Neues aus den Produktwerkstätten der Altersvorsorge-Anbieter

23.3.2017 – Die Continentale Lebensversicherung bringt eine Rente mit flexibler Garantierente auf den Markt. Beim neuen bAV-Konzept der HDI Leben „Cashback“ geht es um die optimale Nutzung der staatlichen Förderung. Die Universa meldet die Wertentwicklung ihrer Strategiedepots. Die Union Asset Management will mehr Aktien bei Riester.

Bei der neuen fondsgebundene Rente „Garant“ der Continentalen Lebensversicherung AG bestimmen die Kunden bei Vertragsschluss die garantierte Rentenhöhe selbst. Möglich sind zwischen 50 und 100 Prozent in Fünf-Prozent-Schritten. Die Rente „Garant“ kann ab 25 Euro Monatsbeitrag abgeschlossen werden.

Garantie ohne Wenn und Aber

Bei Vertragsschluss wird der Rentenfaktor zu 100 Prozent festgeschrieben. Eine Treuhänderklausel gibt es nicht. Zusätzlich kann die Altersvorsorge für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit finanziell abgesichert werden. In diesen Fällen wird der Beitrag weiter gezahlt.

Der Prämien-Anteil, der nicht für diese Beitragsgarantie benötigt wird, wird in Fonds investiert. Zur Wahl stehen mehr als 80 Fonds und verschiedene Depots mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten und Risikoklassen. Die Kunden können bis zu zehn Fonds ohne Ausgabeaufschläge kombinieren und sechs Mal pro Jahr kostenlos shiften und switchen.

Fünf Jahre vor Rentenbeginn kann das Ablaufmanagement begonnen werden. Dabei stehen drei Wege zur Verfügung, das Fondsguthaben in sicherere Anlageklassen umzuschichten. „Rente Garant“ gibt es auch als zertifiziertes Riester-Produkt. Das Beitragsgarantie-Niveau liegt dann fest bei 100 Prozent.

Förderung optimal nutzen

Die HDI Lebensversicherung AG führt für die betriebliche Altersversorgung das Konzept „bAV Plus Cashback" ein. Kern des Konzepts ist eine Prepaid-Kreditkarte, die vom Arbeitgeber monatlich mit einem fixen Betrag aufgeladen wird. Diesen Betrag kann der Mitarbeiter für Einkäufe seiner Wahl ausgeben.

In der Gehaltsabrechnung wird dieser Betrag als steuer- und sozialabgabenfreier Sachbezug erfasst. So erhält der Mitarbeiter über die Entgeltumwandlung hinaus eine zusätzliche Förderung für seine bAV.

Der Arbeitgeber finanziert die Gutschrift teilweise durch die Lohnnebenkosten, die er einspart, weil die bAV-Beiträge seines Mitarbeiters auch für ihn innerhalb gesetzlicher Grenzen sozialabgabenfrei sind. Nach Unternehmensangaben hilft das Konzept Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die staatliche Förderung optimal auszuschöpfen.

Wertentwicklung 2016

Die Universa Lebensversicherung a.G. meldet für ihre aktiv gemanagten Feri-Strategiedepots eine Wertentwicklung für das Jahr 2016 zwischen 3,73 Prozent und 7,28 Prozent. Bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen der Universa wählen die Kunden eins von drei Strategiedepots der Feri Trust GmbH. In der Variante „Stabilität“ beträgt der Aktienanteil zwischen zehn und 30 Prozent, bei „Wachstum“ zwischen 30 und 70 Prozent und bei „Chance“ zwischen 60 und 100 Prozent.

In der Variante „Stabilität“ belief sich die Wertentwicklung 2016 auf 3,73 Prozent, bei „Chance“ auf 6,54 Prozent und bei „Wachstum“ auf 7,28 Prozent. Seit der Auflegung der Strategiedepots im September 1998 erzielte „Stabilität“ pro Jahr 3,46 Prozent, „Wachstum“ 4,29 Prozent und „Chance“ 5,67 Prozent, wird weiter mitgeteilt.

Die Kunden können während der Ansparzeit ihrer Verträge jederzeit die Depots wechseln oder sich in der Einzelfondsauswahl ihre Anlagefavoriten selbst zusammenstellen.

Mehr Aktien für Riester-Kunden

Die Union Asset Management Holding AG wird Kunden des Riester-Produkts „UniProfiRente“, die bislang keinen oder nur einen sehr geringen Anteil an Aktienfonds halten, zum 1. Juli zehn Prozent des Sparanteils in Anteilen des Aktienfonds „UniGlobal Vorsorge“ umwandeln. Zudem kann der Rentenbestand künftig stufenlos in Aktienfonds umgewandelt werden.

Das Produktkonzept wurde geändert: Künftig setzt man mehr auf die Chancen-Komponente. Auch nach Kursrückgängen fließen in der Regel immer zehn Prozent der Einzahlungen in den Aktienfonds. Außerdem verbleiben bei einer Umschichtung des Bestandes zehn Prozent im chancenreicheren Aktienfonds. Neu ist, dass das Vermögen schrittweise wieder in den Aktienfonds zurückfließen kann, wenn sich die Märkte erholen. So ist sogar eine vollständige Rückumschichtung in den Aktienfonds möglich.

Bei der zweiten Riester-Lösung „UniProfiRente Select“ wird eine restlaufzeitabhängige Mindestaktienfondsquote eingeführt. Der Mindestanteil des Aktienfonds liegt bei einer Laufzeit von mehr als 35 Jahren bei 30 Prozent. Bis zu einer Restlaufzeit von fünf Jahren fällt die Mindestquote um ein Prozent pro Jahr. Beträgt die Laufzeit weniger als fünf Jahre, gibt es keinen Mindestanteil mehr.

Die tatsächliche Aktienfondsquote wird für jeden Kunden individuell ermittelt. Maximal möglich ist eine Aktienfondsquote von 100 Prozent. Mit der Einführung des Mindestanteils entfällt bei der „UniProfiRente Select“ die optionale Gewinnsicherung. Bestandskunden behalten die optionale Gewinnsicherung.