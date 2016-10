Vermittler ohne Technik-Akzeptanz werden verschwinden

7.10.2016 – Ohne einen kompetenten Umgang mit technischen Entwicklungen werden sich Versicherungsvermittler nicht halten können. Das machte Dr. Armin Zitzmann, Vorstandschef der Nürnberger Versicherungen, auf dem Nordbayerischen Versicherungstag 2016 in Nürnberg deutlich. Dennoch werde der personelle Vertrieb auf Dauer bleiben, was die Nürnberger mit der Neuanstellung von jährlich bis zu 50 Versicherungsverkäufern unterstützt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch auf die Vertriebsmöglichkeiten im Zukunftsmarkt Afrika hingewiesen und der Forum-V-Preis für die besten akademischen Arbeiten zum Thema Versicherung vergeben.

Der elfte Nordbayerische Versicherungstag fand gestern in Nürnberg statt. Rund 400 Beschäftigte aus dem Innen- und Außendienst, leitende Angestellte, Studenten und Auszubildende sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beteiligten sich aktiv und passiv an dem seit 2005 jährlich veranstalteten Branchentreff.

Organisiert wurde der Nordbayerische Versicherungstag gemeinsam vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und dem Forum V – Nordbayerisches Institut für Versicherungs-Wissenschaft und -wirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) e.V.

Vertrieb von Mensch zu Mensch wird bleiben…

Die Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Arbeitswelt Versicherung – Wie arbeiten wir morgen? Perspektiven für Innendienst und Vertrieb“. Zu Letzterem gab Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Beteiligungs-AG, auf der Pressekonferenz zum Versicherungstag ein paar konkrete Prognosen ab.

So werden aus seiner Sicht die Vermittler langfristig erfolgreich sein, die beides bieten können: persönliche Beratung und digitale Kommunikation. „Die vorherrschende Vertriebsform wird auch in Zukunft die von Mensch zu Mensch sein“, so Zitzmann.

Thomas Silberhorn, Stefan Taschner (Pressesprecher Universa), Kathrin Möslein (FAU), Armin Zitzmann

(Bild: Burghardt)

…aber technische Unterstützung nimmt zu

Allerdings rechnet der CEO der Nürnberger Dachgesellschaft damit, dass die Hälfte aller heutigen Vermittler von der Bildfläche verschwinden wird. „Das wird altersbedingt geschehen, aber auch durch die Nicht-Akzeptanz der Technik“, erklärte der Nürnberger Vorstandschef.

Er bekräftigte, dass einige Sparten, beispielsweise die gewerbliche und industrielle Sachversicherung, auch in Zukunft nicht ohne fachkundige Vermittler auskommen werden. So lasse sich ein großer Gewerbebetrieb aufgrund seiner Komplexität auch weiterhin nicht über das Internet versichern. „Künftig wird dies aber vermehrt durch Tools zur Risikoprüfung in Echtzeit unterstützt werden“, sagte Zitzmann.

Jährlich bis zu 50 neue Versicherungsverkäufer

Im Interview mit dem VersicherungsJournal hatte Zitzmann im März angekündigt, dass die Nürnberger Versicherungen ab Mitte 2016 neue Vertriebspartner akquirieren wollen (VersicherungsJournal 22.3.2016).

Zu diesem Vorhaben äußerte er sich nun deutlich konkreter. „Wir wollen zukünftig zwischen 25 und 50 angestellte Verkäufer pro Jahr dazugewinnen“, bestätigte der Nürnberger CEO auf Nachfrage dem VersicherungsJournal. Momentan beschäftigt der fränkische Versicherer rund 500 angestellte Versicherungsverkäufer.

Die Suche nach HGB-84-Vertretern gestalte sich hingegen schwerer. Wie Zitzmann erklärte, liegt der Fokus der Nürnberger dabei auf jungen Berufseinsteigern. Bei diesen sei die Bereitschaft zur Selbstständigkeit momentan aber wenig vorhanden.

Zukunftsmarkt Afrika

Einen Versicherungsmarkt der Zukunft skizzierte Thomas Silberhorn in seinem Vortrag. Der parlamentarische Staatssekretär für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wies auf Versicherungslösungen in der Entwicklungs-Zusammenarbeit hin.

„Afrika ist unser Nachbarkontinent. In vielen dortigen Ländern wächst das Bewusstsein, dass die Vorsorge durch Versicherungen notwendig ist“, erklärte Silberhorn.

Vor allem die dortigen Landwirte müssen ihre Ernte und ihr Vieh gegen Dürren oder Überschwemmungen absichern. „Klimarisiko-Versicherungen, Agrarversicherungen und Versicherungen zur Existenzsicherung haben hier riesiges Potenzial“, so der Staatssekretär.

Erschwingliche Beiträge

Als Beispiel für bereits bestehende Absicherungsmodelle dieser Art nannte Silberhorn die African Risk Capacity, die Dürrerisiken in Afrika versichert. Das Geld zur Deckung der Schäden kommt dabei teilweise aus öffentlichen Mitteln, aber auch aus Investitionen der Privatwirtschaft.

