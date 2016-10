Streit um Höhe einer Betriebsrente

17.10.2016 – Sieht eine Versorgungsordnung bei der Inanspruchnahme der Betriebsrente vor Erreichen der üblichen festen Altersgrenze Abschläge vor, so liegt darin grundsätzlich keine unerlaubte Benachteiligung wegen einer Behinderung. Das hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts mit Urteil vom 13. Oktober 2016 entschieden (3 AZR 439/15).

Der als Schwerbehinderter anerkannte Kläger bezieht seit Vollendung seines 60. Lebensjahrs eine gesetzliche Altersrente für Schwerbehinderte sowie eine Betriebsrente seines ehemaligen Arbeitgebers.

Die Versorgungsordnung zur Betriebsrente sah anfangs vor, dass diese generell in ungekürzter Höhe ausgezahlt wird, wenn ein Beschäftigter des Unternehmens eine Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht.

Verstoß gegen das AGG?

Diese Versorgungsordnung wurde jedoch geändert. Dabei wurde das 65. Lebensjahr als feste Altersgrenze festgelegt. Gleichzeitig wurde bestimmt, dass für eine vorgezogene Inanspruchnahme der Betriebsrente ein versicherungs-mathematischer Abschlag von 0,4 Prozent pro Monat vorzunehmen sei. Dementsprechend kürzte der Ex-Arbeitgeber des Beklagten dessen Betriebsrente.

Der Kläger sah in der Änderung der Versorgungsordnung einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Anders als die übrigen Beschäftigten des Unternehmens habe er wegen seiner Schwerbehinderung nämlich schon ab dem 60. Lebensjahr einen Anspruch auf Zahlung einer ungekürzten Altersrente. Daher dürfe ihm die Betriebsrente nicht gekürzt werden.

Doch dem wollten die Richter des Bundesarbeitsgerichts nicht folgen. Sie schlossen sich der Argumentation der Vorinstanz an, welche die Klage als unbegründet zurückgewiesen hatte.

Keine Benachteiligung

Nach Ansicht des Gerichts scheidet eine unmittelbare Benachteiligung des Klägers im Sinne von § 3 Absatz 1 AGG aus. Denn die in der Versorgungsordnung vorgesehenen Abschläge knüpften nicht an seine Behinderteneigenschaft an.

Im Übrigen könnten auch nicht schwerbehinderte Beschäftigte frühzeitig in Rente gehen und hätten dann Abschläge bei der Betriebsrente hinzunehmen. Aus diesem Grund könne auch von keiner mittelbaren Benachteiligung des Klägers gemäß § 3 Absatz 2 AGG ausgegangen werden.

„Soweit allein schwerbehinderte Menschen die gesetzliche und damit die Betriebsrente früher beanspruchen können, werden sie nicht gegenüber anderen Arbeitnehmern benachteiligt. Denn es kann keine anderen Arbeitnehmer geben, die zum selben Zeitpunkt eine Betriebsrente beziehen“, so das Gericht.

Ungeklärte Fragen

Das klageabweisende Urteil des in der Vorinstanz mit dem Fall befassten Hessischen Landesarbeitsgerichts wurde trotz allem aufgehoben und der Rechtsstreit zurückverwiesen.

Denn das Landesarbeitsgericht hatte es versäumt zu klären, ob für die Änderung der Versorgungsordnung sachliche Gründe vorlagen und durch den beklagten Arbeitgeber die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit gewahrt wurden. Diese Feststellungen hat das Gericht nun nachzuholen.