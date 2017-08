So viel zahlt die Assekuranz für Blitz- und Überspannungsschäden

25.8.2017 – 2016 sind sowohl die Anzahl der Blitz- und Überspannungsschäden als auch die dafür erbrachten Versicherungsleistungen der deutschen Hausrat- und Wohngebäudeversicherer kräftig zurückgegangen. Der Schadendurchschnitt ist nach vorläufigen GDV-Zahlen auf einen neuen Höchstwert von 700 Euro gestiegen. In Deutschland ist die Gefahr für Blitz- und Überspannungsschäden regional höchst unterschiedlich ausgeprägt, wie weitere Daten des Versichererverbands zeigen.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Hausrat- und Wohngebäudeversicherer nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) für etwa 300.000 Schäden durch Blitzschlag und Überspannung rund 210 Millionen Euro an Versicherungsleistungen an ihre Kunden ausgezahlt.

Relativ glimpflich davongekommen

Dies bedeute hinsichtlich der Leistungen im Vergleich zum Jahr zuvor einen Rückgang um circa 30 Millionen Euro beziehungsweise ein Achtel. Die Anzahl der versicherten Blitz- und Überspannungsschäden reduzierte sich um rund ein Siebtel.

Sowohl hinsichtlich der Leistungen als auch im Hinblick auf die Schadenzahl steht für 2016 der zweitniedrigste Wert in den vergangenen zehn Jahren zu Buche. Glimpflicher kamen die Versicherer nur 2010 und 2013 weg, als sie jeweils 170 Millionen Euro für 290.000 Schäden zu zahlen hatten.

Auch die Zahl der Blitzeinschläge in Deutschland insgesamt ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Laut einer Analyse des Blitz-Informationsdienstes der Siemens AG (BLIDS) hat sich die Zahl der Blitzeinschläge 2016 in Deutschland um rund ein Viertel auf 431.644 reduziert (VersicherungsJournal 14.7.2017).

Durchschnittsschaden steigt auf Rekordhoch

Da die Zahl der versicherten Schäden im vergangenen Jahr stärker zurückging als die Summe der ausgezahlten Versicherungsleistungen, erhöhte sich der Schadendurchschnitt auf einen neuen Rekordwert.

Im Schnitt etwa 700 Euro hat die Assekuranz 2016 pro versichertem Blitz- beziehungsweise Überspannungsschaden bezahlt, das sind rund fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auf Zehnjahressicht hat sich der Wert um über ein Drittel erhöht.

Als einen der Gründe für den rapiden Anstieg hat der GDV ausgemacht, dass mittlerweile fast die Hälfte der Blitz- und Überspannungsschäden an Gebäuden registriert wird. „Das liegt vermutlich an der zunehmend genutzten Gebäudetechnik, die von der Wohngebäudeversicherung gedeckt ist – wie etwa Heizungs- oder Jalousien-Steuerungen“, hebt der Versichererverband hervor.

Großteils Überspannungsschäden

Nach früheren GDV-Angaben sind vor allem die indirekten Überspannungsschäden Schadentreiber, wenn der Blitz also in unmittelbarer Umgebung einer Wohnung einschlägt. Die Überspannungsschäden kommen mit rund 80 Prozent auf den größten Anteil – die Schadenzahl durch direkte Blitzeinschläge ist folglich relativ gering.

In der Stadt kommt es nach Angaben des Versichererverbands eher seltener zu Überspannungsschaden als auf dem Land. Dies liege daran, dass es in der Stadt meist stark verzweigte Leitungsnetze gibt. Dadurch könnten sich Überspannungen leichter verteilen und seien in der Folge nicht mehr so hoch, wenn sie am eigentlichen Endgerät ankommen.

Große Unterschiede in regionaler und saisonaler Hinsicht

Den Angaben der Versicherungswirtschaft zufolge ist die Zahl der Blitze stark von der Jahreszeit abhängig ist. Insbesondere in den Sommermonaten träten gehäuft Blitze auf, wenn sich nach heißen Tagen Wärmegewitter entladen.

Auch regional gesehen ist die Gefahr von Blitz- und Überspannungsschäden höchst unterschiedlich ausgeprägt. Laut dem Online-Serviceteil des Naturgefahrenreports 2016 (VersicherungsJournal 9.1.2017) ist das Risiko in Ostbayern, im Bayerischen Wald, in Thüringen, in Sachsen und in den Grenzregionen zu Luxemburg und den Niederlanden am höchsten.

Auf Kreisebene ist das Risiko für das Blitz- und Überspannungsschäden Risiko vor allem an der Grenze zu Tschechien in den niederbayerischen Landkreisen Freyung-Grafenau, Regen, Passau und Straubing-Bogen sowie in den oberpfälzischen Kreisen Cham, Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab besonders groß.