Satte Gewinne mit Krankenzusatztarifen

28.8.2017 – Tarife, die den Krankenversicherungs-Schutz von gesetzlich Versicherten und teils auch Privatversicherten ergänzen, stehen selten im Fokus. Die Branche liefert dazu nur sehr spärlich Zahlen. Diese Tarife sind Gegenstand des aktuellen VersicherungsJournal Extrablatts 3|2017.

Zusatz- oder auch Ergänzungstarife boomen: Allein in den letzten fünf Jahren vergrößerte sich der Bestand um gut zwei Millionen auf 25,742 Millionen. Während die Ergebnisse für die Vollkostenversicherung ausgewiesen werden, lassen sich die Versicherer bei den Zusatztarifen nicht in die Karten schauen.

Profitabel, aber nur die Masse macht es

„Auf Zusatztarife fokussierte Versicherer weisen in der Regel eine geringere Schaden-, aber eine höhere Kostenquote als der Marktdurchschnitt oder Gesellschaften, die ihren Schwerpunkt auf die Vollversicherung legen“, sagt Abdulkadir Cebi, Bereichsleiter Analyse und Bewertung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Der Rater von PKV-Unternehmen schätzt das Krankenzusatzgeschäft als „recht profitabel“ ein.

„Unter den Top-Zehn-Krankenversicherern nach der versicherungs-geschäftlichen Ergebnisquote – einer Kennzahl für Ertragsstärke – gibt es aktuell sechs Gesellschaften, die nach Beiträgen ihren Fokus auf Zusatztarifen haben und versicherungstechnische Ergebnisquoten zwischen 16 und 27 Prozent aufweisen, was deutlich über dem Branchenschnitt von knapp zwölf Prozent liegt“, sagt Cebi.

Seiner Einschätzung nach sind die Zusatztarife für sich genommen, mit wenigen Ausnahmen, „sehr gut“ kalkuliert. „Die Bestände sind relativ ruhig – es gibt kaum Diskussionen um hohe Anpassungen. Problematisch ist nur die Kostenseite. Hier braucht es große Massen, um einen Versicherungsbetrieb auskömmlich führen zu können“, so Cebi weiter.

Im Durchschnitt kostet die Zusatzpolice jährlich 316,80 Euro – also mehr als viele andere Tarife im Privatkundengeschäft. So breit wie das Leistungsangebot im Gesundheitsmarkt und so vielfältig wie die Versicherten ist allerdings auch die Schwankungsbreite der Prämienhöhe: von der sehr begrenzten Zahnzusatzpolice (ohne Kieferorthopädie) für den Junior bis hin zum Krankentagegeld für den Gutverdienenden.

Gleiche Sätze

Für Ergänzungsversicherungen erhalten die Versicherungsvermittler in etwa die gleichen Provisions- und Courtagesätze wie für die Vollversicherung, so die Studie „Provisionen und Courtagen – was zahlen die Versicherer ihren Vermittlern?“.

Diese Studie führten unlängst die VersicherungsJournal Verlag GmbH, das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson und Professor Dr. Matthias Beenken und Professor Dr. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund gemeinsam durch.

Bild: VersicherungsJournal

Danach hängt die Vergütungshöhe vor allem vom Vertriebskanal ab: Makler kommen im Schnitt auf gut sieben Monatsbeiträge, Mehrfachvertreter auf knapp sechs und Ausschließlichkeits-Vertreter auf fünf.

Die gesetzliche Deckung der Abschlussprovision/-courtage auf neun Monatsbeiträge gilt nur für die Vollversicherung. Diese Grenze wird der Studie zufolge aber nur sehr vereinzelt überschritten und dann allenfalls bis zu elf Monatsbeiträgen (VersicherungsJournal 28.6.2017).

