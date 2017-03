So (un)wichtig ist Assistance für Vermittler und Versicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Während der Großteil der Versicherer und Kunden Assistance-Leistungen für sehr wichtig hält, ist das Thema in der Vermittlerschaft weniger beliebt. Das zeigt eine aktuelle Studie. Worauf die Kunden Wert legen und was die Vermittler bremst. (Bild: Europ Assistance) mehr ...

Eine Studie hat sich mit den Absatzchancen von Cyber-Versicherungen beschäftigt und – für den Vertrieb erfreulich – ein extremes Wachstumspotenzial ausgemacht – insbesondere in zwei Bereichen. Die aktuellen Deckungen kommen allerdings nicht gut weg. mehr ...

24.1.2017 –

Wie groß das Haftungsrisiko in den Unternehmen eingeschätzt wird und welche Gründe für den Abschluss einer Managerhaftpflicht-Versicherung am wichtigsten sind, hat die VOV GmbH in einer Umfrage ermittelt. (Bild: VOV GmbH) mehr ...