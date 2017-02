Stuttgarter bringt „Premium“-BU-Tarif heraus

30.1.2017 – Die Stuttgarter Lebensversicherung hat mit dem Tarif „BUV-Plus premium“ eine neue Version ihrer Berufsunfähigkeits-Versicherung entwickelt. Auffällig sind hier ein Bedingungswerk, das auf die Bezugnahme auf Gesetzestexte verzichtet, und eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel, die eine sehr gute Version dieses Bausteins ist, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag.

WERBUNG

Gefühlt gibt es mittlerweile wohl mehr Anbieter der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung, die die sogenannte Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel im Programm haben, als umgekehrt.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Es lohnt sich also, zukünftig nicht nur zu unterscheiden, ob der Tarif bei Krankschreibung leistet oder nicht. Der geneigte Vermittler sollte sich einige Bedingungspunkte herausgreifen, die für ihn und vor allem die Kunden wichtig sind.

Es hätte also keinen großen Nachrichtenwert, dass nun auch die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. in ihrem neuen Tarif „BUV-Plus premium“ eine AU-Klausel integriert hat – wenn es nicht eine uneingeschränkte Klausel der dritten Generation (VersicherungsJournal 14.4.2015, 7.7.2015) wäre.

Klare Sprache und Definitionen

Der Reihe nach: Die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) der Stuttgarter bestechen in der neuen Version weiterhin durch ein hohes Maß an Klarheit in Gliederung, Sprache und Definition der Begrifflichkeiten. Dabei gelingt es, unnötige Redundanz zu vermeiden.

So wird beispielsweise die Definition der Lebensstellung umrahmt von der Definition der konkreten Verweisung und der Berufsunfähigkeit bei Selbstständigen. Das ist deshalb sinnvoll, da sich beide Punkte auf die Lebensstellung beziehen und so eine unnötige Wiederholung vermieden wird. Diese Zuordnungen machen den gesamten Text gut lesbar.

Ohne Bezüge auf Gesetze und Verordnungen

Dazu trägt ebenfalls bei, dass die gesamten Bedingungen ohne Bezugnahme auf einen Gesetzestext oder eine Verordnung auskommen. Das erhöht zum einen die Verständlichkeit des Textes, zum anderen bleiben die AVB auch dann aktuell, wenn sich Gesetze oder Verordnungen ändern.

Beispielsweise wird bei der Definition der Berufsunfähigkeit aufgrund eines Tätigkeitsverbots auf die Bezugnahme auf das Infektionsschutzgesetz verzichtet. Eine BU liegt demnach vor, wenn eine gesetzliche Vorschrift oder eine behördliche Verfügung der versicherten Person verbietet, ihre bisherige berufliche Tätigkeit wegen Infektionsgefahr fortzuführen. Dies gilt dann, wenn sich das Tätigkeitsverbot auf sechs Monate erstreckt und mindestens 50 Prozent der beruflichen Tätigkeit betrifft.

Diese Definition behält ihre Gültigkeit und ist darüber hinaus auch weiter gefasst als das bei Mitbewerbern häufig verlangte vollständige Tätigkeitsverbot.

18 Monate Leistung bei Arbeitsunfähigkeit

Auch bei der Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit verzichtet die Stuttgarter auf die Bezugnahme auf § 5 EntgFG. Das hat hier den zusätzlichen Vorteil, dass zweifellos auch privat Krankenversicherte diese Leistung in Anspruch nehmen könnten.

Der Tarif leistet wegen Arbeitsunfähigkeit für maximal 18 Monate über die gesamte Vertragslaufzeit. Als Nachweis wird eine ärztliche Bescheinigung über die vollständige Arbeitsunfähigkeit, die Angaben über Grund, Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit enthält, verlangt.

In den ersten sechs Monaten, die den Anspruch begründen, muss eine Bescheinigung von einem Facharzt ausgestellt sein. Das Attest muss nicht zwingend in Deutschland ausgestellt sein. Dies kann in dem einen oder anderen Fall relevant sein, ausschlaggebend ist dieses Kriterium aber nur bei bestimmten Berufsgruppen, die regelmäßig längere Zeit im Ausland sind.

Keine Pflicht zum gleichzeitigen BU-Antrag

Wichtiger für die vertriebliche Wertung des Tarifs ist, dass bei Beantragung einer Leistung wegen Krankschreibung nicht notwendigerweise auch gleichzeitig ein Antrag wegen Berufsunfähigkeit gestellt werden muss.

Es ist ganz und gar unstrittig, dass es in den allermeisten Fällen sinnvoll ist, den Antrag gleichzeitig zu stellen. Schließlich dürfte es schwieriger sein, 18 Monate nach Eintritt der Einschränkung den Nachweis zu führen, dass man noch immer zu 50 Prozent berufsunfähig ist.

Eine Verpflichtung, gleichzeitig den BU-Antrag zu stellen, ist aber nicht von Vorteil für den Kunden. Der naheliegende Beleg dafür: Vielleicht liegt eine Berufsunfähigkeit offenkundig nicht vor. Dann kann sich der Versicherte den Aufwand sparen.

Gewichtiger dürfte die Erwägung sein, dass vor allem psychisch erkrankte Versicherte sich von der Bearbeitung eines 40-seitigen Fragebogens abschrecken lassen dürften. Derselbe Fragebogen ist leichter zu bearbeiten, wenn man weiß, dass man für die nächsten 18 Monate finanziell abgesichert ist und die Leistung bereits ausgezahlt wird. Deshalb ist es wünschenswert, die Obliegenheiten bei der Beantragung der Leistung wegen Krankschreibung möglichst gering zu halten.

Schlanke Leistungsprüfung

Trotz der vielen Anbieter einer AU-Klausel findet sich inklusive der Stuttgarter nicht mehr als eine Handvoll an Versicherern, die diesen vereinfachten Zugang anbietet.

Am Rande interessant ist, dass die Stuttgarter bei der Überprüfung eines AU-Leistungsantrages nur dann mögliche vorvertragliche Anzeigepflicht-Verletzungen unter die Lupe nimmt, wenn es hierfür Anhaltspunkte gibt. Hier wird der Vorteil der Klausel für den Versicherer deutlich. Durch die Begrenzung auf 18 Monate ist die Leistungsverpflichtung in der Summe überschaubar, weshalb eine schlanke Leistungsprüfung möglich ist und weitere Kosten gespart werden.

Alles in allem betrachtet spielt sich die Stuttgarter mit der neuen AU-Klausel nicht nur wegen des Namens ins Premium-Segment. Der Tarif stellt in den allermeisten Fällen der Beratungspraxis eine Alternative dar.

Der 37-jährige Bürokaufmann zahlt bis Endalter 67 für 1.000 Euro Rente bei einem Prozent Leistungsdynamik 60,28 Euro (91,34 Euro brutto) monatlich. Der Mechatroniker zahlt 101,72 Euro (154,12 Euro brutto).