Versicherungsnehmer für die Klimarisiko-Versicherungen sind dabei sowohl die Staaten als auch Unternehmen oder einzelne Landwirte. Wie Silberhorn dem VersicherungsJournal auf Nachfrage erklärte, seien die Beiträge für den Schutz auch für die afrikanischen Versicherungsnehmer erschwinglich.

Ausgezeichnete Leistungen

Im Rahmen des Nordbayerischen Versicherungstages – der im Jahrestakt zwischen den Veranstaltungsorten Nürnberg und Coburg pendelt – wird alljährlich auch der Forum-V-Preis verliehen.

Mit ihm werden die besten studentischen Abschlussarbeiten mit dem Schwerpunkt Versicherungen von Studierenden der FAU und der Hochschule Coburg ausgezeichnet. Die besten Bachelor-Arbeiten werden dabei mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro, die besten Master-Arbeiten mit 800 Euro belohnt.

Versicherungsbedarf für Sharing-Modelle steigt

Aufseiten der FAU wurde Franziska Unger für ihre Bachelor-Arbeit mit dem Titel „Der Einfluss der Sharing Economy auf das Versicherungsmarketing“ ausgezeichnet. Darin hat sie sich mit bestehenden Peer-to-Peer-Geschäftsmodellen, zum Beispiel dem US-amerikanischen Fahrdienstleister Uber, beschäftigt und diese auf den Versicherungskontext übertragen.

In ihrer Laudatio erklärte Jurymitglied Professorin Dr. Nadine Gatzert, Ungers Arbeit würde zeigen, dass das Streben nach Eigentum einen immer geringeren Stellenwert einnimmt. „Vielmehr ist für viele Menschen der temporäre Zugang zu diversen Wirtschaftsgütern wünschenswert, da dies mit einer größeren Flexibilität und Unabhängigkeit einhergeht“, so Gatzert.

Wolfgang Weiler (Vorstandssprecher Huk-Coburg), Susanne Schad, Teresa Heyder, Dinah Heidinger, Franziska Unger, Nadine Gatzert, Walter Bockshecker (Personalvorstand Nürnberger Versicherungen)

Der Wert von Vertrauen in der Finanzwelt

Den Forum-V-Preis für die beste Master-Thesis an der FAU erhielt Dinah Heidinger. Ihre Arbeit mit dem Titel „Reputationsrisiken – Bewusstsein und Management in der unternehmerischen Praxis am Beispiel des Bankensektors“ beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen in der Finanzbranche. Ihre Erkenntnisse für den Bankensektor lassen sich laut Jury auch auf die Assekuranz anwenden.

Heidinger rückt in ihrer Untersuchung die Effekte von Reputation und reputationsschädigenden Ereignissen auf die finanzielle Performance von Unternehmen in den Fokus. Im Ergebnis ihrer Arbeit habe sie ein „idealtypisches“ Reputationsrisiko-Management hergeleitet, welches auch von großer Relevanz für Versicherer ist, heißt es in der Jurybegründung.

So punkten Versicherer als Arbeitgeber

Die beiden Preisträger der Hochschule Coburg wurden jeweils für ihre Bachelor-Arbeit ausgezeichnet. Als Erstes Teresa Heyder für ihr Thema „Betriebliche Sozialleistungen als Beitrag zum Employer Branding“. Darin hat sie anhand einer Umfrage im Raum Nordbayern und Südthüringen ermittelt, wie sich Versicherer durch betriebliche Sozialleistungen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können.

Aus Heyders Befragung lassen sich auch einige konkrete Empfehlungen für Versicherungs-Unternehmen im Kampf um die besten Fach- und Führungskräfte ableiten. So können Versicherer am meisten punkten, wenn sie sich bei Betreuungsprogrammen für Angehörige, bei der Entwicklung ihrer Mitarbeiter und bei der Vergütung von Mehrarbeit großzügig zeigen.

Alternative Produktideen für die Lebensversicherung

Ausgezeichnet wurde auch Susanne Schad für ihre Arbeit mit dem Titel „Wünsche für das Alter und neue Produktkonzeptionen in der Lebensversicherung“. Aus Sicht der Jury hinterfragt Schad dabei die Produkte der Lebensversicherung sehr grundlegend aus dem Blickwinkel der Kundenbedürfnisse.

Hinsichtlich des Lebens im Alter ermittelt die Autorin, dass die größten Wünsche der Deutschen „mehr Zeit haben“, „selbstbestimmt leben“ und „zu Hause wohnen“ sind. Als alternative Produktideen für die Lebensversicherung nennt Schad Service-Leistungen wie Fahrdienste und Haushaltshilfen, Finanzierung und Organisation eines altersgerechten Wohnungsumbaus oder Eventprogramme gegen Vereinsamung.