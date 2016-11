Unterbringungskosten: Knauseriger Hausratversicherer

23.11.2016 – Sehen die Bedingungen einer Hausratversicherung für den Fall der vorübergehenden Unbewohnbarkeit einer Wohnung eine tägliche Höchstentschädigung für eine ersatzweise Unterbringung vor, so ist der Versicherte nicht dazu verpflichtet zu beweisen, dass die von ihm aufgewendeten Kosten nicht überhöht waren. Das hat das Oberlandesgericht Saarbrücken mit Urteil vom 13. Januar 2016 entschieden (5 U 15/15).

Für die von der Klägerin und ihrem Lebensgefährten gemietete Wohnung bestand eine Hausratversicherung.

Beitragsfrei mitversichert waren unter anderem nach einem Schadenfall notwendig werdende Hotelkosten für die Dauer von maximal 100 Tagen bei einer Höchstentschädigung von 100 Euro pro Tag. Dazu zählte auch die Unterbringung in Pensionen, Gaststätten oder Ferienwohnungen als Ersatzunterkunft im Sinne der Versicherungs-Bedingungen.

62 Tage in der Ferienwohnung

Nach einem umfangreichen Leitungswasserschaden mussten die Versicherten ihre dadurch vorübergehend unbewohnbare Wohnung „Hals über Kopf“ verlassen. Sie nahmen spontan ein Angebot ihres Vermieters an, bis zur Renovierung ihrer Wohnung in dessen Ferienwohnung zu ziehen. Für die 110 Quadratmeter große Doppelhaushälfte wurde ein Tagespreis von 100 Euro einschließlich Nebenkosten vereinbart.

Der Hausratversicherer hielt diesen Preis für überhöht. Er behauptete, dass die Klägerin dazu verpflichtet gewesen wäre, Vergleichsangebote einzuholen. Seines Erachtens könnten nämlich vergleichbare Ferienwohnung für allenfalls den halben Tagessatz angemietet werden.

Die Versicherten hätten folglich gegen ihre Schadenminderungs-Pflicht verstoßen. Der Versicherer erklärte sich daher lediglich dazu bereit, sich an den nachgewiesenen Kosten in Höhe von 6.200 Euro (62 Tage á 100 Euro) ohne Anerkennung einer Rechtsverpflichtung mit einem Betrag von 2.000 Euro zu beteiligen. Erst nachdem das Pärchen Klage eingereicht hatte, erhöhte er diesen Betrag auf 4.000 Euro.

Niederlage in erster Instanz

Doch das war der Klägerin noch immer zu wenig. Sie berief sich auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen und verlangte die Zahlung der restlichen 2.200 Euro sowie die Erstattung ihrer Anwaltskosten.

Damit hatte sie zunächst keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Saarbrücker Landgericht schloss sich der Argumentation des Versicherers an und wies die Klage als unbegründet zurück. Erstattungsfähig seien lediglich die „notwendigen“ Hotelkosten beziehungsweise die Kosten für eine in den Versicherungs-Bedingungen genannte Ersatzunterkunft. Das Pärchen sei daher mit den bereits gezahlten 4.000 Euro ausreichend entschädigt worden.

Doch dem wollte das in Berufung mit dem Fall befasste Oberlandesgericht der Stadt nicht folgen. Es gab der Forderung der Klägerin in vollem Umfang statt.

Entkräftete Argumente

In seiner Urteilsbegründung berief sich das Gericht zunächst einmal auf die Aussage eines Sachverständigen. Der hatte festgestellt, dass der Tagessatz von 100 Euro für eine Ferienwohnung der gemieteten Art ortsüblich und angemessen sei und eine Hotelunterbringung deutlich mehr gekostet hätte. Die Richter sahen damit das Argument des Versicherers, dass eine vergleichbare Wohnung für weniger als die Hälfte hätte gemietet werden können, als entkräftet an.

Die Ansicht des Landgerichts, dass die tatsächlich entstandenen Unterbringungskosten nur im Rahmen des Erforderlichen zu erstatten seien, hielt das Oberlandesgericht ebenfalls für falsch. Dem Wortlaut der vertraglichen Vereinbarung sei das nicht zu entnehmen.

„Zwar sind die im Versicherungsschein versprochenen Hotelkosten von 100 Euro je Tag ausdrücklich als ‚Höchstentschädigung‘ bezeichnet. Das veranschaulicht dem Versicherungsnehmer allerdings lediglich, dass es sich dabei um eine Obergrenze handelt, über die hinaus eine Erstattung generell nicht in Betracht kommt“, so das Gericht. Eine konkrete Vorgabe, wonach sich der jeweils erstattungsfähige Betrag im Einzelfall richten solle, enthielten die Bedingungen hingegen nicht.

Kein Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht

Bei ihrer Entscheidung durften sich die Versicherten folglich auch von persönlichen Bedürfnissen und privaten Befindlichkeiten wie zum Beispiel der Nähe der Ferienwohnung zum Arbeitsplatz oder deren ruhige Lage leiten lassen. Im Übrigen bestehe grundsätzlich keine Verpflichtung, sich zu Gunsten des Versicherers um günstigere Alternativen zu bemühen.

„Denn das unterscheidet die mit den Prämien erkauften versicherten Kosten maßgeblich von den im Schadensersatzrecht geltenden Grundsätzen, nach welchen der Geschädigte den Schädiger unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen seiner Schadensminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB auf günstigere Schadensbeseitigungs-Maßnahmen verweisen darf“, so das Gericht.

Die Interessen des Versicherers seien nämlich dadurch ausreichend gewahrt, dass er seine Leistungen sowohl der Höhe als auch der Dauer nach ausdrücklich beschränkt habe. Die Versicherten hätten daher auch bei einer noch längeren Unbewohnbarkeit ihrer Wohnung nicht darauf verwiesen werden dürfen, in eine günstigere Unterkunft ziehen zu müssen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesgerichtshof zuzulassen.