der BGH-Entscheidung geht die Süddeutsche Zeitung in ihrem Kommentar „Kündigung von Bausparverträgen: Der Bundesgerichtshof bricht mit einem Kernsatz des Rechts“. Die Karlsruher Richter wälzten das Risiko bei Bausparverträgen von den Kassen auf die Kunden ab –- entgegen dem klaren Vertragswortlaut.

Mit dem Urteilsspruch erlaube der Bundesgerichtshof den Bausparkassen, geschlossene Verträge – entgegen dem Rechts-Kernsatz „Pacta sunt servanda“ – einfach wieder abzuschütteln und ihren Altkunden einen Tritt geben zu dürfen, wenn und weil ihnen die Bausparverträge zu teuer werden.

„Das Risiko, dass die Zinsen sinken, tragen die Kassen. Der Bundesgerichtshof meint, dass sie es auf die Kunden abwälzen dürfen. „Das ist nicht nur verbraucherunfreundlich, das ist falsch“, wird in dem Kommentar klar Stellung bezogen.