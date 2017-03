Studie: Die BU-Regulierung gleicht einem Würfelspiel

29.3.2017 – Laut Angaben von 15 BU-Versicherern, die einen Marktanteil von knapp einem Viertel repräsentieren, wurden rund 72 Prozent aller Leistungsanträge positiv entschieden. Je nach Unternehmen variiert die Ablehnungsquote zwischen 55,8 und 13,9 Prozent. Die Bearbeitungsdauer liegt durchschnittlich bei 95 Tagen mit einer Bandbreite von 30 bis 219 Tagen. Die unbefristete Anerkennungsquote schwankt zwischen 36,2 und 83,3 Prozent um den Mittelwert von 63,4 Prozent. Nicht zuletzt aufgrund der höchst unterschiedlichen Regulierungspraxis fordert Premiumcircle-Geschäftsführer Claus-Dieter Gorr insbesondere eine klarere Definition des Markenkerns.

Claus-Dieter Gorr (Bild: Ullrich)

„Um die Berufsunfähigkeits-Versicherung attraktiver zu machen, muss mittelfristig das gesamte Produktdesign erheblich verschärft und inhaltlich konkretisiert werden. Es besteht breitflächiger Handlungsbedarf.“

Dies folgerte Claus-Dieter Gorr, Geschäftsführer der Premiumcircle Deutschland GmbH, aus einer aktuellen Befragung von 62 Anbietern, die gestern auf einem Rechtssymposium zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung vorgestellt wurde.

Kein klarer Spitzenreiter auszumachen

„Das Ergebnis ist beschämend“, kommentierte Gorr die Tatsache, dass insgesamt nur 15 Versicherer den Erhebungsbogen mit den 75 Fragen ausgefüllt haben. Sie repräsentieren einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Trotz der Zusicherung, keine unternehmens-individuellen Daten zu veröffentlichen, gab es 32 Nichtteilnehmer aus internen Gründen.

Zehn Lebensversicherungs-Unternehmen reagierten nicht, fünf hatten keine relevanten Daten. Die Fragebögen zu ihrem tatsächlichen Leistungsverhalten beantworteten

Das Ergebnis des Auswertungsjahres 2014: Die Regulierungspraxis ist höchst unterschiedlich, ein klarer Sieger nicht auszumachen.

Mehr als ein Viertel aller Leistungsanträge wird abgelehnt

Von den insgesamt 16.150 gemeldeten Leistungsfällen wurden 72,2 Prozent anerkannt. Je nach Unternehmen variiert die Ablehnungsquote zwischen 55,8 und 13,9 Prozent. Auf eine Ablehnung reagierten Versicherungsnehmer in 8,7 Prozent der Fälle mit einer Klage. Deren Erfolgsquote lag zwischen 0 und 83 Prozent.

Auch bei diversen anderen Durchschnittswerten sind die Abweichungen zwischen den einzelnen Unternehmen außerordentlich hoch. So dauert es im Mittel 95 Tage, bis ein Leistungsfall abschließend bearbeitet ist. Der kaum glaubliche niedrigste Wert eines teilnehmenden BU-Versicherers liegt dabei bei 30 Tagen, der höchste Wert bei 219 Tagen.

Extrem unterschiedlich scheinen die Unternehmen außerdem hinsichtlich der Befristung von Zusagen und bei der Nachprüfung vorzugehen. Die unbefristete Anerkennungsquote schwankt zwischen 36,2 und 83,3 Prozent um den Mittelwert von 63,4 Prozent. Nach erneuter Prüfung wurden im Durchschnitt 18,9 Prozent der BU-Rentenzahlungen wieder eingestellt mit einer Varianz zwischen 39,9 und 4,3 Prozent.

Problematische Ratings

Für Gorr ist vor Hintergrund dieser Ergebnisse der Begriff „Regulierungskompetenz“ das Unwort des Jahres in der Versicherungswirtschaft. Es sei wenig erstaunlich, dass Vermittler und Kunden über gute und schlechte Anbieter beziehungsweise Produkte nur spekulieren könnten.

Sehr erstaunlich dagegen sei die geradezu inflationäre Vergabe von Bestnoten für die Produktqualität durch die Ratingagenturen: „Ich jedenfalls kann nicht identifizieren, wie sich ein BU-Versicherer im Leistungsfall verhält.“

Unbestimmte Begriffe und unverbindliche Formulierungen in Hülle und Fülle

Nach Meinung Gorrs unterstützen die Befragungsergebnisse die These, dass durch unbestimmte Begriffe und unverbindliche Formulierungen im VVG und in den AVB ein Leistungsfall je nach Unternehmen individuell bewertet, graduiert und entschieden werden kann. „Das ist das Problem“, so Gorr. Es fehle an einem Produktkern.

Er forderte verbindliche Leitplanken für den gesamten Feststellungsprozess. Wie lange sich die Bearbeitung eines Leistungsfall hinziehe, ob gezahlt werde und wie lange, gleiche gegenwärtig einem Würfelspiel.

Beratungsrisiken sind vorprogrammiert

Welche Risiken sich allein schon daraus ergeben, wie die Antragsfragen nach Vorerkrankungen von zwei medizinischen Laien – Vermittler und Versicherter – interpretiert werden, erläuterten zwei Vorsitzende Richter des Landgerichts Berlin anhand von zahlreichen juristischen Beispielen.

So ist es oft Ansichtssache, ob Angaben zu „Blutdruck/Kreislauf“ bei zeitweisen Problemen gemacht werden müssen oder sollten. Und wann ist ein Untersuchungsbefund beizufügen? Auch unscharfe Formulierungen wie „zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit“ bergen Tücken – und auch das Verständnis des Begriffs „Grundfähigkeiten“ ist nicht selten Anlass, den Klageweg zu beschreiten.