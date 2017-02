Verbrechen lohnt sich nicht

7.2.2017 – Wer mithilfe eines manipulierten Unfalls versucht, einen Versicherer zu betrügen, muss nicht nur den Schaden an seinem eigenen und den an dem Fahrzeugs des vermeintlichen Schädigers bezahlen. Er ist auch dazu verpflichtet, die Kosten eines Gutachtens, mit welchem der Versicherer den Betrugsversuch nachgewiesen hat, zu übernehmen. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 22. November 2016 entschieden (9 U 1/16).

Der Kläger hatte behauptet, dass sein ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellter Personenkraftwagen zusammen mit zwei weiteren Fahrzeugen beim Vorbeifahren durch den Fahrer eines Mietwagens beschädigt worden war.

Abgesprochenes Unfallgeschehen

Er verklagte daher den Versicherer des Mietwagens auf Zahlung des ihm entstandenen Schadens in Höhe von etwas mehr als 11.000 Euro. Der Mietwagen war von einem seinerzeit 64-Jährigen Mann angemietet worden, welchen der Kläger als angeblichen Unfallverursacher mitverklagte.

Der Versicherer ging von einem manipulierten, das heißt zwischen den Beteiligten abgesprochenen Unfallgeschehen aus. Er weigerte sich daher nicht nur, die unfallbedingten Kosten des Klägers zu übernehmen.

Im Rahmen einer Widerklage verlangte er von dem Kläger vielmehr die von ihm als Kaskoversicherer aufgewandten Reparaturkosten für den Mietwagen in Höhe von rund 13.000 Euro sowie die Kosten für ein Gutachten in Höhe von 7.000 Euro zurück. Letzteres hatte der Versicherer zum Beweis der Unfallmanipulation in Auftrag gegeben.

Erfolgreiche Berufung

Damit hatte der Versicherer zunächst keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht fällte ein salomonisches Urteil. Das Gericht ging einerseits nicht davon aus, dass der Versicherer das manipulierte Unfallgeschehen mit der dafür erforderlichen Sicherheit nachgewiesen hatte.

Auch vertraten die Richter nicht die Ansicht, dass der Kläger bewiesen habe, sein Fahrzeug unbeschädigt auf dem Parkstreifen abgestellt zu haben. Die Klage und die Widerklage wurden daher als unbegründet zurückgewiesen.

Während sich der Kläger mit dieser Entscheidung zufrieden gab, legte der Versicherer Berufung beim Hammer Oberlandesgericht ein. Damit hatte er Erfolg.

Rechtskräftig

Nach Überzeugung des Gerichts steht nach der Auswertung eines unfallanalytischen Sachverständigen-Gutachtens fest, dass der Unfall manipuliert worden war. Der Gutachter war nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beschädigungen nicht, wie von den Beteiligten behauptet, beim Vorbeifahren des Mietwagens verursacht wurden, sondern während eines Zurücksetzens.

Der Kläger hat daher zusammen mit dem Halter eines anderen Fahrzeugs, der nachweislich ebenfalls in den Betrugsversuch verwickelt war (ein Verfahren gegen einen dritten Fahrzeughalter ist noch nicht abgeschlossen), die Aufwendungen des Versicherers zu erstatten.

Dass die vermeintlichen Geschädigten auf ihrem eigenen Schaden sitzen bleiben und zusätzlich ein Strafverfahren zu erwarten haben, versteht sich von selbst. Die Entscheidung des Hammer Oberlandesgerichts ist mittlerweile rechtskräftig.