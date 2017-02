Vergleichsportalkäufer sind für Autoversicherer gefährlich

20.2.2017 – Autofahrer, die ihren Versicherungsvertrag über ein Vergleichsportal gekauft haben, zahlen hinsichtlich ihres Schadenrisikos eine zu geringe Versicherungsprämie. Das zeigt eine Untersuchung der General Reinsurance AG. Die Ursachen für die Untertarifierung und die Zukunftsaussichten der Sparte mit tendenziell sinkenden Prämien wurden auf einer Fachtagung genannt.

Auf der BF21-Jahrestagung Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus in der letzten Woche in Köln präsentierte Marko Morawetz, Head of Consulting bei der General Reinsurance AG (Gen Re) AG eine Analyse der Autoversicherungs-Kunden, unterschieden nach Vertriebsweg. Differenziert wird zwischen „Portal-“, „Direkt-" und „Nicht-Direktgeschäft“.

Danach verursachen pro Jahr von 1.000 Kunden pro Jahr rund 157 einen Vollkaskoschaden, wenn sie den Vertrag über ein Vergleichsportal im Internet gekauft haben. Demgegenüber liegt die Vergleichszahl bei Kunden im Nicht-Direktgeschäft, wenn der Vertrag also über einen Vermittler eingedeckt wurde, nur bei rund 138 pro Jahr.

Auch das übrige Direktgeschäft, das über die Homepage des Anbieters oder telefonisch erfolgt, ist mit 140 Vollkaskoereignissen eher unauffällig. Deutlich mehr Schäden verursachen die Portalkäufer auch in der Teilkasko, während die Häufigkeit in der Kfz-Haftpflicht nur etwas erhöht ist. Fast keine Abweichungen gibt es hingegen beim Schadendurchschnitt zwischen den drei Käufergruppen.

Kunden mit Vertrag über Vergleichsportale verursachen mehr Schäden (Quelle: Gen Re)

Portalkäufer zahlen zu wenig

Zu den Gründen der unterschiedlichen Schadenentwicklung macht die Gen Re keine Angaben. Dargestellt wird lediglich, dass die „Portal-Kunden“ im Vergleich zu klassischen Kunden in der Regel ihrem Versicherer nicht lang treu bleiben, überproportional oft einen sogenannten „Basistarif" abgeschlossen haben und weniger oft Wohneigentum besitzen.

Zudem sind sie selbst und die Mitbenutzer des Fahrzeuges eher jünger als die klassischen Käufer. Laut der Gen Re hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in seiner unverbindlichen Tarifempfehlung die erhöhten Schäden durch Kunden, die über Vergleichsportale ihr Auto versichern, bereits abgebildet. Demnach müssten die Kunden, die ihren Schutz über Portale kaufen, einen deutlich höheren Beitrag für ihren Schutz zahlen.

In der Realität wird das aber – so die Untersuchung der Gen Ren – noch nicht umgesetzt. Danach zahlen internetaffine Kunden im Vergleich zu ihrem Risiko eine zu geringe Prämie. Hintergrund könnte der scharfe Wettbewerb sein.

Billigtarife werden zuerst angezeigt

Vergleichsportale im Internet funktionieren nach dem Lockvogel-System. In der Regel erhält der Kunden nach der Eingabe zu seinen Risikofaktoren sofort einen günstigen Tarif angezeigt. Nur wer dann noch weitere Leistungen fordert, erhält höherwertige Premiumangebote.

Zudem ist seit langem bekannt, dass die Kunden nur einen Tarif wählen, der auf einem der ersten Ränge angezeigt wird. Kfz-Versicherer müssen also im Portalgeschäft besonders günstige Angebote machen, wenn sie zum Zuge kommen möchten.

Die Veröffentlichung der Sonderuntersuchung durch die Gen Re dürfte daher als Weckruf an die Branche verstanden werden: Assekuranzen, die viele Abschlüsse über Vergleichsportale generieren, könnten damit aufgrund der höheren Schäden deutliches Minusgeschäft fahren.

Allgemein ins Minus

Das droht der Branche in geringerem Ausmaß auch insgesamt. Laut Gen Re gibt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung in diesem Jahr keinen technischen Gewinn. Schäden und Kosten fressen die Beitragseinnahmen vollkommen auf. In den Jahren 2014 bis 2015 hatte die Combined Ratio dagegen noch unter 100 Prozent gelegen (VersicherungsJournal 5.12.2016).

Noch dramatischer ist die Prognose für die teuerste Deckung, die Vollkaskoversicherung. Hier geht Morawetz für die Branche von einem technischen Verlust von drei Prozent aus.

Allein die nach Beitragseinnahmen deutlich kleinere Teilkaskoversicherung kann noch eine positive technische Bilanz vorweisen. Hier sollen die Einnahmen aller Voraussicht nach Schadenzahlungen und Kosten um rund zwei Prozent übertreffen.

