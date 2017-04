(Nicht alle) Versicherer freuen sich über neue Trophäen

13.4.2017 – Der Bund der Versicherten hat Produkte der HDI Leben, der Ideal Leben und der Allianz Versicherung in die Endauswahl zum „Schlechtesten Versicherungsprodukt“ nominiert. Die Unfall-Police „INDIVIDUAL“ der Bayerischen Beamten Versicherung AG ist von Ascore Das Scoring zum Tarif des Monats April gekürt worden. Die Axa Lebensversicherung und die Deutsche Ärzteversicherung sind von Assekurata Solutions für ihre faire Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung ausgezeichnet worden. Das Handelsblatt hat ein Ranking von Krankenvoll-Versicherungstarifen veröffentlicht.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) zeichnet auch in diesem Jahr mit dem „Versicherungskäse des Jahres“ wieder das aus seiner Sicht schlechteste Versicherungsprodukt aus. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Allianz Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 30.9.2015) beziehungsweise die Axa Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 22.4.2016) den „Preis“ erhalten.

Nun hat der Verbraucherschutzverein die drei Versicherungsprodukte und -gesellschaften benannt, die es nach dem Entscheid der Jury in die diesjährige Endausscheidung „geschafft“ haben:

Die Jury besteht aus Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH), der BdV-Aufsichtsratschefin Edda Castelló, Lars Gatschke vom Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV), dem stellvertretenden BdV-Aufsichtsratschef und Versicherungsberater Peter Schütt sowie der Finanzjournalistin Barbara Sternberger-Frey.

Die endgültige Entscheidung inklusive der Preisübergabe wird im Rahmen der diesjährigen BdV-Wissenschaftstagung Anfang Mai in Berlin vorgenommen.

Tarif des Monats

Die Ascore Das Scoring GmbH hat die „Unfall-Police INDIVIDUAL“ der Bayerischen Beamten Versicherung AG (die Bayerische) (VersicherungsJournal 11.9.2015) zum Tarif des Monats April gekürt. Das Produkt war im vergangenen Jahr bereits bei der Verleihung des „Goldenen Bullen“ durch den Finanzen-Verlag in der Kategorie „Versicherungsinnovation des Jahres“ auf dem zweiten Platz gelandet (VersicherungsJournal 29.2.2016)

Bei klassischen Unfallversicherungen habe man ein großes Spektrum an ausgezeichneten Tarifen, müsse sich allerdings bereits bei Antragsstellung auf pauschale Absicherungshöhen festlegen, so die Analysten von Ascore. „Nicht so bei der ‚Unfall-Police INDIVIDUAL‘: Diese sichert jeden Einzelnen ganz individuell ab.“

Im Schadenfall werde nicht eine vorher festgelegte Summe ausgezahlt. Vielmehr komme die Bayerische wie ein Schadensersatz-Pflichtiger für alle durch den Unfall entstandenen Kosten bis zu zehn Millionen Euro auf.

Hierzu zählten beispielsweise Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Umbau der Wohnung, Kosten für Haushaltshilfe oder Pflege. Darüber hinaus werde auch eine Rentenminderung ausgeglichen, wenn der Versicherte nach einem Unfall nicht mehr im bisherigen Umfang arbeiten kann, wird weiter hervorgehoben.

Faire BU-Leistungsregulierung

Die Axa Lebensversicherung AG und die Deutsche Ärzteversicherung AG sind von der Assekurata Solutions GmbH für ihre „Fairness in der BU-Leistungsregulierung“ ausgezeichnet worden. Damit werde den beiden Gesellschaften eine transparente, kundenorientierte und kompetente Vorgehensweise bei der Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeits- (BU) Versicherung bescheinigt, so das Ratinghaus.

Die Analysten attestieren den beiden Lebensversicherern unter anderem eine sehr gute technische Prozessunterstützung. „Bei Eingang einer Leistungsfallmeldung wird diese automatisch unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mitarbeiterkapazitäten einem Leistungsprüfer zugeordnet. Im weiteren Verlauf erinnert das System den Prüfer frühzeitig an erforderliche Maßnahmen, wie beispielsweise Erinnerungsschreiben an den Antragssteller oder auch Nachprüfungen“, erläutert Assekurata Solutions.

Darüber hinaus orientierten sich beide Gesellschaften an kundenorientierten Vorgaben zum Service-Level in der Leistungsfallprüfung, was ebenfalls technisch über ein automatisiertes Controlling nachgehalten werde. Hervorgehoben werden ferner das sehr hohe Qualifikationsniveau der Mitarbeiter sowie der „besonders kundenorientierte“ telefonische Service.

Weitere Lebensversicherer mit dem Fairness-Siegel für ihre BU-Leistungsregulierung sind neben der HDI Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 4.11.2016) die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Vollversicherungstarife im Test

Im Auftrag des Handelsblatts hat die Franke und Bornberg GmbH Krankenvoll-Versicherungstarife in verschiedenen Kategorien unter die Lupe genommen. In der Kategorie „Grundschutz“ bekamen die Tarifkombination „uni-Introprivat 300“ und „uni-SZII plus“ der Universa Krankenversicherung a.G. sowie der Tarif „NW“ des Debeka Krankenversicherungs-Vereins a.G. die höchste Punktzahl.

Beim „Standardschutz“ setzte sich der Tarif „einsAprima+“ der Barmenia Krankenversicherung a.G. durch, beim „Topschutz“ die Axa Krankenversicherung AG („Vital300-U“, „Prem Zahn-U“, „KHT-U/50“, „KUR-U/100“). In der Kategorie „Beihilfe“ erzielte die Nürnberger Krankenversicherung AG („AG BK30“, „BK21“, „BS230“, „BS221“, „BE“) die höchste Punktzahl.

Weitere Details können in dem Handelsblatt-Artikel nachgelesen werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.4.2017).