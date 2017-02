Streit um Rückzahlung von 71.000 Euro Witwenrente

8.2.2017 – Wer Witwer- oder Witwenrente bezieht, muss den gesetzlichen Rentenversicherungs-Träger schnellstmöglich über eine Wiederheirat informierten. Wird dies grob fahrlässig unterlassen, so kann rückwirkend ein Rückzahlungsanspruch gegen den Versicherten geltend gemacht werden. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg am 24. Januar 2017 entschieden und eine Witwe zur Rückzahlung von rund 71.000 Euro verurteilt (L 13 R 923/16).

WERBUNG

Die im Jahr 1943 geborene Klägerin bezog seit dem Tod ihres ersten Ehemanns im Jahr 1996 eine große Witwenrente. Bei Beginn der Rentenzahlung wurde ihr schriftlich mitgeteilt, dass der Anspruch mit Ablauf des Monats einer Wiederheirat erlösche. Diese müsse dem Rentenversicherungs-Träger unverzüglich mitgeteilt werden.

Urlaubsspaß

Der neue Lebensgefährte der Klägerin überraschte sie zu Weihnachten 2002 mit Flugtickets nach Las Vegas. Dort entschloss sich das Pärchen, nach Aussage der Klägerin spontan, in der sogenannten „Candlelight Wedding Chapel“ zu einer eher ungewöhnlichen Eheschließung.

Die Trauungszeremonie fand in Country-Kleidung in englischer Sprache statt. Sie wurde von einem Geistlichen in Anwesenheit eines Trauzeugen durchgeführt. Wegen der Art der Zeremonie ging die Klägerin nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um einen „Urlaubsspaß“ gehandelt habe und die Ehe in Deutschland nicht rechtsgültig sei. Man sei auch in Deutschland nie als Ehepaar aufgetreten.

Die Klägerin sah sich folglich nicht dazu veranlasst, den Rentenversicherungs-Träger über den zweiten Eheschluss zu informieren. Dieser erfuhr erst im Juni 2014 von der Sache. Daraufhin teilte er der Klägerin mit, dass sie rückwirkend seit dem 1. Mai 2003 keinen Anspruch mehr auf Zahlung der Witwenrente habe. Denn die in Amerika geschlossene Ehe sei in Deutschland durchaus gültig. Sie müsse daher die überzahlte Rente in Höhe von rund 71.000 Euro zurückzahlen.

Niederlage in zweiter Instanz

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Stuttgarter Sozialgericht wies die Ansprüche der Behörde als unbegründet zurück. Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass es sich bei der in Las Vegas unter den dortigen örtlichen Bedingungen geschlossene Ehe um eine Wiederheirat im Sinne von § 46 SGB VI gehandelt hat.

Die Aufhebung der Rentenzahlung mit Wirkung für die Vergangenheit sei trotz allem zu Unrecht erfolgt. Denn das hätte gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB X vorausgesetzt, dass die Klägerin ihre Mitteilungspflichten gegenüber dem gesetzlichen Rentenversicherungs-Träger grob fahrlässig oder gar vorsätzlich verletzt hätte.

Hiervon gingen die Richter nach einer persönlichen Anhörung der Klägerin nicht aus. Sie glaubten ihr, dass sie davon überzeugt war, dass die Ehe in Deutschland nicht gültig war (VersicherungsJournal 30.8.2016).

Diese Entscheidung wollte der Rentenversicherungs-Träger jedoch nicht akzeptieren. Er legte daher Berufung beim Landessozialgericht Baden-Württemberg ein. Damit hatte er Erfolg.

Verräterisches Dokument

Nach Ansicht der Berufungsinstanz hätte die Klägerin wissen können und müssen, dass die Wiederheirat in Las Vegas zum Wegfall ihrer Ansprüche auf Witwenrente führen würde. Denn die Trauungszeremonie hatte trotz ihrer für hiesige Verhältnisse ungewöhnlichen Art einen offiziellen Charakter. Vor ihrer Durchführung mussten nämlich diverse Formalien erfüllt und eine Gebühr bezahlt werden.

Das Pärchen musste außerdem Angaben zum Familienstand machen und nachweisen, nicht bereits verheiratet zu sein. Dazu legte die Klägerin die Sterbeurkunde ihres verstorbenen ersten Mannes vor. Die Richter glaubten der Klägerin daher nicht, dass die Eheschließung wirklich spontan und als reiner „Urlaubsspaß“ erfolgt war.

Sie wurde daher dazu verurteilt, die von dem gesetzlichen Rentenversicherungs-Träger geforderten rund 71.000 Euro zurückzuzahlen.