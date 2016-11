Soll da eigentlich noch jemand durchblicken?

14.11.2016 – Je komplizierter die Versicherungswirtschaft daher kommt, desto weniger wird sie verkaufen. Auch wenn das eigene Unternehmen gute Zahlen aufweist, schaden Intransparenz und Zahlenwirrwarr doch allen.

Studien zur Einschätzung von Versicherungs-Vermittlern zeigen immer wieder dieses voneinander abweichende Fern- und Nahbild. Sprich: Vermittlern an sich wird misstraut, aber der „eigene“ Vermittler kommt beim Verbraucher gut weg.

Mühseliger Erklärungsversuch

Monika Lier (Bild: Lier)

Ob die privaten Krankenversicherer auf so einen Effekt gehofft haben, als die Branche diese Zahlen zu saftigen Preiserhöhungen in der Vollversicherung ab 2017 losgetreten hat (VersicherungsJournal 30.9.2016)?

Bei einer Umfrage des VersicherungsJournals unter den 18 größten PKV-Unternehmen nannte die Hälfte der Anbieter moderate Steigerungsraten für die Beitragsanpassungen (BAP).

Dass bei der zweiten Hälfte der PKV-Unternehmen, die keine Angabe zur BAP 2017 machte, die Steigerungen so drastisch ausfallen, dass die für die Branche genannten Zahlen von elf bis zwölf Prozent Preiserhöhung erreicht werden, scheint eher unwahrscheinlich (VersicherungsJournal 14.11.2016).

Wer die Branche kennt, weiß, dass sich allerlei Zahlen erklären lassen. So ist beispielsweise davon auszugehen, dass die Marktzahlen BAP vor Entnahme aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) sind, während die Unternehmen bei der Umfrage des VersicherungsJournals die Werte nannten, die beim Kunden ankommen; also nach Entnahme aus der RfB. Eine „echte, bestätigte“ Erklärung gibt es dafür aber nicht.

WERBUNG

Jedes seinem Zweck

Nun ist es natürlich nicht verwerflich, unterschiedliche Zahlen für unterschiedliche Zwecke zu nennen. Also beispielsweise hohe BAP-Zahlen mit Blick auf die Politik – damit sich in Sachen Anpassungsmechanismus bei der BAP oder, noch besser, etwas am Zinsniveau ändert.

Dass die BAP, die beim Kunden ankommt, dann geringer ausfällt, wird diesen sicherlich nicht stören. Mag ihn aber verunsichern. Dies auch, weil sich die Limitierung der BAP durch RfB-Mittel nicht auf die gesamte Laufzeit erstrecken muss. Möglich ist die Limitierung auch nur für ein Jahr, was dann aber auf den BAP-Anpassungsschreiben vermerkt sein muss.

Sind diese Zahlen-Unterschiede also eine gute Strategie? Eher nicht. Potenzielle Neukunden bekommen wieder einmal nur den öffentlich gewordenen „Beitragsschock“ mit – die individuellen BAP-Anschreiben erreichen sie nicht. Neugeschäft wird damit also nicht leichter.

Vielleicht nur aufgeschoben

Die sicherlich zu großen Teilen privat versicherten Politikerkreise erleben wieder einmal, dass die Branche rechnet, wie sie will. Das weckt dann dort wahrscheinlich eher auch nicht das Gefühl, dass Unternehmen echte Erleichterungen in einem schwierigen Umfeld brauchen, sondern eher das, dass viel Geschrei um Nichts gemacht wird.

Und bei den Kunden? Vielleicht atmet der ein oder andere auf, wenn er die Post von seinem Versicherer aufmacht. Denn „sein“ Versicherer gehört also nicht zu denen mit den hohen BAP. Vielleicht schreibt er dies sogar „seinem“ Vermittler zu, der ihn gut beraten hat.

Aber was ist, wenn die BAP nicht über die ganze Laufzeit ausfinanziert wurden – und dann in den nächsten Jahren zum Tragen kommen? Dann geht das Geschrei weiter – und das in einem Umfeld, das auf keinen Fall einfacher wird.