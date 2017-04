Neues rund um das smarte Heim

28.4.2017 – Aachen Münchener, Bayerische und HDI haben Tarife mit Smart-Home-Technologien kombiniert. Einer Forsa-Umfrage zufolge ist diese Technologie inzwischen bekannt, wird aber erst wenig genutzt. Check24 hat einen Zusammenhang zwischen Einbruchsrate und Versicherungsdichte entdeckt.

„Smart-Home-Technologien liegen im Trend“, resümiert das Meinungsforschungs-Institut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH. Im Auftrag der Cosmos Versicherung AG – der Direktversicherer der Generali Deutschland AG hat bereits einen Smart-Home-Tarif, (VersicherungsJournal 2.2.2017) wurden 1.000 Bundesbürger befragt.

Am ehesten gegen Einbruch

Der Umfrage zufolge wissen 86 Prozent, was Smart Home ist, doch nutzt diese Technologie kaum jemand. Nur Funksteckdosen (14 Prozent) und der vernetzte Fernseher (zehn Prozent) hätten es bisher in die deutschen Haushalte geschafft.

Laut Umfrage wollen die Menschen aber diese Technik: So würden sich 48 Prozent gerne mit intelligenten Alarmanlage oder einem Bewegungsmelder und 44 Prozent mit vernetzten Tür- und Fenstersensoren gegen Einbruch schützen. 39 Prozent versprechen sich mehr Schutz durch ein biometrisches Türschloss, das Besucher per Finger- oder Augenscanner identifiziert.

49 Prozent würden ihr Zuhause gerne mit Sicherheitstechniken gegen Brände ausstatten. Allerdings haben dies bisher nur drei Prozent bereits getan.

Risiko oft richtig eingeschätzt

Das Vergleichsportal Check 24 GmbH hat die Versicherungsdichte in der Hausratversicherung mit der erfassten Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2016) des Bundeskriminalamtes verglichen. Das Ergebnis: Es gibt einen, wenn auch nicht durchgängigen Zusammenhang zwischen Abschlüssen und Risiko.

So versichern sich die Haushalte in den Bundesländern Bremen, Hamburg und Berlin, in denen das Bundeskriminalamt 2016 die meisten Wohnungseinbrüche je 100.000 Einwohner registrierte (VersicherungsJournal 25.4.2017), überdurchschnittlich häufig. In den 15 größten deutschen Städten, mit Ausnahme von Stuttgart und Nürnberg, ist die Versicherungsdichte ebenso überdurchschnittlich.

Dagegen wird sich allerdings im Saarland und in Niedersachsen – beides Bundesländer mit überdurchschnittlich hoher Einbruchsrate – unterdurchschnittlich oft versichert. Und die Check24 zufolge „sicherste Stadt“ München ist überdurchschnittlich hausratversichert.

Rabatt und Versicherung von Smart Home

Die HDI Versicherung AG hat drei neue Produktlinien in der Hausratversicherung entwickelt, die auf dem Versicherungssummen-Modell basieren, eine Bestleistungsgarantie beinhalten und den Einsatz von Smart-Home-Technik zum Sichern und Überwachen des Haushalts mit einem Beitragsnachlass honorieren.

Schäden an den fest installierten Komponenten der Technik in der Wohnung sind ohne Begrenzung mitversichert. Wenn sie durch Bedienungsfehler, Sturz oder Bruch und Konstruktions-/Montagefehler entstehen, leistet HDI bis zu 1.000 Euro. In gleicher Höhe sind Schäden am Hausrat infolge von Fehlfunktionen, Manipulation oder unbeabsichtigter Fehlbedienung der Smart-Home-Komponenten – etwa dem unbeabsichtigten Öffnen von Türen oder Fenstern – inbegriffen.

Weitere Besonderheiten der Premium-Linie ist der Ersatz von etwa Schäden durch Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch bis zu 10.000 Euro, die Übernahme von Rückreisekosten (bis 10.000 Euro) wenn ein Urlaub wegen eines erheblichen Schadens am versicherten Hausrat vorzeitig abgebrochen werden muss.

Kleidung oder Lernmittel, die bei Schulveranstaltungen gestohlen werden, sind bis 500 Euro versichert und der Diebstahl persönlicher Gegenstände am Arbeitsplatz oder in Kur- und Krankenzimmern bis 3.000 Euro.

Allgefahrendeckung mit Zusatzleistungen

Die Bayerischen Beamten Versicherung AG (die Bayerische) kombiniert die Allgefahrendeckung „Meine-eine-Police“ mit dem Smart-Home-System „devolo Home Control“ und Assistance-Leistungen wie etwa Notfallhilfe. Dazu kooperiert die Bayerische mit der Devolo AG, mit der unter anderem auch die Cosmos bei ihrem Technikangebot zusammenarbeitet (VersicherungsJournal 3.4.2017).

Die Bayerische unterstützt Kunden durchgehend von der Auswahl und Installation der Geräte über Assistance-Leistungen bis zum Eintritt eines Schadens bei Einbruch, Feuer oder Wasser. Die einzelnen Elemente sind je nach Bedarf wählbar.

Die Kosten der Geräte, der Installationsservice sowie Schutzbrief, Notfallhilfe sowie das umfassende All-Risk-Versicherungskonzept der Bayerischen sind im Monatsbeitrag enthalten. Nach Ende der Vertragslaufzeit gehört das Kontrollsystem den Kunden.

Der Tarif „Meine-eine-Police“ umfasst eine Haftpflicht-, eine Hausrat- und eine Glasversicherung und kann um weitere Bausteine wie einen Schutzbrief ergänzt werden.

Vergünstigtes Sicherheitspaket

Die Generali-Tochter Aachen Münchener Versicherung AG hat ihre „VERMÖGENSSICHERUNGSPOLICE (VSP)“ um ein Smart-Home-Gerätepaket der Firma Devolo ergänzt.

Das Gerätepaket besteht aus einer Zentrale, einer Alarmsirene, einer Schalt- und Messsteckdose, zwei Sensoren für Tür oder Fenster sowie einem Wassermelder. Bedient werden die Geräte per Webbrowser über PC und Laptop oder per „Home Control App“ von Devolo über Tablet und Smartphone. Zusätzliche Geräte bekommen die Versicherungskunden zu Vorzugskonditionen.

Als Besonderheiten des neuen Hausrattarifs „OPTIMAL“ werden der Verzicht auf Kürzung bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden, die Deckung von Überspannungsschäden durch Blitz, Fahrraddiebstahlschäden, Trickdiebstahl aus der Wohnung und die Mitversicherung von Wertsachen bis 50.000 Euro herausgestellt. Umfasst sind auch Schäden an der Sportausrüstung außerhalb der Wohnung und ein Schlüsseldienst im Notfall.

Die „VERMÖGENSSICHERUNGSPOLICE“, welche nur über Vermittler der DVAG Deutsche Vermögensberatung AG- verkauft wird, enthält die Bausteine Privathaftpflicht, Hausrat, Haushalt-Glas, Unfall sowie optional Reise, Wohngebäude und Photovoltaik.