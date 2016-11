Rechtsstreit mit dem Finanzamt um Pensionszusage

11.11.2016 – Wechselt der Schuldner einer Pensionszusage, so führt dies beim versorgungsberechtigten Arbeitnehmer in der Regel nicht zum Zufluss von Arbeitslohn, für welchen er Einkommensteuer zu zahlen hat. Dies zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18. August 2016 (VI R 18/13).

Der Kläger war Mehrheitsgesellschafter einer GmbH, die ihm eine Pensionszusage erteilt hatte. Er hatte vor, seine Geschäftsanteile zu veräußern. Im Vorgriff auf den Verkauf gründete er eine neue GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer er war.

Da der Erwerber der Anteile der alten GmbH nicht dazu bereit war, die dem Kläger erteilte Pensionszusage zu übernehmen, sprang die neue Gesellschaft gegen Zahlung eines Ablösebetrages ein.

Sieg in letzter Instanz

Sowohl das Finanzamt als auch das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht waren der Meinung, dass dem Kläger mit der Zahlung des Ablösebetrages von der alten an die neue Gesellschaft Arbeitslohn zugeflossen sei. Sie wollten den Kläger daher dazu verpflichten, den Betrag zu versteuern.

Doch dem wollte sich der von dem Kläger in letzter Instanz angerufene Bundesfinanzhof nicht anschließen. Er gab seiner Revision gegen das Urteil der Vorinstanz statt.

Kein Zufluss von Arbeitslohn

Nach Ansicht der Richter führt die bloße Erteilung einer Pensionszusage noch nicht zum Zufluss von Arbeitslohn. Das gelte auch in Fällen wie denen des Klägers, in welchem im Rahmen der Schuldübernahme eine Ablösesumme gezahlt wurde. Denn durch diese Zahlung sei kein Anspruch des Klägers erfüllt worden, sondern ein Anspruch der neuen GmbH, welche die Verpflichtung aus der Pensionszusage übernommen habe.

„Mit der Zahlung des Ablösungsbetrags an den die Pensionsverpflichtung übernehmenden Dritten wird der Anspruch des Arbeitnehmers auf die künftigen Pensionszahlungen wirtschaftlich nicht erfüllt, so dass es nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn kommt“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Die Sache wäre nach Ansicht der Richter nur dann anders zu entscheiden gewesen, wenn dem Kläger ein Wahlrecht eingeräumt worden wäre, sich den Ablösebetrag alternativ an sich selbst auszahlen zu lassen.