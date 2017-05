Streit um grobe Fahrlässigkeit nach Kfz-Schaden

5.5.2017 – Nach einem Unfall zahlt eine Kaskoversicherung normalerweise den eigenen Schaden. Das gilt unter anderem nicht, wenn der Besitzer sein Auto von jemandem fahren lässt, der keinen Führerschein hat. Dem Versicherten muss dieses grob fahrlässige Verhalten nachzuweisen sein, wie der 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg in einem Urteil vom 22. März 2017 (5 U 174/16) entschieden hat.

Das Gerichtsverfahren beruht auf dem Fall eines Vaters, dem Kläger, der seinem Sohn und dessen Freunden sein Auto lieh. Da der Sohn noch nicht im Besitz eines Führerscheins war, sollte einer der beiden Freunde, der einen Führerschein hatte, das Auto fahren.

(Bild: Pexels/CC0)

Die jungen Männer fuhren von ihrem Heimatort im Niedersächsischen Landkreis Wesermarsch zunächst nach Bremerhaven und anschließend nach Rodenkirchen.

In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages kam zu einem Unfall mit dem Auto des Vaters. Die jungen Männer beschädigten ein am Straßenrand parkendes Auto. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Wagen des Vaters jedoch leer.

Versicherer wollte Schaden nicht zahlen

Weil einige Anhaltspunkte dafür sprachen, nahm die beklagte Versicherungs-Gesellschaft an, dass entgegen der Absprache mit dem Vater der führerscheinlose Sohn das Fahrzeug fuhr. Daher verweigerte sie die Zahlung des Kaskoschadens.

Der Versicherer war der Meinung, dass der Vater damit hätte rechnen müssen, dass sich auch sein Sohn ans Steuer setzen würde. Vor allem in Anbetracht dessen, dass gegen den Sohn bereits zwei Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt worden ist. Gegen diesen Bescheid reichte der Vater Klage ein.

Vater handelte nicht grob fahrlässig

Und das zu Recht, urteilte das Oberlandesgericht Oldenburg. Dem Vater sei kein grob fahrlässiges Verhalten nachweisbar. Nach der Beweisaufnahme stand fest, dass vorab ausgemacht war, dass der Freund des Sohnes das Auto fahren sollte.

„Und nur wegen der beiden Ermittlungsverfahren gegen seinen Sohn hätte der Vater nicht mit einem eigenmächtigen Handeln des Sohnes rechnen müssen, weil sich diese Ermittlungsverfahren auf die Nutzung eines frisierten Mofas bezogen hätten“, heißt es in der Zusammenfassung des Falls auf der Internetseite des Oldenburger Oberlandesgerichts.

Zwischen der Nutzung eines Mofas und eines Autos bestünde ein erheblicher Unterschied. Nicht nur die Bedienbarkeit betreffend, sondern auch, weil die Hemmschwelle, ein Auto ohne Führerschein zu fahren, wesentlich höher sei. Der Entscheidung der Richter folgend musste der Versicherer den entstandenen Kaskoschaden in Höhe von rund 9.000 Euro zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.