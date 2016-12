Und wieder ein paar Versicherer weniger

20.12.2016 – Auch im vergangenen Jahr ist die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften weiter zurückgegangen. Dies zeigt die aktuelle Bafin-Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen. Im Vergleich zu 2004 war die Abnahme in Leben am größten (minus 20 Prozent), während der Rückgang in Kranken bei 13 Prozent und in Schaden/Unfall bei etwa zehn Prozent lag.

Die Konsolidierung auf dem deutschen Versicherungsmarkt schreitet immer weiter voran. Nach der jüngst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) veröffentlichten Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen hat die Zahl der Versicherungs-Unternehmen auf dem deutschen Markt auch 2015 weiter abgenommen.

So standen zum Stichtag 31. Dezember 2015 insgesamt 1.351 Gesellschaften unter Bundes- oder Landesaufsicht. Das sind 50 weniger als im Jahr zuvor und 73 weniger als 2014. Seit 2006 hat sich die Gesamtzahl fast kontinuierlich um 242 beziehungsweise über 15 Prozent reduziert.

Dabei nahm die Zahl der Versicherer unter Bundesaufsicht im Beobachtungszeitraum mit 68 beziehungsweise knapp elf Prozent (auf 565) nicht so stark ab wie die der unter Landesaufsicht stehenden Versicherer mit 173 beziehungsweise rund 18 Prozent (auf 786).

Drei Lebensversicherer weniger

Laut der Bafin-Statistik stellten 2015 von den unter Bundesaufsicht stehenden Unternehmen drei (Vorjahre: vier; zwei) Lebensversicherer, drei (drei; vier) Schaden-/Unfallversicherer, eine (drei; zwei) Pensionskasse(n) sowie ein (drei) Rückversicherer, dafür aber kein (ein) Krankenversicherer den Geschäftsbetrieb ein. Im Gegenzug wurden eine Pensionskasse und zwei Schaden-/Unfallversicherer neu zugelassen, schreibt die Aufsicht im Textteil der Statistik.

Die Zahl der Versicherer mit Geschäftstätigkeit unter Bundesaufsicht (zuzüglich der neun unter Landesaufsicht stehenden öffentlich-rechtlichen Versicherer) zum Jahresende 2015 wird mit 549 (Vorjahre: 556; 568) angegeben. Darunter waren 87 (93; 90) Lebensversicherer, 47 (47; 48) Krankenversicherer, 212 (214; 215) Schaden-/Unfallversicherer, 28 (29; 28) Rückversicherer, 140 (147; 141) Pensionskassen und 35 (36) Sterbekassen.

Seit 2004 hat sich die Zahl der Lebensversicherer um 21 reduziert, diejenige der Krankenversicherer um sieben und die Zahl der Schaden-/Unfallversicherer um 25. Prozentual gesehen entspricht dies Rückgängen von knapp 20 Prozent in Leben, von rund 13 Prozent in Kranken und von fast elf Prozent in Schaden-/Unfall.

Auch Zahl der ausländischen Versicherer rückläufig

In der Bafin-Statistik werden auch die Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfasst, die über eine Niederlassung oder im Zuge des freien Dienstleistungsverkehrs in Deutschland tätig sind. Diese Unternehmen unterliegen nicht der Aufsicht der Bafin, sondern der Finanzaufsicht ihres Heimatlandes.

Die jeweiligen Aufsichtsbehörden haben den Angaben der Aufsicht zufolge (Stand: 14. Oktober 2016) 82 (Vorjahr: 86) Unternehmen für den Betrieb des Niederlassungsgeschäfts (darunter 19 in der Lebensversicherung nach 20 im Jahr zuvor) und 854 (882) Unternehmen für das freie Dienstleistungsgeschäft in Deutschland angemeldet.

Während die Zahl der Niederlassungen in den Vorjahren bis auf 2015 in etwa konstant geblieben und im Vergleich zu 2011 lediglich um zwei gesunken ist, hat sich die Zahl der zum Dienstleistungsverkehr angemeldeten ausländischen Gesellschaften im Vergleich 2011 um fast 90 (minus neun Prozent) reduziert.

GDV: Keine Konsolidierungswelle

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte im Herbst ebenfalls die Entwicklung auf dem deutschen Erstversicherungs-Markt untersucht.

Dabei kam der GDV zu dem Schluss, dass der Rückgang der Erstversicherer um rund ein Viertel zwischen 1995 und 2015 kein Ausdruck einer Konsolidierungswelle sei, sondern vielmehr auf Umstrukturierungen innerhalb von Versicherungsgruppen zurückgehe (VersicherungsJournal 27.9.2016).

Dies begründet der Versichererverband damit, dass der Marktanteil der 15 größten Versicherer zwischen 2009 und 2014 mit Verschiebungen von jeweils rund einem halben Prozentpunkt sowohl in Leben als in Kranken sowie in Schaden/Unfall relativ konstant geblieben sei. Deshalb gebe es auch keine Anzeichen für einen Konsolidierungstrend, der die Angebotsvielfalt in einem Sektor beeinträchtigen würde.

Die leicht von den Bafin-Angaben abweichenden GDV-Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass der Versichererverband nur die unter Bundesaufsicht stehenden Gesellschaften zählt, nicht aber die unter Landesaufsicht stehenden öffentlich-rechtlichen Versicherer.