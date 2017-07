So wird Werkverkehr richtig versichert

24.7.2017 – Folge 95 der VersicherungsJournal-Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ fasst zusammen, was unter Werkverkehr zu verstehen ist und welche Risiken der entsprechende Deckungsbaustein in der Werkverkehrversicherung umfasst. Behandelt wird eine als schwer eingestufte DIHK-Aufgabe, die angehenden Versicherungsfachwirten in ihrer Prüfung gestellt wird.

Werkverkehr ist „Güterkraftverkehr für eigene Zwecke eines Unternehmens“, heißt es im Güterkraftverkehrsgesetz. Dafür muss das Unternehmen vier Voraussetzungen erfüllen. Nur dann kann der Vermittler eine Werkverkehrversicherung anbieten.

Was und wie diese absichert, müssen angehende Versicherungsfachwirte mit Wahlfach „Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden – Produktmanagement“ in ihrer Abschlussprüfung vor dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) erklären können.

Die nachfolgende offizielle DIHK-Prüfungsfrage wurde als mittel bis schwer eingestuft.

Ausgangssituation: Ein Unternehmen der Holzindustrie

Die Proximus Versicherung AG beabsichtigt die Entwicklung eines neuen Versicherungsproduktes für Unternehmen der Holzindustrie.

Neben der Gewinnung von Neukunden ist auch eine Bestandsumstellung beabsichtigt, da die Geschäftsergebnisse der Proximus Versicherung AG für die Versicherung dieser Betriebsart negativ sind.

Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die bei der Produktentwicklung die Sparten der Allgemeinen Sachversicherung sowie die Technischen Versicherungen und die Transportversicherung berücksichtigt.

Das neue Produkt soll die Möglichkeit bieten, Versicherungen für Privatkunden – zum Beispiel Firmeninhaber oder Betriebsangehörige – einzubeziehen. Sie sind als Mitarbeiter der Fachabteilung Mitglied der Arbeitsgruppe.

Aufgabe: Werkverkehr- und Gütertransport-Versicherung kennen

Unternehmen der Holzindustrie verfügen auch über eigene Fahrzeuge, mit denen Beförderungen durchgeführt werden. Aus dem Bereich der Transportversicherung soll für das neue Versicherungsprodukt daher ein Deckungsbaustein für die Transporte im Werkverkehr berücksichtigt werden.

a) Erläutern Sie der Arbeitsgruppe, welche vier Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit es sich um Werkverkehr im Sinne des Güterkraftverkehrs-Gesetzes handelt.

b) Nennen Sie vier versicherte Gefahren, die üblicherweise Gegenstand der Deckung einer Werkverkehrs-Versicherung sind.

c) Beschreiben Sie zwei Sachverhalte beziehungsweise Risiken, bei denen anstatt einer Werkverkehrsdeckung eine Deckung auf Basis einer Gütertransport-Versicherung (laufende Versicherung zum Beispiel nach DTV-Güter 2000) sinnvoll wäre.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden – Produktmanagement“ Aufgabe Lösung Zu a) Werkverkehr ist „Güterkraftverkehr für eigene Zwecke eines Unternehmens“, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder instand gesetzt worden sein.

Die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, ihrem Versand vom Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder – zum Eigengebrauch – außerhalb des Unternehmens dienen.

Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen Personal des Unternehmens geführt werden oder von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt worden ist.

Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens darstellen. Zu b) Zum Beispiel: Unfall des Transportmittels,

Schäden durch Achsenbruch und Platzen von Reifen,

Elementarereignisse,

Brand, Explosion, Blitzschlag,

Diebstahl ganzer Kolli,

Diebstahl oder Unterschlagung des ganzen Fahrzeuges,

Einbruchdiebstahl in das Fahrzeug,

Raub und räuberische Erpressung. Zu c) Der Abschluss einer Gütertransport-Versicherung (General-Police, Warenpolice, laufende Versicherung) ist zum Beispiel bei folgenden Sachverhalten beziehungsweise Risiken sinnvoll: Transporte werden auch durch andere Verkehrsträger durchgeführt; das heißt, der Versicherungsnehmer lässt Güter zum Beispiel durch Frachtführer, Speditionen, Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste), Post, Luftfahrzeuge, Schiffe, Eisenbahnen und so weiter befördern.

Versicherung von fremdem Interesse erforderlich, zum Beispiel wenn der Versicherungsnehmer als Verkäufer einen Kaufvertrag auf Basis der Incoterms-Klauseln CIF oder CIP abschließt und das Interesse des Käufers versichern muss

Besuch von Ausstellungen und Messen; das heißt, es besteht neben den Transporten auch Bedarf an Versicherungsschutz während der Dauer der Ausstellungen und Messen sowie während des Auf- und Abbaus

Mitversicherung weiterer Deckungsbausteine gewünscht, zum Beispiel Versicherung von Reisegepäck auf Geschäftsreisen, Reiselager und Musterkollektionen und so weiter.

Frühere Beiträge aus dieser Artikelserie finden sich im Archiv des VersicherungsJournals unter diesem Link.