Niedrigzins plagt Bausparkassen und Banken

31.8.2017 – Kleine und mittelgroße Banken sowie Bausparkassen kämpfen weiter gegen die Probleme mit den anhaltend niedrigen Zinsen an. Die Durststrecke bei den Erträgen hält an, doch noch ist die Kapitalausstattung robust. Derweil zeigen sich manche Bausparkassen weiter kundenunfreundlich-kreativ.

Das von der EZB imitierte Niedrigzinsumfeld belastet die kleinen und mittelgroßen Banken in Deutschland weiter massiv. Das hat die aktuelle Umfrage der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) unter rund 1.500 kleinen und mittelgroßen Banken, die unmittelbar unter nationaler Aufsicht stehen, ergeben.

Die nach 2013 und 2015 zum dritten Mal durchgeführte Umfrage verschaffte der deutschen Aufsicht umfassenden Einblick in die Ertragsaussichten und potenziellen Risiken. Die Umfrage erfasste rund 88 Prozent aller Kreditinstitute in Deutschland sowie rund 41 Prozent der aggregierten Bilanzsummen.

Erhoben wurden zum einen die institutseigenen Plan- und Prognosedaten. Zum anderen haben die Banken für fünf von der Aufsicht vorgegebene Zinsszenarien Ergebnisse für den Zeitraum von 2017 bis 2021 mit unterschiedlichen Annahmen zur Bilanzanpassung simuliert.

Ertragslage verschlechtert sich weniger schnell

Resultat: Auf Grundlage ihrer eigenen Plan- und Prognosedaten gaben die Banken an, dass sie in fünf Jahren mit einem um neun Prozent gesunkenen Jahresüberschuss vor Steuern rechnen.

Da die Institute gleichzeitig von einem Bilanzwachstum ausgehen, entspricht dies einem Rückgang ihrer Gesamtkapital-Rentabilität um 16 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Umfrage im Jahr 2015 waren die Banken für die folgenden fünf Jahre noch von einem Rückgang um 25 Prozent ausgegangen.

„Die Ertragslage verschlechtert sich – ausgehend von einem niedrigeren Niveau – weniger schnell als noch vor zwei Jahren angenommen“, sagte Andreas Dombret, der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Bundesbank.

Die durch niedrige Zinsen verursachte Durststrecke sei längst noch nicht überstanden. Allerdings helfe die gute Kapitalausstattung der meisten Institute dabei, die Effekte aus dem Niedrigzinsumfeld abzufedern“, stellte Raimund Röseler, Bafin-Exekutivdirektor für Bankenaufsicht, fest.

Bei Stress bekämen 4,5 Prozent Kapitalprobleme

Die Simulationen der fünf Zinsszenarien zeigen, dass sich die Ertragskraft der Banken deutlich verschlechtern würde, wenn das Niedrigzinsumfeld andauert oder sich verschärft. Die Gesamtkapital-Rentabilität der Banken würde bei konstanten Zinsen bis zum Jahr 2021 um etwa 40 Prozent sinken; bei einem Rückgang des Zinsniveaus sogar um deutlich mehr als die Hälfte. Ausführlicher geht die Bafin darauf in einer Meldung vom Mittwoch ein.

Raimund Röseler (Bild: Bafin)

Um die Auswirkung verschlechterter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf die Kapitalausstattung der Institute abzuschätzen, war abermals ein Stresstest Teil der Umfrage. Geprüft wurde die Widerstandsfähigkeit der Kreditinstitute unter verschiedenen Stressszenarien, die Zinsänderungs-, Kredit- und Marktpreisrisiken berücksichtigen.

Ergebnis: „Auch nach Stress sind die Institute überwiegend stark kapitalisiert und können die aufsichtlichen Kapitalanforderungen weit übererfüllen“, so Röseler.

