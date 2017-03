Streit mit dem Pflegeversicherer um Hausnotrufsystem

14.3.2017 – Ein Demenzkranker, der eine private Pflegeversicherung abgeschlossen hat, hat unter Umständen einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Anschaffung eines Hausnotrufsystems durch seinen Versicherer. Das hat das Sozialgericht Detmold mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 15. September 2016 entschieden (S 18 P 123/13).

WERBUNG

Die im Jahr 1928 geborene Klägerin leidet unter Demenz mit der Folge einer mangelhaften Orientierung.

Überflüssige Anschaffung?

Für den Fall eines Notfalls wollte sie sich auf ärztliche Empfehlung ein Hausnotrufsystem anschaffen. Neben der Beihilfe sollte sich ihr privater Pflegeversicherer an den Anschaffungskosten beteiligen.

Der lehnte den Antrag jedoch mit dem Argument ab, dass man davon ausgehen müsse, dass die Klägerin angesichts ihrer Demenz nicht dazu in der Lage sei, das System zu bedienen. Die Anschaffung sei folglich nicht notwendig. Das habe zur Folge, dass kein Erstattungsanspruch bestehe.

Dieser Argumentation wollte sich das Detmolder Sozialgericht jedoch nicht anschließen. Es gab der Klage der Seniorin gegen ihren Versicherer statt.

Eine Frage der Umstände

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei die Klägerin trotz ihrer Demenz noch in der Lage, eigenständig in einer altersgerechten Wohnanlage zu leben. In ihrer Alterskompetenz sei sie außerdem nicht so erheblich eingeschränkt, dass es ihr nicht möglich sei, ein Hausnotrufsystem zu nutzen.

Ein derartiges Hilfsmittel diene der selbstständigen Lebensführung der Klägerin und erleichtere ihre Pflege. Sie konnte auch auf Nachfrage durch das Gericht bestätigen, mit einem Notrufsystem umgehen zu können.

Unter diesen Voraussetzungen ist ihr privater Pflegeversicherer dazu verpflichtet, sich wie von der Klägerin beantragt an den Kosten der Anschaffung des Systems zu beteiligen. „Denn solange nicht sicher feststeht, dass ein Versicherter die Vorteile eines Hilfsmittels nicht nutzen kann, darf ihm die Versorgung nicht verweigert werden“, so das Gericht. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.