Private Krankenversicherer rüsten auf

19.10.2016 – Die Universa führt zwei neue Ergänzungstarife ein, die Inter einen neuen Premium-Tarif für Ärzte und die Allianz zwei weitere bKV-Bausteine. Die Deutsche Familienversicherung und die Universa kommen bereits mit Pflegetarifen, die an das neue Recht angepasst sind. Axa fördert die Online-Sprechstunde.

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG rüstet in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) auf und hat die beiden neuen Tarifbausteine „bKV VorsorgeExtra“ und „bKV Zahnbehandlung“ auf den Markt gebracht. Beide Bausteine haben keine Wartezeit oder Gesundheitsprüfung.

Coaching bei Stress

Der Baustein „VorsorgeExtra“ übernimmt den Eigenanteil von durch die Krankenkassen bezuschussten Gesundheitskursen sowie die Kosten für eine psychologische Betreuung durch ein dreimonatiges telefonisches Coaching durch einen Spezialisten.

Diese psychologische Betreuung ist den Angaben zufolge für den Mitarbeiter kostenlos und zu hundert Prozent vertraulich. Zudem kommt der Tarif auf für wichtige Schutz- und Reise-Impfungen, wie etwa Hepatitis oder Gelbfieber auf. Insgesamt werden für Gesundheitskurse und Impfungen zusammen jährlich bis zu 250 Euro erstattet. Der Baustein kostet Arbeitgeber 4,19 Euro pro Monat und Mitarbeiter.

Der neue Zahntarif übernimmt die Zuzahlungen bei hochwertigen Füllungen sowie Parodontose- und Wurzelbehandlungen komplett. Für die professionelle Zahnreinigung gibt es 60 Euro Zuschuss pro Jahr. Der Baustein „bKV Zahnbehandlung“ kostet Arbeitgeber pauschal 8,95 Euro pro Monat und Mitarbeiter.

Vollversicherung ergänzt

Die Universa Krankenversicherung a.G. hat zum 1. Oktober in der Vollversicherung die beiden Ergänzungstarife „uni-SZ ll plus“ und „uni-ZZ“ eingeführt, mit denen die Leistungen des Tarifes „uni-intro|Privat 300“ im Zahn- und Krankenhausbereich erhöht werden können. Der „uni-intro|Privat 300“ beinhaltet nach eigenen Angaben wichtige PKV-Kernleistungen wie Heilpraktiker, Psychotherapie und Leistungen bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte.

Der „uni-ZZ“ stockt die Leistungen für Zahnersatz und Kieferorthopädie von 60 auf 80 Prozent auf, der stationäre Ergänzungstarif „uni-SZ II plus“ erhöht die Leistungen im Krankenhaus auf Zweitbettzimmer mit Chefarztbehandlung. Dieser Tarif können auch gesetzlich Krankenversicherte und Heilfürsorgeberechtigte als Zusatzversicherung abschließen.

Ein 30-Jähriger zahlt für das Komplettpaket mit beiden Ergänzungstarifen und einer jährlichen Selbstbeteiligung von 300 Euro im Monat 301,77 Euro. Nach einer Entbindung braucht die Versicherte bis zu sechs Monaten keine Prämien zu zahlen. Für dieses Paket gibt es garantierte Options- und Wechselrechte für beziehungsweise in andere Universa-Tarife.

Leistungsstark für Humanmediziner

Der neue Premium-Tarif für Ärzte „INTER JA Best“ der Inter Krankenversicherung AG mit den Selbstbehaltsstufen 0 Euro, 550 Euro und 1.200 Euro im ambulanten Bereich bietet Leistungen über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte hinaus sowie einen weltweiten Versicherungsschutz.

Bei Leistungsfreiheit werden je drei maßgebliche Monatsbeiträge in den ersten drei vollen Kalenderjahren zurückerstattet. Maximal gibt es bis zu sechs Beiträge nach sieben leistungsfreien Kalenderjahren.

