Sozialversicherung mit Milliardendefizit

Die gesetzlichen Sozialsysteme in Deutschland haben laut Destatis in den ersten drei Quartalen 2011 hohe Überschüsse erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Verbesserung um fast zehn Milliarden Euro. mehr ...

20.4.2015 –

Die Sozialversicherungs-Systeme in Deutschland haben im vergangenen Jahr zwar einen Milliardenüberschuss ausgewiesen. Ohne das Milliardenminus in der gesetzlichen Krankenversicherung wäre das Plus fast doppelt so hoch ausgefallen. (Bild: Screenshot Destatis.de) mehr ...