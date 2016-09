Riester-Versicherern geht immer mehr die Luft aus

16.9.2016 – Zwischen April und Juni ist der Bestand an Riester-Verträgen nach aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) netto um gut 10.000 auf über 16,492 Millionen gestiegen. Positiv entwickelte sich erneut vor allem die Wohn-Riester-Variante, aber auch die der Fondssparpläne, während wiederum die Banksparpläne leicht und die Versicherungen deutlich im Minus lagen. Weitere BMAS-Daten zeigen, dass ein gutes Drittel keine Zulage bekommt. Fast 40 Prozent der Zulagenempfänger gehören zur Einkommensgruppe unter 20.000 Euro.

Der Netto-Neuzugang – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – von Riester-Rentenversicherungen war nach aktuellen Zahlen aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zwischen April und Juni 2016 zum fünften Mal in den zurückliegenden sieben Quartalen rückläufig.

Ausnahmen waren lediglich die letzten beiden Schlussquartale. Während es im Vorvorjahr durch starke Monate von Oktober bis Dezember noch für den Turnaround in einen positiven Jahreswert gereicht hatte (VersicherungsJournal 24.3.2015), gab es im vergangenen Jahr einen negativen Saldo von 44.000 Policen (VersicherungsJournal 12.4.2016).

Versicherungen bleiben im Minus

Im zweiten Quartal gab es über alle Varianten gesehen ein leichtes Plus von 11.000 Verträgen. Für die versicherungsförmige Riester-Variante gab es netto ein Minus von über 20.000 Policen. Ebenfalls im fünfstelligen Bereich verloren nach der aktuellen BMAS-Statistik die Riester-Banksparpläne.

Riester-Fondssparpläne hatten hingegen ein Plus im hohen vierstelligen Bereich zu verzeichnen. Wie in den letzten Dreimonatsperioden üblich legte die Eigenheimrenten beziehungsweise der Wohn-Riester mit netto fast 40.000 Verträgen am stärksten zu.

Auf das erste Halbjahr gesehen zeigt sich das gleiche Bild: Kräftige Einbußen gab es bei den Riester-Rentenversicherungen mit einem Minus von über 50.000 Policen.

Bei Banksparplänen gab es einen Rückgang von 14.000 Verträgen, während Fondsparpläne in der gleichen Größenordnung hinzugewannen. Für die Eigenheimrenten stand ein Plus von fast 65.000 Verträgen zu Buche. Insgesamt gab es einen leichten Zuwachs um 10.000 Verträge.

Wohn-Riester gewinnt weiter Marktanteil hinzu

Durch die unterschiedliche Neuzugangs-Entwicklung haben sich in den ersten sechs Monaten 2016 die Anteile der einzelnen Riester-Varianten im Gesamtbestand weiter verschoben. Die Wohn-Riester-Verträge konnten ihren Anteil weiter auf nunmehr 9,9 Prozent ausbauen.

Während sich die Fondssparpläne weiterhin um die 19 Prozent liegen, gab der Anteil der Banksparpläne auf knapp unter 4,8 Prozent nach. Damit liegt diese Riester-Variante wieder auf dem Stand von 2009.

Der Anteil der versicherungsförmigen Variante beträgt aktuell nicht einmal mehr zwei Drittel. Ende 2006 waren es noch über 80 Prozent, Ende 2011 noch über 70 Prozent Ende 2015 letztmals über zwei Drittel.

Geschätzt ein Fünftel ist beitragsfrei gestellt

Wie das BMAS kürzlich in Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Grünen (Bundestagsdrucksache 18/9398) mitteilte (VersicherungsJournal 17.8.2016), lassen die vorgenannten Nettoneuzugangszahlen keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Neuabschlüsse und der Vertragsauflösungen zu.

Ebenfalls keine belastbaren Zahlen liegen demnach zum Anteil der ruhend gestellten Riester-Verträge vor, bei denen also aktuell keine Beitragszahlungen in der Ansparphase mehr geleistet werden. Dieser Anteil liegt nach Ministeriumsangaben nach Schätzungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) aktuell bei rund einem Fünftel.

Vier von zehn Zulagenempfänger liegen unter 20.000 Euro Einkommen

Dafür gibt die BMAS-Antwort Aufschluss über einige andere Aspekte der Riester-Zulagen Aufschluss. Demnach bezogen im Beitragsjahr 2014 insgesamt knapp 10,7 Millionen Riester-Sparer Zulagen. Setzt man diese Zahl in Relation zu den insgesamt abgeschlossenen Riester-Verträgen von Ende 2014 knapp 16,3 Millionen, so ergibt sich eine Quote von knapp 66 Prozent.

Andersherum bekommt damit aber auch mehr als ein Drittel keine staatliche Förderung. Ob diese vergleichsweise hohe Anteil auf eine Ruhendstellung, auf nicht gestellte (Dauer-) Zulagenanträge, keine Zulageberechtigung oder andere Gründe zurückzuführen ist, geht aus dem vorliegenden Datenmaterial nicht hervor.

Die Daten des Ministeriums geben auch einen Einblick in die Einkommensstruktur der Zulagenempfänger. So verfügten Ende 2014 fast 39 Prozent der Zulagenempfänger über ein Einkommen von bis zu 20.000 Euro. Zwischen 20.000 und 40.000 Euro lag ein weitere knappes Drittel, über 40.000 Euro ein gutes Fünftel.

Bei den Zahlen für 2014 muss laut der Regierung beachtet werden, dass es sich um Zwischenergebnisse handelt. Diese können durchaus noch höher ausfallen, da Zulagenanträge „für das Beitragsjahr 2014 noch bis Ende 2016 gestellt werden können“, heißt es in der Antwort.