Die harte Kernkapitalquote nach Stress beträgt demnach im Schnitt 13,3 Prozent. „Rund 4,5 Prozent der Institute könnten allerdings im Stressfall trotz Berücksichtigung stiller Reserven ihre Kapitalanforderungen aus den Säulen I und II zuzüglich Kapitalerhaltungspuffer nicht erfüllen“, warnte Röseler.

Eigene Umfrage zu Bausparkassen

Parallel zur Banken-Umfrage wurde eine auf das Geschäftsmodell der deutschen Bausparkassen abgestimmte Erhebung durchgeführt. Die Zinssätze für Bauspardarlehen, die in älteren Verträgen festgelegt wurden, seien derzeit insgesamt weniger attraktiv für Kunden als die aktuellen Konditionen bei klassischen Wohnimmobilien-Finanzierungen, berichtet die Bafin.

Gleichzeitig seien die Zinssätze für Bausparguthaben, die in der Vergangenheit angespart wurden, vergleichsweise hoch. Daher nähmen Bausparer derzeit weniger Bauspardarlehen in Anspruch. Unerwähnt ließen die Aufsichtsbehörden, dass dies in der jüngeren Vergangenheit einige Bausparkassen veranlasst hatte, Kunden mit hochverzinsten Altverträgen zwangsweise zu kündigen.

Dies führte zu großem Unmut bei Kunden und Verbraucherschützern. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied jedoch zugunsten der Wüstenrot Bausparkasse AG in zwei Urteilen vom 21. Februar 2017 (Az.: XI ZR 185/16 und Az.: XI ZR 272/16), dass Bausparverträge im Regelfall zehn Jahre nach ihrer Zuteilungsreife kündbar sind (VersicherungsJournal 22.2.2017).

Niedrigzinsen als Störung der Geschäftsgrundlage?

Inzwischen haben andere Bausparkassen angekündigt, Bausparverträge auch dann kündigen zu wollen, wenn noch keine zehn Jahre seit der Zuteilungsreife vergangen sind. Dafür soll eine Störung der Geschäftsgrundlage herhalten.

Argumentation der Kassen: Aufgrund der Geldpolitik der EZB seien die Zinsen so tief gefallen, dass Bausparkassen für einige Altverträge höhere Guthabenzinsen zahlen als sie für Bauspardarlehen an Zinsen erhalten. Das rechtfertige die Kündigungen, da sonst die Existenz der Kassen gefährdet sei. Weitere Gerichtsprozesse sind vorprogrammiert.

Trotz niedriger Zinsen hat laut der aktuellen Umfrage von Bundesbank und Bafin die Nachfrage nach Bausparverträgen nicht nachgelassen. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld belaste zwar die Ertragskraft der Bausparkassen. Die Szenario-Berechnungen zeigten aber, dass sich die Ertragslage bei anhaltend niedrigen oder steigenden Zinsen im Zeitablauf stabilisiert, heißt es. Bei weiter fallendem Zinsniveau hingegen würde sich der Druck auf die Ertragslage weiter fortsetzen.

Prognose für Lebensversicherer fällt ähnlich aus

Dies trifft auch auf die Lebensversicherer zu. Im Bafin-Jahresbericht 2016 vom Mai dieses Jahres berichtete die Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse der Prognose-Rechnung 2016. Damit wurde analysiert, wie unterschiedliche vorgegebene Kapitalmarktszenarien den Erfolg des laufenden Geschäftsjahres beeinflussen.

Ergebnis: Die Lebensversicherer können kurzfristig ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Im Fall einer weiter anhaltenden Niedrigzinsphase sei allerdings damit zu rechnen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmen noch einmal verschärfen könnte.

In der Prognose-Rechnung zum Stichtag 30. September 2016 mussten die Unternehmen jeweils simulieren, wie sich ein Rückgang der Aktienkurse um 22 Prozent und ein Anstieg des Zinsniveaus um 50 Basispunkte auf das laufende Jahresergebnis auswirken. Zusätzlich mussten die Unternehmen auch die nachfolgenden neun Geschäftsjahre berechnen.