Streit um Leistungsverweigerung wegen Gefahrerhöhung

4.11.2016 – Kommt es in einem leer stehenden Gebäude zu einem Brand, so ist der Gebäudeversicherer leistungsfrei, wenn es der Versicherte vorsätzlich versäumt hat, ihn über seit dem Vertragsabschluss stattgefundene Vandalismus- und Verwahrlosungsschäden zu informierten. Das hat das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt mit Urteil vom 3. September 2015 entschieden (4 U 27/15).

Die Klägerin hatte im März 2008 für ihr abgeschieden in einem Wald gelegenes Jagdschloss eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen. Im Versicherungsschein wurde das Anwesen mit „Wochenend- und Ferienhaus“ bezeichnet. Dem Versicherer war bekannt, dass es leer stand und nach und nach renoviert werden sollte.

Gefahrerhöhung

Das auch zu dieser Zeit noch nicht bewohnte Hauptgebäude brannte Anfang Juli 2012 bis auf die Grundmauern nieder. Polizei und Feuerwehr gingen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden.

Der Gebäudeversicherer lehnte es ab, den Schaden zu regulieren. Das begründete er damit, dass ihm zwar bekannt gewesen sei, dass das Anwesen nicht bewohnt war. Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen sei es auf dem Gelände seit Vertragsabschluss jedoch mehrfach zu Fällen von Vandalismus gekommen. Darüber hinaus seien auch Schäden durch Verwahrlosung entstanden.

Das aber sei ihm nicht angezeigt worden, sodass er wegen Gefahrerhöhung von der Leistung befreit sei.

Im Übrigen hätten weder die Versicherte noch ihr mit den Renovierungsarbeiten beauftragter Sohn wirksame Sicherungsmaßnahmen, die ein Eindringen Dritter in die Gebäude hätten verhindern können, ergriffen – und das, obwohl der Versicherten die gefahrerhöhenden Umstände hätten bewusst sein müssen.

Kein Abbruchhaus

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt die Klägerin sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz eine Niederlage.

Ist ein versichertes Gebäude bereits bei Vertragsschluss derart heruntergekommen, dass es seinem äußeren Anschein nach quasi nur noch als Abbruchhaus gelten kann, so scheidet nach Ansicht der Richter eine weitere erhebliche Gefahrerhöhung regelmäßig aus.

Von einem derart heruntergekommenen Zustand des Jagdschlosses bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrages konnte nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedoch nicht ausgegangen werden.

Fehlende Eingangstür

Die Klägerin hatte nämlich eingeräumt, dass bis zum Vertragsschluss keine Verwahrlosungsschäden oder Vandalismus an dem Hauptgebäude zu verzeichnen gewesen waren. Erst anschließend sei es dort unter anderem zu Diebstählen von Baumaterialien durch unbefugte Dritte gekommen.

Ihr Sohn hatte ausgesagt, dass Scheiben an dem Hauptgebäude eingeworfen worden waren und unbekannte Dritte die daraufhin von ihm an den Gebäudeöffnungen angebrachten Bretter immer wieder beseitigt hatten.

Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen war im Haupthaus außerdem keine Eingangstür mehr vorhanden. In dem Gebäude hatten sich zudem größere Müllmengen befunden.

Gesteigerte Gefahr

All das spricht nach Überzeugung der Richter für eine gesteigerte Gefahr, dass unbefugte Dritte erneut in das Gebäude eindringen und dort gegebenenfalls einen Brand verursachen werden, was letztlich auch geschehen sei.

Es kommt folglich nicht darauf an, dass die Bausubstanz des Hauptgebäudes, wie von der Klägerin behauptet, zum Zeitpunkt des Brandschadens in Ordnung gewesen sein soll. Denn dieser Zustand war für Dritte nicht erkennbar, die in der Absicht sich auszutoben in das auf den ersten Blick offenkundig verwahrloste Gebäude eingedrungen sind.

Nach Ansicht beider Instanzen kommt erschwerend hinzu, dass Unbekannte einige Zeit vor dem großen Brand bereits ein kleineres Feuer in dem Gebäude gelegt hatten. Spätestens das hätte die Klägerin zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen veranlassen müssen.

Unzureichende Sicherungsmaßnahmen

Denn die Sicherung durch Bretter sei unzureichend gewesen. Diese seien nämlich regelmäßig von Unbekannten abgerissen worden.

Der Versicherer ist nach all dem wegen der ihm nicht angezeigten Gefahrerhöhung von seiner Leistungsverpflichtung befreit. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesgerichtshof zuzulassen.