Streit um Brand in einer Hanfplantage

Treffen Sie das Team des VersicherungsJournals!

Sprechen Sie mit uns über die Themen, die Sie bewegen.

Redaktion, Marketing und Vertrieb freuen sich auf Ihren Besuch am 26. und 27. Oktober auf der DKM in Dortmund in Halle 4 Stand A08.

Und lassen Sie sich von Autorin Susanne Kleinhenz Ihren Vertriebstyp bestimmen.

Hier mehr Infos...