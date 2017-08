Privathaftpflicht erstattet den Neuwert und umfasst Kfz-Schäden

4.8.2017 – In der Premium-Variante ihrer neuen Privathaftpflicht-Versicherung entschädigt die Württembergische Versicherung auf Wunsch bis 5.000 Euro zum Neuwert. Ebenso begrenzt versichert sind zudem Kfz-Schäden beim Be- und Entladen sowie beim gelegentlichen Benutzen fremder Autos die Folgen von Tankfehlern und Unfällen.

Die Württembergische Versicherung AG hat im Juli in der Privat-Haftpflicht-Versicherung eine neue Produktlinie eingeführt.

In der umfangsreichsten der drei Tarif-Varianten, dem „PremiumSchutz“, sind einige besondere Leistungen enthalten.

Neuwertentschädigung auf Wunsch

Dazu gehört die Neuwertentschädigung für Gegenstände, die nicht älter als zwei Jahre sind. Zwar müsse der Schädiger nach dem Gesetz nur den Zeitwert erstatten, aber im Freundeskreis oder der Nachbarschaft diene die Neuwerterstattung dem Erhalt des guten Verhältnisses, begründet der Versicherer diese Leistung.

Sie wird auf Wunsch des Verursachers erbracht. Die Entschädigung nach dieser Klausel ist auf 5.000 Euro pro Versicherungsfall und gleichzeitig alle Versicherungsfälle des Jahres begrenzt. Das Alter der beschädigten oder zerstörten Gegenstände muss durch einen Kaufbeleg nachgewiesen werden.

Privathaftpflicht statt Kfz-Haftpflicht

Mitversichert sind jetzt auch Schäden, die der Versicherungsnehmer Dritten bei Be- oder Entladen seines privat genutzten Fahrzeugs zufügt.

Damit brauche der Schadenverursacher nicht seine Kfz-Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen und könne so den Schadenfreiheitsrabatt in der Kfz-Police erhalten, schreibt die Württembergische in einer Pressemitteilung.

Falsches Betanken fremder Autos mitversichert

Im „PremiumSchutz“ ist zudem mitversichert, wenn der Kunde ein geliehenes oder gemietetes Fahrzeug mit der falschen Treibstoffsorte betankt. Bezahlt werden das Auspumpen des Tanks, das Reinigen der Leitungen und mögliche Folgeschäden.

Von dieser Klausel ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurden. Aus Beispiel werden dafür in den AVB Firmen- oder Dienstwagen genannt.

Rabattverlust bis fünf Jahre eingeschlossen

Auch bei Unfällen, die der Kunde mit einem geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber, aber nicht dauerhaft oder regelmäßig überlassenen Kraftfahrzeug verschuldet hat, tritt die Privathaftpflicht-Police der Württembergischen ein.

Sie übernimmt den bei der Vollkaskoversicherung vereinbarten Selbstbehalt. Außerdem tritt sie für den Vermögensschaden ein, den der Autohalter durch die unfallbedingte Rückstufung bei seinem Schadenfreiheitsrabatt erleidet. Die Mehrbeiträge als Folge des Rabattverlustes werden allerdings nur für fünf Jahre übernommen.

Auch für Be- und Entladeschäden, falsches Tanken und Unfälle mit fremden Autos ist die Entschädigung jeweils auf 5.000 Euro pro Versicherungsfall und gleichzeitig pro Jahr begrenzt.

Keine Angaben zur Beitragshöhe

Zur Höhe der Beiträge heißt es in der Pressemitteilung nur, dass sich die drei Produktlinien im Leistungsumfang und im Preis unterscheiden würden.

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals wurden zwar die Versicherungs-Bedingungen übersandt, der Tarif jedoch nicht und auch keine Preise genannt. Auch die Internetseite des Unternehmens gibt dazu keine Auskunft.