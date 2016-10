Unfallmeldedienst: „Erschreckend” niedriger Absatz

6.10.2016 – Gute Kritiken allein nutzen offenbar nichts, wenn es bei der Umsetzung hapert. So sind die Absatzzahlen für den branchenweiten Unfallmeldedienst (UMD) „erschreckend“, wie Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführer der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG, auf einer Fachkonferenz kritisierte. Die Hoffnung: Der Vertrieb der Versicherer.

Seit dem 4. April 2016 ist der Unfallmeldedienst der deutschen Versicherungswirtschaft (UMD) aktiv (VersicherungsJournal 18.5.2016, 30.5.2016).

Jens Bartenwerfer (Bild: Lier)

Trotz guter Kritiken musste Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführer der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG (GDV-DL), am Dienstag auf der 2. BF21-Jahrestagung „Telematik – Fahrerassistenzsysteme – Autonomes Fahren – E-Call – Connected Car“ in Köln aber von „erschreckenden“ Absatzergebnissen berichten.

Kaum angeschlossen

Der Anfang des UMD hört sich gut an: 33 Versicherer nehmen aktuell aktiv an dieser Branchenlösung für private Pkw teil; sie kommen auf etwa 80 Prozent Markanteil. Bei weiteren zwölf Versicherern stehen die Vertragsabschlüsse noch aus, so Bartenwerfer.

Begleitet wurde der Start am 4. April von einer Pressekampagne: Die 1.134 Medienberichte waren zu 73 Prozent positiv und zu 22 Prozent neutral – nur fünf Prozent waren kritisch oder gar negativ. Doch trotz dieses positiven Echos kommt der UMD-Stecker beim Autofahrer kaum an.

Die Branche hat bisher 450.000 Unfallmeldestecker bestellt. Davon wurden nach Angaben des GDV-DL-Geschäftsführers 200.000 ausgeliefert. Aktiv im Einsatz sind aber erst knapp 18.000.

Es geht, aber es muss begleitet werden

Im Durchschnitt dauere es 17 Tage, bis der Kunde den Stecker aktiviere – die Spannbreite liegt zwischen acht und 28 Tagen. Die Aktivierungsquote (also abgesetzte zu vom Kunden aktivierte Stecker) liege bei 37 Prozent. Auch hier ist die Spannbreite mit zehn bis 66 Prozent sehr weit.

„Versicherer mit einer Quote von 60 Prozent zeigen, dass es geht – aber man muss dafür etwas tun“, so Bartenwerfer. Konkret: Der Vertrieb muss den Kunden begleiten. Er müsse den UMD als „Chance für die Kundenbindung sehen“. Denn der Stecker mache Versicherung erlebbar. Ähnlich hatte sich auch Frank Sommerfeld, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherung AG, auf der Konferenz zum Thema Telematik insgesamt geäußert (VersicherungsJournal 5.10.2016).

Bartenwerfer berichtete von Versicherern, die acht Tage nach der Einrichtung des UMD-Kontos bei inaktiven Kunden „nachhakten“. Von 50 kontaktierten Kunden hätten 40 danach unmittelbar ihren Stecker aktiviert.

Marco Morawetz, Abteilungsdirektor, Leiter Gen Re Consulting der General Reinsurance AG, äußerte sich „erschrocken“ über diese Absatzzahlen – zumal über 60 Prozent von Marktforschern befragte Autofahrer den Stecker als „sehr gut“ oder gar „ausgezeichnet“ bezeichnet hätten.

Unterschätzt

Der GDV-DL-Geschäftsführer Bartenwerfer meinte, dass man den Absatz unterschätzt habe. „Es wird länger dauern und wir werden mehr tun müssen“, sagte er. Wichtig sei es, den Vertrieb mitzunehmen. Seiner Erfahrung nach seien viele Versicherungsagenturen, die er selbst anonym angerufen habe, zu wenig über das Branchenangebot informiert. „Da müssen die Versicherer noch etwas tun“, so der GDV-DL-Geschäftsführer.

Überlassen wir die Kfz-Daten nicht allein den Kfz-Herstellern! Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführer der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Der UMD-Stecker sei als kostengünstige Übergangslösung für jedermann aber wichtig. „Überlassen wir die Kfz-Daten nicht allein den Kfz-Herstellern!“, warnte er. Er setzt darauf, dass diese Übergangstechnologie irgendwann von einer abgelöst wird, mit der auch die Versicherer die Daten direkt aus dem Kfz erhalten.

Laut Bartenwerfer wurde der UMD-Stecker bisher bei 36 Blechschäden ohne Einbeziehung der Rettungsstellen, sieben Personen-/Blechschäden unter Einbeziehung von Rettungsleitstellen oder Polizei und über 80 Pannenfällen aktiv. Die Resonanz der Betroffenen sei durchweg positiv gewesen; vielfach hätten sie selber ihren genauen Standort nicht erklären können.

Gut fürs Image

Der GDV-DL-Geschäftsführer hob den hohen Qualitätsanspruch hervor. Die Verfügbarkeit des Systems betrage 99,97 Prozent, was nicht „unbedingt wirtschaftlich ist“. Diese Hochverfügbarkeit erreiche man nur durch sehr viele Doppelungen.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent werde ein eingehender Anruf innerhalb von 15 Sekunden angenommen – spätestens innerhalb einer Minute ist er auf jeden Fall angenommen. Der Stecker mit seiner Leistungsfähigkeit diene auch der Produktaufwertung und dem Image von Versicherungen.