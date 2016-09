Sieben Mal neue Ratings

29.9.2016 – Fitch bestätigt das „AA“-Finanzstärkerating für die Allianz und ihre Kerngesellschaften. Die Agentur Assekurata vergibt in ihrem Bonitäts-Erstrating an Targo Leben die Note „AA-“, an Neue Leben „A+“ und an PB Leben „A“. Im aktuellen Folge-Unternehmensrating der Assekurata wurden der LVM-Verein wieder mit der Bestnote „exzellent“ bewertet. LVM Leben und LVM Kranken erhielten auch in diesem Jahr ein „sehr gut“.

Die Agentur Fitch Ratings hat das „AA“-Finanzstärkerating (IFS) von Anfang 2015 (VersicherungsJournal 12.1.2015) der Allianz SE bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Gleichzeitig wurde diese Bewertung auch für die Allianz-Kerngesellschaften, darunter die Allianz Versicherungs-AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, bestätigt.

Auf Basis der Zahlen für 2015 erreichte Allianz in Fitchs faktorbasierten Kapitalmodell das Resultat „sehr stark“. Die gute Kernkapitalausstattung der Gruppe konnte auch zum Ende des ersten Halbjahres 2016 beibehalten werden. Außerdem werden die solide technische Rentabilität, die weitreichende Diversifizierung und die solide Marktposition in ihren Kernmärkten als Gründe angeführt.

Außerdem profitierten die Ratings von der insgesamt guten Bonität der Kapitalanlagen. Dem gegenüber stehen zwei kritische Schlüsselfaktoren. Einerseits ist die Ertragslage bei der irischen Asset-Management-Tochtergesellschaft Pimco unter Druck. Andererseits ist die Marktlage für Lebensversicherer generell schwierig (VersicherungsJournal 14.9.2016, 17.6.2016).

Targo Leben besser bewertet als Neue Leben und PB Leben

Der Targo Lebensversicherung AG wurde im Bonitäts-Erstrating der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH mit „AA-“ mit stabilem Ausblick eine sehr starke Bonität bescheinigt. Bereits vor zwölf Monaten erhielt das Unternehmen im Rahmen des Assekurata-Unternehmensratings in der Kategorie „Sicherheit“ die Bestnote (VersicherungsJournal 2.10.2015).

Das zum Talanx-Konzern gehörende Unternehmen zählte mit gebuchten Bruttobeiträgen von über einer Milliarde Euro im Jahr 2015 zu den 25 größten deutschen Lebensversicherern (VersicherungsJournal 19.8.2016). Die Garantiezinsrisiken sind wegen der jungen Historie begrenzt.

Die Sicherheitsmittel-Ausstattung sei deutlich überdurchschnittlich und werde kontinuierlich ausgebaut, fasst der Ratingbericht die Situation zusammen. Diese hält das Unternehmen zu 86 Prozent in den freien Teilen der Rückstellungen für Beitragsrückerstattung. Eine Veränderung der Bonitätslage wird derzeit nicht erwartet.

Neue Leben erhält die Note „A+“

Wie die Targo Leben erreichte die Neue Leben Lebensversicherung AG bereits vor einem Jahr im Unternehmensrating in der Kategorie „Sicherheit“ die Höchstnote. Im aktuellen Bonitäts-Erstrating liegt das Unternehmen jetzt mit „A+“ mit stabilem Ausblick eine Klasse schlechter.

Das Unternehmen ist gleichfalls ein Teil des Talanx-Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland mit knapp 1,1 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie. Bei beiden Unternehmen spielt die Konzerneinbindung eine zentrale Rolle. Der Unterschied zwischen den Gesellschaften: Die Sicherheitsmittel-Ausstattung der Neue Leben wird als unterdurchschnittlich eingeschätzt.

PB Leben rangiert mit „A“ eine Bonitätsklasse schlechter

Die PB Lebensversicherung AG, ebenfalls eine Talanx-Tochter, schnitt – wie vor einem Jahr – auch aktuell mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick im Vergleich der drei am schlechtesten ab. Mit rund 800 Millionen Euro gebuchten Bruttobeiträgen ist die PB Leben die kleinste unter den drei Talanx-Lebensversicherungs-Gesellschaften.

Bild: Assekurata

Die Produkte werden ausschließlich über die Postbank vertrieben. Die Sicherheitsmittel-Ausstattung befindet sich laut Ratingbericht ungefähr im Marktdurchschnitt.

Die Eigenkapitalquote lag Ende 2015 im Marktschnitt bei 2,2 Prozent, bei der PB Leben dagegen nur bei 1,7 Prozent. Im laufenden Jahr stieg die Quote auf 2,2 Prozent.

LVM-Verein: „Exzellente“ Unternehmensqualität

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. weist nach Ansicht von Assekurata weiterhin eine hervorragende Unternehmensqualität auf. Die Gesamtnote lautet damit „AA+“.

Der LVM-Verein erreichte erneut die Spitzennote „exzellent“ in drei den Kategorien „Sicherheit“, „Kundenorientierung“ und „Wachstum/Attraktivität am Markt“.

Laut Ratingbericht verfügt der LVM-Verein über sehr hohe Sicherheitsmittel, die überwiegend auf das Eigenkapital entfallen.

Die Erfolgslage sei sehr gut, was der zweitbesten Note entspricht. Das versicherungstechnische Ergebnis war im Jahr 2015 rückläufig.

LVM-Personenversicherer mit „sehr gutem“ Rating

Bei der LVM Krankenversicherungs-AG und der LVM Lebensversicherung-AG vergab Assekurata erneut die Gesamtnote „sehr gut“ mit jeweils der Bestnote in der Kategorie „Sicherheit“. Ein maßgeblicher Faktor dafür ist unter anderem die Einbindung in einen Konzern mit kapitalstarker Mutter.

Wie im Vorjahr gab es je eine weitere Spitzenbewertung: LVM Kranken für „Erfolg“ und LVM Leben für „Kundenorientierung“. Auch alle weiteren Teilergebnisse wurden bestätigt. Mit Ausnahme der lediglich „guten“ Erfolgssituation der LVM Leben lagen sie alle bei „sehr gut“.

Assekurata Unternehmensratings im September 2016 Unternehmen/ Bereich gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Gewinn-beteiligung LVM Kranken sehr gut exzellent exzellent sehr gut sehr gut sehr gut LVM Verein exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent - LVM Leben sehr gut exzellent gut exzellent sehr gut sehr gut

Die Assekurata Ratingberichte zu den einzelnen Versicherungs-Gesellschaften stehen auf dieser Internetseite als PDF-Dateien zum kostenfreien Download bereit.