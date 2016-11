Streit mit dem Gebäudeversicherer um Schaden an Solaranlage

28.11.2016 – Entsteht an einer im Rahmen einer Gebäudeversicherung mitversicherten Solaranlage ein Schaden, weil sich ein Schlauch gelöst hat, so kann der Gebäudeversicherer in der Regel nicht in Anspruch genommen werden. Das geht aus einem jetzt bekannt gewordenen Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 11. März 2016 hervor (20 U 221/15).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Versicherer eine Gebäudeversicherung abgeschlossen. Versichert waren die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Leitungswasser, Rohrbruch und Frost sowie Sturm und Hagel.

Mitversichert war eine Solarheizungsanlage einschließlich ihrer auf dem Dach des Gebäudes befindlichen Sonnenkollektoren.

Gelöster Anschlussschlauch

Diese Kollektoren wurden beschädigt, als sich aus unbekannter Ursache ein Anschlussschlauch von einem Kühlmittel führenden Rohrstück löste und dadurch Sauerstoff in das System gelangte.

Als der Kläger deswegen seinen Gebäudeversicherer in Anspruch nehmen wollte, verweigerte dieser die Leistungsübernahme. Denn der Schaden sei weder durch einen Rohrbruch noch durch den bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser entstanden.

Dem schloss sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Hammer Oberlandesgericht an. Es bestätigte damit ein die Klage des Versicherten abweisendes Urteil der Vorinstanz und wies seine Berufung als unbegründet zurück.

Kein Rohrbruch

Nach Ansicht der Richter wäre selbst dann die Annahme eines versicherten Leitungswasserschadens nicht gerechtfertigt, wenn man die aus den Modulen austretende Kühlflüssigkeit mit Leitungswasser gleichsetzen würde.

Denn die Kollektoren der Solaranlage wurden nicht durch die Kühlflüssigkeit, sondern durch den in das System eingedrungenen Sauerstoff beschädigt.

Auch den Tatbestand eines Rohrbruchs sahen die Richter nicht erfüllt. Ein Rohrbruch setze nämlich stets eine Substanzverletzung im Material der jeweiligen Leitung voraus. Er sei daher nicht schon dann zu bejahen, wenn sich intakte Anschlüsse verschieben oder wie in dem entschiedenen Fall ablösen und so einen Flüssigkeitsaustritt bewirken.