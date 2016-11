Öffentlicher Dienst fährt besser

23.11.2016 – Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Fahrzeuge nimmt weiter zu. Aber: Das Schadengeschehen fiel 2015 schlechter aus, wie die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV zeigt.

2014 gerade aus der Verlustzone gekommen, steht die Kraftfahrtversicherung mit ihrer für 2016 anvisierte „schwarze Null“ infolge vieler Tarif-Neuerungen ganz schön unter Druck (VersicherungsJournal 23.2.2016, 19.9.2016).

Luft für Preissenkungen gibt es eigentlich nicht, wie die gemeinschaftliche Kraftfahrtstatistik vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für das Jahr 2015 zeigt.

Schadenbedarf gestiegen

Von je 1.000 Pkw hatten 2015 statistisch 65 (2014: 64) einen Haftpflichtschaden. Durchschnittlich kostete jeder Schaden 3.293 (3.277) Euro, also rund ein halbes Prozent mehr als im Vorjahr.

Zusammen mit der gestiegenen Häufigkeit erhöhte sich damit der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf auf 215 (209) Euro; damit ist der Schadenbedarf 2015 um knapp 2,9 Prozent höher gewesen als im Vorjahr. Die Statistik beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Die Zahl der versicherten Personenkraftwagen ist 2015 um 1,3 Prozent auf 42,79 Millionen Jahreseinheiten und damit etwas stärker als im Vorjahr gestiegen. Die Verbandsstatistik weist mit 62,0 (61,0) Millionen Kraftfahrthaftpflicht-Verträgen deutlich mehr Fahrzeuge aus, bei denen es sich aber nicht ausschließlich um Pkw handelt. Die Gemeinschaftsstatistik erfasst 99,81 (99,60) Prozent des Marktvolumens (gemessen an den Bruttobeiträgen).

Als Flottenfahrzeug waren 5,08 (Vorjahr: 5,04) Prozent versichert. Hier ist die Schadenhäufigkeit mit weiterhin 85 je 1.000 Fahrzeuge ungünstiger, aber der Schadendurchschnitt bleibt mit 3.265 (3.181) Euro wie im Vorjahr unter dem Durchschnitt von 3.293 Euro. Der Schadenbedarf liegt bei 278 (271) Euro.

Zweitfahrer bleiben teurer

86,7 (87,0) Prozent der Personenkraftwagen sind als Erstwagen außerhalb einer Flotte versichert. Ihre Schadenhäufigkeit betrug 63 (62) je 1.000 Fahrzeuge. Der Schadendurchschnitt lag bei 3.259 (3.244) Euro.

Die oft in der Prämie begünstigten Zweitwagen bleiben teuer: Von je 1.000 Zweitwagen waren 74 (73) Unfallverursacher. Hier kostete der Durchschnittsschaden mit 3.623 (3.657) Euro rund zehn Prozent mehr als im Durchschnitt aller Autos beziehungsweise elf Prozent mehr als bei Erstfahrzeugen. Der Schadenbedarf wird mit 267 (266) Euro ausgewiesen.

Selten, aber teurer

74,0 (73,8) Prozent aller Pkw sind in der Tarifgruppe (TG) N „normal versichert“. 23,8 (24,0) Prozent fahren in der TG „B“ (Angehörige des Öffentlichen Dienstes), der Rest in der landwirtschaftlichen TG A. Auch 2015 blieb die Schadenhäufigkeit in TG A mit 51 konstant. Dagegen hat sie sich in den beiden anderen Tarifgruppen um jeweils zwei auf 67 (65) in N und 62 (60) in B verschlechtert.

Wenn es allerdings zu Schaden kommt, ist der Schadendurchschnitt bei den Landwirten inzwischen deutlich teurer. Hier stieg der Schadendurchschnitt um gut ein Drittel auf 4.057 (3.022) Euro. Damit schnellte der Schadenbedarf auf 208 (182) Euro hoch.

Die Angehörigen des Öffentlichen Dienstes verunfallen seltener als die „normal Versicherten“ und verursachen mit 3.036 (3.931) Euro auch unterdurchschnittlich hohe Schäden. Hier beträgt der Schadenbedarf 189 (199) Euro.

Leichte Veränderung in den Typklassen

Das Gros der PKW ist in den Typklassen 13 bis 20 (Vorjahr: 14 bis 20) versichert. Die stärkste Klasse bleibt mit 9,6 (9,3) Millionen Personenkraftwagen die Klasse 16, bei sich allerdings die Schadenhäufigkeit gegenüber den Vorjahren auf 63 (61; 2013: 62) verschlechtert hat. Der durchschnittliche Schadenbedarf erhöhte sich auf 215 (195; 2013:194) Euro.

In der zweitstärksten Klasse 17 sind knapp 8,5 Millionen Einheiten versichert. Diese entspricht hinsichtlich des Schadenbedarfs genau dem Durchschnitt. Die kleinste Gruppe ist die Typklassen 25 mit 31.066 (30.530) Einheiten. Sie hat mit 424 (391) Euro den höchsten Schadenbedarf.

Dieser ergibt sich aus der höchsten Schadenhäufigkeit von 106 (103) und einem Schadendurchschnitt von 3.993 Euro. Den geringsten Schadenbedarf hat mit 47 Euro die zweitkleinste die Klasse 10 mit 156.019 Einheiten.