Streit um Auffahrunfall

Die Schuldfrage bei Parkplatzunfällen zu klären, ist auch für Richter nicht immer möglich. So auch in einem vom Amtsgericht Frankenthal entschiedenen Fall. mehr ...

Nach der harten Rätselnuss aus der Vorwoche wird es dieses Mal weihnachtlich gemütlich – zumindest, was die Darstellung betrifft. Wer weiterklickt, erfährt die Auflösung und den Gewinnernamen des letzten Rätsels. (Bild: Lier) mehr ...

14.11.2014 –

Der Bestand an Kasko-Policen ist in den letzten Jahren kräftig angestiegen. Check24 hat anhand von 700.000 Datensätzen die Durchdringung mit Teil- oder Vollkaskoversicherungen in Relation zu Fahrzeugwert und -alter analysiert. (Bild: Wichert) mehr ...