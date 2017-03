Stress mit dem privaten Krankenversicherer wegen Augen-OP

31.3.2017 – Eine Fehlsichtigkeit auf beiden Augen von minus 3,00 beziehungsweise minus 2,75 Dioptrien stellt eine Krankheit im Sinne der Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung der private Krankenversicherer dar. Die Versicherer sind daher in der Regel dazu verpflichtet, die Kosten einer sogenannten Lasik-Operation zur Beseitigung einer derartigen Fehlsichtigkeit zu übernehmen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 29. März 2017 entschieden (IV ZR 533/15).

Zur Beseitigung ihrer Kurzsichtigkeit hatte sich die privat krankenversicherte Klägerin einer Lasik-Operation unterzogen. Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von rund 3.500 Euro machte sie gegenüber ihrem Versicherer geltend.

Keine Krankheit im Sinne der Versicherungs-Bedingungen?

Mit dem Argument, dass es sich bei der Kurzsichtigkeit der Klägerin um keine Krankheit im Sinne der Versicherungs-Bedingungen handele, lehnte der Versicherer ihr Leistungsbegehren ab. Dabei berief er sich im Laufe des Rechtsstreits unter anderem auf die Aussage eines vom Heidelberger Amtsgericht in der ersten Instanz befragten medizinischen Sachverständigen.

Dieser war zu dem Ergebnis gekommen, dass es im Fall der Klägerin an einer bedingungsgemäßen Krankheit fehle. Von einer solchen könne bei einer Fehlsichtigkeit nämlich nur dann gesprochen werden, wenn eine Abweichung vom natürlichen körperlichen Zustand der versicherten Person vorliege, die nicht dem normalen Entwicklungs- oder Alterungsprozess entspreche.

Von Kurzsichtigkeit (Myopie) seien jedoch 30 bis 40 Prozent aller Menschen mittleren Alters betroffen. Von einer krankheitsbedingten Myopie werde nach internationalem Standard daher erst ab einer Fehlsichtigkeit ab minus 6,00 Dioptrin gesprochen. Der Klägerin sei folglich das Tragen einer Brille möglich und auch zumutbar.

Dem schlossen sich sowohl das Amtsgericht als auch das von der Klägerin in Berufung angerufene Heidelberger Landgericht an. Beide Instanzen wiesen die Klage gegen den privaten Krankenversicherer als unbegründet zurück.

Vom Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers

Zu Unrecht, urteilte nun der in Revision mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof (BGH). Nach Ansicht des BGH kommt es nämlich für den Krankheitsbegriff im Sinne der Versicherungs-Bedingungen nicht auf das Verständnis medizinischer Fachkreise, sondern auf das Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers an.

Der aber werde davon ausgehen, dass zum Normalzustand der Sehfähigkeit ein beschwerdefreies Lesen und eine gefahrenfreie Teilnahme am Straßenverkehr gehören.

Er werde folglich das Vorliegen einer bedingungsgemäßen Krankheit annehmen, wenn bei ihm eine nicht nur ganz geringfügige Beeinträchtigung dieser körperlichen Normalfunktion vorliegt, die ohne Korrektur ein beschwerdefreies Sehen nicht ermöglicht, so das Gericht.

Dass aber bei der Klägerin eine Korrekturbedürftigkeit der Kurzsichtigkeit und eine damit verbundene medizinische Indikation für deren Behandlung besteht, habe auch der Sachverständige nicht infrage gestellt.

Hilfsmittel stellen keine Heilbehandlung dar

Nach Ansicht der Richter kann der Versicherer das Verlangen der Klägerin, ihr die Kosten einer operativen Korrektur ihrer Fehlsichtigkeit zu erstatten, auch nicht mit dem Argument verweigern, dass sie eine Brille oder Kontaktlinsen tragen könne.

Denn das Tragen einer Sehhilfe stelle in Bezug auf die Fehlsichtigkeit keine Heilbehandlung dar. Brillen und Kontaktlinsen seien vielmehr lediglich Hilfsmittel, mit denen körperliche Defekte über einen längeren Zeitraum ausgeglichen würden.

Im Übrigen würden die Versicherungs-Bedingungen an keiner Stelle deutlich machen, „dass die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung grundsätzlich davon abhängen soll, ob ein Versicherter (dauerhaft) auf ein Hilfsmittel zurückgreifen kann, das den bei ihm bestehenden anormalen Körperzustand auszugleichen oder abzuschwächen geeignet ist, ohne am eigentlichen Leiden etwas zu ändern“, so das Gericht.

Zur Prüfung der Frage, ob die durchgeführte Operation im Fall der Klägerin eine medizinisch notwendige Heilbehandlung im Sinne der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs darstellte, wurde der Rechtsstreit an die Berufungsinstanz zurückverwiesen.