Eingeschlossen sind Vorsorgeuntersuchungen, Zahnprophylaxe und Schutzimpfungen ohne Selbstbeteiligung und ohne Gefährdung der Beitragsrückerstattung. Weitere Besonderheiten sind nach Unternehmensangaben die Beitragsfreiheit bei Bezug von Elterngeld von bis zu sechs Monatsbeiträgen für die versicherte Person, die Elterngeld bezieht, sowie die volle Erstattung für Mehrkosten für einen medizinisch sinnvollen Krankenrücktransport aus dem Ausland.

Frühförderungsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen werden voll übernommen, ebenso Soziotherapie nach vorheriger schriftlicher Leistungszulage. Der Tarif sieht keine Zahnstaffel vor. Es gibt einen offenen Heil- und Hilfsmittelkatalog. Leistungen für Heilpraktiker sowie Naturheilverfahren und Kurzzeitpflege werden übernommen.

Ausgerichtet am neuen Pflegegesetz

Die „DFV DeutschlandPflege“ der Deutschen Familienversicherung AG ist bereits an das ab Januar 2017 geltende Pflegestärkungsgesetz (PSG II) angepasst. Das neue Pflegeeinstufungssystem hat fünf Pflegegrade.

Der Tarif verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht oder verfünffacht – je nach gewählter Tarifvariante – die staatlichen Leistungen für die häusliche Pflege. Für vollstationäre Pflege leisten die verschiedenen Tarifvarianten „Basis“, „Komfort“, „Premium“ und „Exklusiv“ von 901 Euro bis 3.604 Euro. In der Variante „Premium“ wird im Falle der Pflegebedürftigkeit durch einen Unfall eine Einmalzahlung von 20.000 Euro und im „Exklusiv“-Schutz von 40.000 Euro gezahlt.

Der Monatsbeitrag für einen 40-Jährigen beträgt in der Variante „Basis“ 27,06 Euro, in „Komfort“ 54,12 Euro, in „Premium“ 90,71 Euro und in „Exklusiv“ 143,11 Euro. Die Leistungen gelten weltweit – unabhängig vom gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz.

Startschuss für neue Pflegeabsicherung

Auch die Universa ist bereits mit PSG-II-konformen Zusatztarifen unterwegs. Neu ist der Pflegeergänzungstarif „uni-PVplus“. Über zwei Tarifstufen können die Leistungen der Pflegepflicht-Versicherung entweder um 50 oder 100 Prozent erhöht werden.

Das neue Produktkonzept leistet in allen fünf Pflegegraden. Für die Erhöhung oder Verdoppelung der Leistungen reicht die Vorlage der Leistungsabrechnung der gesetzlichen Pflegepflicht-Versicherung. Dann gibt es die vereinbarte private Ergänzungsleistung zur freien Verfügung und ohne Begrenzung auf die tatsächlichen Kosten, teilt das Unternehmen mit.

Ein 30-Jähriger erhält die 50-prozentige Aufstockung für 15,85 Euro im Monat. Abschließbar ist der neue Pflegeergänzungstarif mit Versicherungsbeginn 1. Januar ab sofort. Ergänzt und kombiniert werden kann die Pflegeabsicherung um die Pflegetagegelder „uni-PT-Komfort“ und „uni-PT-Premium“, die auf das PSG II angepasst wurden.

Online-Video-Sprechstunde beim Hausarzt

Vollversicherte der Axa Krankenversicherung AG können ihren Hausarzt jetzt digital aufsuchen. Der Krankenversicherer bietet mit der Ärzteinitiative Pro Versorgung Care die Möglichkeit, online per Video Sprechstunden durchzuführen. Die Umsetzung geschieht über die Softwareplattform der Patientus GmbH.

Voraussetzung ist, dass der Patient bereits bei dem Hausarzt in Behandlung ist und dieser an dem Projekt teilnimmt. Die Ärzte generieren individuelle Termin-TAN-Codes und stellen sie den Patienten zur Verfügung. Diese loggen sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt mit ihrer Termin-TAN am Rechner ein und gelangen in die Online-Sprechstunde mit ihrem Arzt.

Die Teilnahme für Patienten ist freiwillig und kostenfrei. Ärzte erhalten eine Vergütung für Beratung und Durchführung. Ab 2017 sollen auch Fachärzte in die telemedizinische Struktur eingebunden werden.