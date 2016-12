Sozialversicherungs-Pflicht für Bereitschaftsbetreuer?

9.12.2016 – Wer als sogenannter Bereitschaftsbetreuer Kinder in Krisensituationen vorübergehend bei sich aufnimmt, unterliegt nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung. Das hat das Sozialgericht Dresden mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 15. November 2016 entschieden (S 33 R 773/13).

Die Klägerin und ihr Ehemann sind als sogenannte Bereitschaftsbetreuer im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Dresden tätig.

Sozialversicherungs-pflichtiges Beschäftigungs-Verhältnis?

Sie stellen Kindern bis zu einem Alter von unter sieben Jahren in Krisensituationen einen Betreuungsplatz in ihrer Wohnung zur Verfügung. Weil wegen der Gefährdung des Kindeswohls in vielen Fällen ein kurzfristiger Bedarf an einer Betreuung besteht, ist die Klägerin rund um die Uhr für das Jugendamt erreichbar.

Als Entschädigung für ihre Mühen wird ihr ein steuerfreier Betrag in Höhe von 23 Euro pro Tag und Betreuungsplatz gezahlt.

Wegen des Wunsches nach einer sozialen Absicherung beantragte die Klägerin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund die Feststellung, dass sie bei der Stadt Dresden sozialversicherungs-pflichtig beschäftigt ist. Der gesetzliche Rentenversicherer ging jedoch von keinem abhängigen Beschäftigungs-Verhältnis aus. Er lehnte den Antrag daher ab.

Zu Recht, urteilte die 33. Kammer des Dresdener Sozialgerichts. Es wies die Klage der Frau als unbegründet zurück.

Aufwandsentschädigung statt Gehalt

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass die Klägerin in ihrer Eigenschaft als Bereitschaftsbetreuerin in nicht unerheblichem Maße an die Vorgaben des Jugendamtes gebunden ist und ihre Tätigkeit nicht wie eine Selbstständige frei gestalten kann.

Es könne trotz allem von keinem sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungs-Verhältnis ausgegangen werden. Denn ihr Ehemann habe den Vertrag mit dem Jugendamt ebenfalls unterschrieben. Eine derartige Vertragsgestaltung sei bei einer abhängigen Beschäftigung jedoch nicht üblich.

Gegen die Annahme eines derartigen Beschäftigungs-Verhältnisses spreche auch, dass der Klägerin nur eine geringe, obendrein steuerfreie Vergütung gezahlt werde, die den Charakter einer Aufwandsentschädigung, nicht aber den eines Gehalts habe. Die Klage blieb daher erfolglos.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Gericht der Klägerin die Möglichkeit einer Berufung beim Sächsischen Landessozialgericht in Chemnitz eingeräumt. Es bleibt abzuwarten, ob sie hiervon Gebrauch machen wird.