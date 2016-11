Streit mit dem Fiskus wegen Krankenversicherungs-Beiträgen

3.11.2016 – Hat ein Mitglied eines privaten Krankenversicherers Krankheitskosten in Höhe eines mit seinem Versicherer vereinbarten Selbstbehalts selbst bezahlt, so können diese im Rahmen der Einkommensteuer-Erklärung nicht als Sonderausgaben steuermindernd geltend machen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 1. Juni 2016 entschieden (X R 43/14).

WERBUNG

Um die Höhe der monatlichen Beiträge in einem für ihn erträglichen Rahmen zu halten, hatte der privat krankenversicherte Kläger mit seinem Versicherer eine Selbstbeteiligung vereinbart.

Sonderausgaben?

Nachdem er wegen einer Erkrankung Leistungen seines Versicherers in Anspruch genommen hatte, machte er die von ihm in Höhe des Selbstbehalts zu tragenden Aufwendungen in seiner Steuererklärung als Sonderausgaben geltend.

Zur Begründung berief er sich auf § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 Buchstabe a EStG. Denn danach könnten Beiträge zur Krankenversicherung steuermindernd geltend gemacht werden.

Da durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung Beiträge gespart würden, wäre es ungerecht, wenn die ersatzweise getätigten Aufwendungen nicht von der Steuer abgesetzt werden könnten, so der Kläger.

WERBUNG

Keine Gegenleistung zur Erlangung des Versicherungsschutzes

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder das Finanzamt noch das von dem Kläger angerufene Finanzgericht anschließen. Auch mit seiner beim Bundesfinanzhof eingelegten Revision gegen das abschlägige Urteil der Vorinstanz hatte er keinen Erfolg.

Nach Ansicht der Richter stellt eine Selbstbeteiligung keine Gegenleistung für die Erlangung von Versicherungsschutz dar. Sie könne daher nicht als Beitrag zur Krankenversicherung im Sinne des Einkommensteuer-Gesetzes angesehen werden.

Das aber habe zur Folge, dass eine Selbstbeteiligung auch nicht als Sonderausgabe im Sinne von § 10 EStG in einer Einkommensteuer-Erklärung steuermindernd geltend gemacht werden könne.

Außergewöhnliche Belastung, aber …

Der Kläger hätte daher allenfalls die Möglichkeit gehabt, die von ihm übernommenen Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend zu machen. Da die Aufwendungen wegen der Höhe der Einkünfte des Klägers aber nicht die zumutbare Eigenbelastung überstiegen, blieb ihm auch diese Option verwehrt.

Der Bundesfinanzhof hatte sich in diesem Jahr schon einmal mit der Frage der Absetzbarkeit von Krankenversicherungs-Beiträgen im Rahmen der Sonderausgaben zu befassen. Auch in diesem Fall erlitt der Versicherte eine Niederlage (VersicherungsJournal 24.10.2016).