Steigender Schadenbedarf bei Campingfahrzeugen

12.12.2016 – Die Zahl der haftpflichtversicherten Campingfahrzeuge hat 2015 um 6,3 Prozent auf rund 375.900 zugenommen. Die Schadenhäufigkeit ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, der Durchschnittsschaden ist etwas teurer, so die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

WERBUNG

Von je 1.000 Campingfahrzeugen hatten 2015 statistisch unverändert 46 einen Haftpflichtschaden. Dieser kostete durchschnittlich 2.729 (2014: 2.620) Euro, das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die 375.900 Camper (plus 6,3 Prozent) ergab sich damit ein Schadenbedarf von durchschnittlich 126 (121) Euro.

Dies zeigt die kürzlich veröffentlichte gemeinschaftliche Kraftfahrtstatistik vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für 2015.

Aus der Statistik ist unter anderem abzulesen, dass es am Anfang und am Ende der Schadenfreiheits- (SF-) Staffel einen überproportional hohen Schadenbedarf bei den Personenkraftwagen gibt (VersicherungsJournal 29.11.2016).

Vielfach nicht erfasst

Wie aus den vorliegenden Daten weiter hervorgeht, fällt das Schadengeschehen bei den Campern damit moderater aus als beispielsweise bei den Personenkraftwagen (VersicherungsJournal 23.11.2016) und den Krafträdern und -rollern (VersicherungsJournal 5.12.2016). Dies ist vermutlich auf die geringere Fahrleistung beziehungsweise die längere Standzeit der Feriengefährte zurückzuführen.

Die Gemeinschaftsstatistik weist erstmals unter anderem die jährliche Fahrleistung als Risikomerkmal aus. Für rund zwei Drittel der Versicherungseinheiten wird dieses Merkmal von den Versicherern laut Statistik nicht für die Prämienkalkulation erfasst.

Rund 41.000 Camper kommen auf eine jährliche Fahrleistung von unter 6.000 Kilometer. Diese Klasse verunfallt 38 Mal je 1.000 Einheiten und hat einen Schadenbedarf von 89 Euro.

Wie bei anderen Verkehrsmitteln nimmt die Zahl der Schäden mit der jährlichen Fahrleistung zu. Die höchste Fahrleistungsklasse (21.000 Kilometer und mehr) hat eine Unfallhäufigkeit von 69 bei einem Durchschnittsschaden von 2.569 Euro. Der Schadenbedarf liegt hier bei 177.

Ein Drittel neu, ein Drittel alt

Erstmals weist die Statistik auch das Alter der Fahrzeuge aus: Rund 101.000 Einheiten sind jünger als sechs Jahre. Diese Klasse hat eine Unfallhäufigkeit von 43 und einen Durchschnittsschaden von 2.405 Euro. Der Schadenbedarf erreicht 104.

Rund die Hälfte aller Fahrzeuge ist älter als zwölf Jahre und ein Drittel älter als 17 Jahre. 17.700 Fahrzeuge sind sogar älter als 31 Jahre. Dies ist schadentechnisch die beste Klasse. Hier beträgt die Unfallhäufigkeit nur 37 und der Durchschnittschaden 2.168 Euro – woraus sich ein Schadenbedarf von 80 Euro errechnet.

Die größte Unfallhäufigkeit weisen mit 52 Fällen je 1.000 Einheiten die Fahrzeuge auf, die älter als 17, aber jünger als 23 Jahre sind. Die teuersten Durchschnittsschäden haben mit 3.020 Euro die Camper, deren Fahrzeugalter nicht als Risikomerkmal erfasst und damit in der Statistik „unbekannt“ ist.

Mehr, aber kleinere Schäden

Nutzen mehrere Personen das gleiche Camping-Fahrzeug, steigt zwar die Unfallhäufigkeit auf 51 Fälle je 1.000 Einheiten, der Durchschnittsschaden ist mit 2.304 Euro aber am geringsten.

Bei rund 166.000 Fahrzeugen ist der Nutzerkreis kein Risikomerkmal. Diese Klasse hat mit 45 zwar die geringste Unfallhäufigkeit, mit 3.091 Euro aber den höchsten Durchschnittsschaden. Der Schadenbedarf beträgt 138 Euro.

Den kleinsten Schadenbedarf hat mit 100 Euro die Gruppe der festgelegten Nutzer mit Partner. Hier liegt die Schadenhäufigkeit bei 41 und der Schadendurchschnitt bei 2.452 Euro.

Breit gestreut

Die 375.900 Einheiten verteilen sich relativ gleichmäßig über die Schadenfreiheitsstaffel, welche mit der Schadenfreiheitsklasse (SF) 20 endet. Diese letzte Klasse ist mit 86.000 (2014: 77.500) Einheiten außergewöhnlich stark. Der Schadenbedarf beträgt hier 89 (102) Euro, was sich vor allem durch die geringe Unfallhäufigkeit von 37 (39) ergibt.

71,3 (70) Prozent aller Camper sind in der Tarifgruppe (TG) N „normal versichert“. Der Rest ist in der TG „B“ (Angehörige des Öffentlichen Dienstes). Die Schadenhäufigkeit ist in „N“ mit 45 (46) etwas besser als in der TG B, die auf 48 (47) kommt.

Wenn es allerdings zu Schäden kommt, ist der Schadendurchschnitt bei den Angehörigen des Öffentlichen Dienstes mit 2.599 Euro etwas günstiger – im Vorjahr war dies nicht so. Da lag der Schadendurchschnitt in TG B mit 2.605 Euro höher. Der Schadenbedarf in N stieg auf 126 (119) Euro, der in B auf 125 (124) Euro.