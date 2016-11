Toilettengang mit schmerzhaften Folgen

18.11.2016 – Kommt ein Beamter während seiner Dienstzeit in den Toilettenräumen seines Dienstherrn zu Schaden, so gilt das als Dienstunfall, für den er Leistungen beanspruchen kann. Das hat das Bundesverwaltungs-Gericht mit Urteil vom 17. November 2016 entschieden (2 C 17.16).

Das Gericht hatte über eine Sprungsrevision des Landes Berlin zu entscheiden, welches vom Berliner Verwaltungsgericht dazu verurteilt worden war, für die Verletzung einer seiner Beamtinnen einzustehen.

Kein Dienstunfall?

Die Frau hatte während ihrer Dienstzeit die im Gebäude ihres Dienstherrn gelegene Toilette aufgesucht. Dabei war sie aus Unachtsamkeit mit ihrem Kopf gegen einen geöffneten Fensterflügel gestoßen.

Wegen einer sich dabei zugezogenen blutenden Platzwunde, die ärztlich versorgt werden musste, verlangte sie von ihrem Dienstherrn, den Vorfall als Dienstunfall anzuerkennen.

Das lehnte dieser mit Hinweis auf ein Urteil des Münchener Verwaltungsgerichts vom 8. August 2013 ab. Denn danach sei der Aufenthalt in Toilettenräumen grundsätzlich dem nicht versicherten privaten Bereich eines Mitarbeiters zuzuordnen (VersicherungsJournal 15.8.2013).

Sieg in erster Instanz

Die Beamtin zog daraufhin gegen ihren Dienstherrn vor das Berliner Verwaltungsgericht. Das verurteilte das Land Berlin dazu, den Unfall als Dienstunfall anzuerkennen.

Das Gericht stimmte zwar mit dem Dienstherrn der Klägerin darin überein, dass das Aufsuchen der Toilette selbst keine dienstlich geprägte Tätigkeit darstelle, sondern der Privatsphäre der Klägerin zuzurechnen sei. Gleichwohl gehörten Toiletten zu dem vom Dienstherrn unmittelbar beherrschbaren räumlichen Risikobereich (VersicherungsJournal 27.5.2016).

Eine Frage des räumlichen Machtbereichs

Dem schloss sich jetzt das Bundesverwaltungs-Gericht an. Es wies die von der Vorinstanz zugelassene Sprungrevision des Landes Berlin als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter stehen Beamte bei Unfällen, die sich innerhalb des vom Dienstherrn beherrschbaren räumlichen Risikobereichs ereignen, grundsätzlich unter dem Schutz der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge.

Das gelte insbesondere für den Dienstort, an dem der Beamte entsprechend der Vorgaben seines Dienstherrn seine Dienstleistung zu erbringen hat. Voraussetzung sei lediglich, dass dieser Ort zum räumlichen Machtbereich des Dienstherrn gehöre.

Zweierlei Maß

„Risiken, die sich hier während der Dienstzeit verwirklichen, sind dem Dienstherrn zuzurechnen, unabhängig davon, ob die konkrete Tätigkeit, bei der sich der Unfall ereignet hat, dienstlich geprägt ist. Eine Ausnahme gilt nur für die Fälle, in denen die konkrete Tätigkeit vom Dienstherrn ausdrücklich verboten ist oder dessen wohlverstandenen Interessen zuwiderläuft“, so das Bundesverwaltungs-Gericht.

Dabei kommt es nach Meinung des Gerichts für die Auslegung der beamtenrechtlichen Bestimmungen auf die Rechtsprechung der Sozialgerichte, die zum anderslautenden Recht der gesetzlichen Unfallversicherung ergangen ist und die Toilettennutzung vom Unfallschutz ausnimmt, nicht an.