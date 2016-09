Sturz von der Leiter mit fatalen Folgen

20.9.2016 – Wenn Eltern und Kinder Haus und Grundstück gemeinsam nutzen ist, davon auszugehen, dass eine enge Familienbeziehung besteht. Diese umfasst auch Hilfen bei Arbeiten, die nicht dem Kläger zu Gute kommen. Deshalb liegt hier kein arbeitnehmerähnliches Verhältnis vor, das der gesetzlichen Versicherungspflicht unterliegt. Das ist der Tenor eines Urteils des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 14. Juni 2016 (L9 U 842/16).

WERBUNG

Der Kläger hatte seinem Schwiegersohn beim Bau einer neuen Garage geholfen. Beim Anbringen von Deckenplatten war er so unglücklich von der Leiter gestürzt, dass er sich einen komplizierten Unterschenkelbruch zuzog und mehrfach operiert werden musste.

Kein eigenwirtschaftliches Interesse

Die Garage wurde auf dem Grundstück erbaut, das zuvor der Ehefrau des Klägers gehört hatte. Sie hatte es zusammen mit dem Haus, das dort stand, im Zuge einer vorweggenommenen Erbfolge an ihre Tochter übertragen.

Die Eltern hatten dabei ein lebenslanges Wohnrecht bekommen und lebten in der Erdgeschosswohnung. Tochter und Schwiegersohn wohnten im Obergeschoss, die Küche im Erdgeschoss wurde von beiden Parteien gemeinsam genutzt.

Zusätzlich gab es auch eine Garage, an der der Kläger und seine Frau Nutzungsrechte hatten. Sie mussten sie sich allerdings mit dem Schwiegersohn teilen. Dort war unter anderem ein Fahrzeug untergestellt, das eine Anhängerkupplung hatte. Dieses nutzte der Schweigersohn, wenn er mit seinem Anhänger etwas erledigen wollte.

Klare Trennung

Durch den Neubau der Garage sollten klare Verhältnisse geschaffen werden – die Eltern würden die alte Garage alleine nutzen, Tochter und Schweigersohn die neue Garage. Der Bau war ordentlich genehmigt, der Kläger hatte bereits 54 Stunden dafür gearbeitet, als der Unfall geschah.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-Träger die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Dies begründete er damit, dass das lebenslange Wohnrecht die Mitbenutzung aller gemeinschaftlichen Räume und Anlagen vorsah und der Kläger deshalb eigenwirtschaftlich tätig gewesen sei.

Das Sozialgericht Freiburg schloss sich in erster Instanz dieser Einschätzung an und wies die Klage gegen den Bescheid zurück (Urteil vom 10. Februar 2016, S 17 U 4755/14). Zwischen den Bewohnern bestehe durch das gemeinsame Bewohnen von Haus und Grundstück ein Näheverhältnis, wie es eigentlich nicht enger sein könne.

Kein Nutzungsrecht

Dagegen legte der Kläger Berufung ein. Aus seiner Sicht war die neue Garage ausschließlich für den Schwiegersohn bestimmt und daher alleine in dessen Interesse. Er selbst habe die alte Garage bereits vor dem Neubau faktisch alleine genutzt und tue dies weiterhin. Deshalb könne von einem eigenwirtschaftlichen Interesse keine Rede sein.

Aber auch das Landessozialgericht Baden-Württemberg kam zu dem Ergebnis, dass es sich nicht um einen Arbeitsunfall handelte. Der Kläger habe zu dem Schwiegersohn nicht in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis gestanden, dieser hatte keine Weisungsrechte in Bezug auf Arbeit, Zeit und Ort der Arbeitsausübung.

Dagegen sah das Gericht das Vorliegen einer sehr engen Familiengemeinschaft als gegeben an, die den Rahmen normalerweise zu erwartender Hilfeleistungen weit spannt. Außerdem sei die Arbeit nicht so besonders gefährlich oder schwierig gewesen, so dass sie den Rahmen der familienhaften Mithilfe gesprengt hätte.

Dass der Kläger bereits 54 Stunden an dem Neubau gearbeitet hatte, beeindruckte das Gericht ebenfalls nicht besonders – sie hätten sich über 14 Wochen erstreckt, als pro Woche 3,85 Stunden. Gründe für eine Revision sah das Landessozialgericht nicht.