In der aktuellen Niedrigzinsphase sind technische Verluste für die Autoversicherer brandgefährlich. Denn aus Kapitalerträgen, die traditionell in der Autoversicherung nicht im technischen Ergebnis erfasst werden, können kaum noch Zinseinnahmen generiert werden. Nach der Analyse der Gen Re kommt es bezogen auf alle Einnahmen in der Autoversicherung zu einem technischen Verlust von rund einem Prozent.

Prognose 2017 technisches Ergebnis Kfz-Versicherung (Quelle: Gen Re)

Schadenbedarf steigt

Die Ursache ist der immer noch scharfe Wettbewerb. Nach Einschätzung des Gen Re-Experten werden 2017 die durchschnittlichen Beiträge in der gesamten Kaskoversicherung sinken, weil mehr Tarife abgesenkt als angehoben werden.

Gleichzeitig steigt der Schadenbedarf, der sich aus Schadenhäufigkeit und der Höhe des Durchschnittsschadens zusammensetzt.

Hier geht Morawetz in der Kfz-Haftpflicht von einem Plus von zwei Prozent aus, während der Schadenbedarf in der Vollkasko um vier und in der Teilkaskoversicherung sogar um sieben Prozent steigt.

Positivere Einschätzung aus Hannover

Etwas moderater schätzt Andreas Kelb von der E & S Rückversicherung AG die künftige Situation in der Kfz-Versicherung in Deutschland ein. Nach seinen Erkenntnissen reagieren einige Anbieter bereits mit weiteren Tarifanhebungen auf den „spürbar steigenden Schadenaufwand“ sowie die „weiterhin ausbleibenden Kapitalerträge“.

Auf der Schadenseite öffnet sich seit einigen Jahren eine Schere. So sinkt die Schadenhäufigkeit kontinuierlich, während der Aufwand für den einzelnen Schaden steigt. Im vergangenen Jahr stieg der Schadendurchschnitt in der Kfz-Versicherung und der Vollkasko um drei Prozent an.

Währenddessen sank die Schadenanzahl bei der Vollkasko um zwei Prozent und in der Kfz-Haftpflicht um ein Prozent.

Sicherheitstechnik verhindert viele Schäden

Diese Entwicklung ist nach Einschätzung von Thomas Winkler, Chief Underwriter Kraftfahrt bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, vor allem auf mehr Sicherheitsausstattung in den modernen Fahrzeugen zurückführen. „Das verhindert Schäden, macht aber den Einzelschaden auch deutlich teurer“, so Winkler.

So müssten schon nach einem kleinen Auffahrunfall in der Regel hochwertige Sensoren ersetzt werden. Das bestätigt Gerald-Alexander Beese, von der Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co. KG (KTI). So würde die hochwertige Sicherheitstechnik andere, meist teurere Reparaturwege erzwingen.

Fahrzeuge könnten beispielsweise nicht einfach am Heckfänger lackiert werden. „Ein Schaden, der vor einigen Jahren noch 500 Euro gekostet hat, liegt heute aufgrund der verbauten Sicherheitstechnik schnell bei 3.000 Euro“, so Beese.

Abstandswarner ausgeschaltet

Harald Seliger (Bild: Schmidt-Kasparek)

Auch in den nächsten Jahren gehen die Experten davon aus, dass die Schäden sinken und gleichzeitig teurer werden.

Teilweise wird Sicherheitstechnik, wie etwa Abstandwarner, auch abgeschaltet. So mussten die Kravag-Versicherungen 2016 vier besonders schwere und teure Auffahrunfälle mit Lastkraftwagen bezahlen.

„Wir gehen davon aus, dass die Fahrer in allen Fällen die Abstandwarner ausgeschaltet hatten“, sagte Harald Seliger, Leiter Kraftfahrt Vertrag beim Kravag-Mutterkonzern R+V Versicherung AG.

Erst wenn ein solches Ausschalten von Sicherheitstechnik verboten wird und die Fahrzeuge etwa im Stop-and-go-Verkehr sogar miteinander gekoppelt werden, dürften die Schadenzahlen extrem nach unten gehen und die Autoversicherung somit in ihrem Bestand gefährden.

Technik führt zu sinkenden Prämien

Nach einer Prognose der Axa Versicherung AG würden bei einem langsamen Fortschritt der digitalen Technik im Fahrzeug die Einnahmen in der Kfz-Versicherung 2020 immerhin noch bei rund 21 Milliarden Euro liegen.

Kommt es jedoch schnell zu einem Wechsel der Mobilitätskultur, dann könnten die Einnahmen der Kfz-Versicherer bis 2030 sogar auf rund 13 Milliarden Euro sinken.

Im Jahr 2015 hatte das Beitragsvolumen noch bei 25 Milliarden Euro gelegen (VersicherungsJournal 24.1.2017).