Stress mit der Rentenversicherung wegen Kindererziehungszeiten

6.4.2017 – Es besteht kein verfassungsrechtlicher Anspruch darauf, dass Kindererziehungszeiten in einem Drittstaat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, bei der Berechnung einer gesetzlichen Altersrente Berücksichtigung finden. Das hat das Bundesverfassungs-Gericht mit Beschluss vom 6. März 2017 entschieden (1 BvR 2740/16).

WERBUNG

Die im Jahr 1939 geborene Beschwerdeführerin ist deutsche Staatsangehörige. Sie bezieht seit dem Jahr 2004 eine gesetzliche Altersrente.

In den Jahren 1968 bis 1973 lebte sie in Kanada. Während dieser Zeit wurde ihr Sohn geboren. Die Beschwerdeführerin hatte vor ihrem Umzug nach Kanada Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet. Während der Zeit ihres Auslandsaufenthalts sowie in den ersten Jahren nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zahlte sie freiwillige Beiträge.

Niederlage in sämtlichen Instanzen

Ihr im Jahr 2015 gestellter Antrag, die Kindererziehungszeiten in Kanada bei der Berechnung der Höhe ihrer Altersrente zu berücksichtigen, wurde von der Deutschen Rentenversicherung Bund abgelehnt.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Klage blieb die Rentnerin in allen Instanzen ohne Erfolg. Auch mit ihrer beim Bundesverfassungs-Gericht eingereichten Verfassungsbeschwerde erlitt sie eine Niederlage. Das Gericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an.

Unzulässiges Begehren

Nach Ansicht der Richter ist das Begehren der Beschwerdeführerin auf die rentenrechtliche Berücksichtigung der Erziehungszeiten in Kanada unzulässig. Denn das Gericht habe bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 1998 ausdrücklich gebilligt, dass grundsätzlich nur Kindererziehungszeiten im Inland bei der Berechnung einer gesetzlichen Altersrente berücksichtigt werden müssen.

Es sei nämlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber als systemgerechten Anknüpfungspunkt für die Rentenberechnung einen Aufenthalt der versicherten Person in Deutschland zur Voraussetzung mache. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf die rentenrechtliche Berücksichtigung von Erziehungszeiten in einem Drittstaat bestehe folglich nicht.

Die vorausgegangenen Entscheidungen der Fachgerichte seien daher weder als unverständlich noch als willkürlich anzusehen. Deren Urteile würden auch nicht gegen das Recht der Europäischen Union verstoßen. Die Entscheidung des Bundesverfassungs-Gerichts ist unanfechtbar.