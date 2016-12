Studie: Massive Defizite in der bAV-Kommunikation

15.12.2016 – Als Konsequenz der immer stärkeren Digitalisierung in allen Lebensbereichen müssen sich laut einer Studie des Beratungsunternehmen Willis Towers Watson auch die Kommunikation und die Serviceangebote in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) grundlegend verändern. Als Vorbild für die notwendige Anpassung wird die Herangehensweise im Konsumentengeschäft empfohlen.

„Wir haben gelernt, aufrecht zu gehen – und den Blick dabei nicht vom Smartphone abzuwenden.“ Mit diesen Worten leitet das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson seine jetzt vorgestellte Studie „bAV-Kommunikation und digitale Medien 2016“ ein.

Für die wurden im vergangenen Sommer über 100 Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen in Deutschland dazu befragt, was sie mit Blick auf die immer größere Rolle der Digitalisierung künftig in der Kommunikation zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) erwarten.

Drastische Effizienzsteigerung erwartet

Als erste These leiten die Studienautoren aus den Reaktionen ab, dass die Unternehmen von einer drastischen Steigerung der Effizienz ausgehen, indem Abläufe optimiert werden. Mit den bisher in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehenden Tools zeigen sich drei Viertel der Befragten allerdings unzufrieden.

Dabei gehe es einerseits darum, alle Prozessschritte künftig deutlich schlanker und kostengünstiger abzubilden. Andererseits gelte es zugleich, die erheblichen Informationsdefizite bei den Mitarbeitern zu reduzieren und deren neuen Ansprüchen aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens gerecht zu werden.

Für viele Mitarbeiter ist bAV ein Buch mit sieben Siegeln

Nur jeder siebte Mitarbeiter begreift laut Angaben der Befragten bislang nämlich die bAV-Prozesse in seinem Unternehmen – und für rund drei Viertel der Mitarbeiter stellt die bAV generell ein Buch mit sieben Siegeln dar. 54 Prozent verstehen nicht einmal die Standmitteilungen und Leistungsbescheide, und nur 30 Prozent wissen, wo sie die notwendigen Informationen zur bAV überhaupt finden können.

„Wer Mitarbeiter motivieren will, sich aktiv über seine bAV zu informieren und für diese eine Wertschätzung erhalten möchte, muss eine andere Sprache sprechen“, schließt daraus Dr. Michael Paulweber, einer der Studienautoren. Dazu wird empfohlen, Personalthemen ebenso „digital & viral, kurz & knackig“ zu kommunizieren, wie dies im Konsumentengeschäft bereits getan werde.

Tatsächlich geben neun von zehn Unternehmen an, dass sie im digitalen Zeitalter eine verständlichere Kommunikation für sehr wichtig halten und die Ansprache „von Experten für Experten“ ausgedient habe. Jede zweite Firma hat sich laut Studie außerdem vorgenommen, den Bekanntheitsgrad der vorhandenen Tools zu steigern.

„Gesamthafte Finanzplanung der Mitarbeiter“ ist die Vision

Zugleich sollte laut Studie künftig die gesamthafte Finanzplanung der Mitarbeiter unterstützt werden, nachdem neue Technologien solche One-Stop-Shop-Lösungen ermöglichten. Dies bedeute, dass die „Grenzen zwischen Benefits und außerbetrieblicher Vorsorge und Finanzierungs-Möglichkeiten aufgelöst werden“.

Zwei Drittel der befragten Unternehmen planten deshalb, ihren Mitarbeitern spätestens in fünf Jahren Simulationsrechner anzubieten. Über 60 Prozent rechneten mit einer Einbindung des digitalen bAV-Auftritts in den von anderen Benefits und 40 Prozent mit einer Integration von privater und gesetzlicher Vorsorge.

Steigende Anforderungen auch an die Transparenz

Die Mitarbeiter erwarten laut Studie aufgrund des digitalen Wandels jedoch nicht nur neue Services in der bAV und eine verständlichere Kommunikation, wie sie dies beispielsweise beim Online-Banking oder beim Online-Shopping inzwischen gewohnt sind, sondern zugleich mehr Transparenz. Dazu gehöre, dass sie schnell, überall und umfassend auf die Informationen zur bAV zugreifen können.

70 Prozent der befragten Unternehmen gehen daher davon aus, dass in fünf Jahren überwiegend online oder sogar mobil mit den bAV-Anwärtern kommuniziert werde. Zusammengefasst gehe es darum, so das Fazit aus den Umfrageergebnissen, die Mitarbeiter in der bAV ebenso stärker in den Mittelpunkt zu rücken wie die Kunden im Konsumentengeschäft.

Eine Kurzzusammenfassung der Umfrageergebnisse steht unter diesem Link als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung.