Streit um fiktiven Preisnachlass

9.8.2017 – Rabatte, die einem Leasingunternehmen üblicher Weise bei der Reparatur seiner Fahrzeuge eingeräumt werden, sind auch dann zu berücksichtigen, wenn nach ein Unfallschaden auf Basis eines Gutachtens abgerechnet werden soll. Weigert sich das Unternehmen, Angaben zu einem möglichen Rabatt zu machen, so darf dessen Höhe wegen Beweisvereitelung geschätzt werden. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 28. Juni 2017 hervor (19 S 33/16).

Der Entscheidung lag die Klage eines Leasingunternehmens zugrunde, welches bundesweit einen Fuhrpark von mehreren tausend Fahrzeugen unterhält.

Unübliche Praxis?

Nachdem eines dieser Autos bei einem Unfall beschädigt wurde, wollte das Unternehmen den Schaden auf Basis eines Sachverständigen-Gutachtens fiktiv abrechnen. Dagegen hatte der Versicherer des Unfallverursachers nichts einzuwenden. Er ging aber davon aus, dass der Klägerin als Großunternehmen von der Werkstatt ein Rabatt in einer Größenordnung von mindestens 35 Prozent eingeräumt werde. Den wollte er bei der Schadenabwicklung berücksichtigen.

Darauf wollte sich die Leasingfirma jedoch nicht einlassen. Sie bestritt, dass ihr von den Werkstätten Rabatte bei der Reparatur ihrer Fahrzeuge gewährt würden. Denn das sei bei markengebundenen Fachwerkstätten unüblich.

Die Klägerin räumte zwar ein, dass sie mit den von ihr beauftragten Werkstätten Rahmenverträge abgeschlossen habe. Dabei würde es jedoch nur um Qualitätsstandards, Fälligkeiten und Ähnliches gehen. Regelungen zu quasi „automatisierten Rabatten“ würden die Verträge hingegen nicht enthalten. Die Rechnungen müssten vielmehr grundsätzlich vollständig und ohne einen Abzug bezahlt werden.

Der Fall landete schließlich vor dem Karlsruher Landgericht. Dort erlitt das Leasingunternehmen eine Niederlage.

Verstoß gegen Bereicherungsverbot

Nach Ansicht der Richter sind einem Geschädigten üblicherweise eingeräumte Rabatte auch bei einer fiktiven Abrechnung eines Schadens zu berücksichtigen. Denn andernfalls würde unter anderem gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot sowie gegen das Bereicherungsverbot verstoßen.

In dem vorliegenden Fall sei folglich nicht auf einen objektiven Durchschnittsaufwand abzustellen, sondern auf jene Aufwendungen, welche „ein verständiger und wirtschaftliche denkender Eigentümer in der besonderen Lage des Geschädigten für eine zumutbare Instandsetzung zu machen hätte“, so das Gericht. In die Abrechnung des Schadens müsse daher auch ein möglicher Rabatt einfließen.

Nach Aussage eines von den Richtern befragten Sachverständigen hatte das Fahrzeug der Klägerin ein Jahr zuvor bereits schon einmal einen Unfallschaden erlitten. Der wurde in einer markengebundenen Fachwerkstatt repariert. Dabei wurden der Klägerin auf die jeweiligen Einzelpositionen Nachlässe zwischen sieben und 25 Prozent gewährt. Der Gutachter bekundete, dass es in Fachwerkstätten üblich sei, Kunden wie der Klägerin Großkundenrabatte einzuräumen.

Beweisvereitelung

Nach Überzeugung der Richter ist es Sache der Klägerin zu beweisen, dass ihr in dem konkreten Fall keine Rabatte gewährt worden wären. Dieser Beweis sei ihr nicht gelungen. Denn die Geschäftsführer der Klägerin waren trotz einer eindringlichen Aufforderung des Gerichts, zum Termin zu erscheinen oder eine andere mit der Schadenabwicklung betraute Person zu entsenden, welche Aussagen zu einer Rabattgewährung hätte machen können, nicht nachgekommen.

Diese Beweisvereitelung war nach Meinung der Richter bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Das Gericht ging daher davon aus, dass der Klägerin bei einer Reparatur des Fahrzeugs ein Rabatt von 35 Prozent eingeräumt wird. Der müsse auch bei der fiktiven Abrechnung des Schadens Berücksichtigung finden.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.