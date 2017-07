Neues aus den Produktschmieden der Lebensversicherer

5.7.2017 – Die Debeka bietet ein Einmalbeitragsprodukt zum „Geld parken“, die Württembergische eine BU-Direktversicherung und die Alte Leipziger eine nach eigenen Angaben moderne flexible Basisrente. Cosmos Direkt führt das Vitality-Programm jetzt in der Risikolebens-Versicherung ein. Die Continentale verknüpft Sterbegeld mit Bestattungsdiensten. Die Zurich verspricht Fondsanlegern Vorteile wie sonst nur bei Großkunden.

WERBUNG

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. hat zum 1. Juli seine Tarif-Familie „Chance“ (VersicherungsJournal 1.7.2016) um ein Einmalbeitragsprodukt erweitert. Gedacht ist der Tarif beispielsweise für Kunden, die auslaufende Lebensversicherungs-Gelder im aktuellen Zinstief durch die Anlage in einem Fonds zunächst „parken“ wollen.

Mit Ablaufmanagement

Mit zwei Tarifvarianten – mit oder ohne Todesfallabsicherung – kann der Kunde seinen Beitrag auf einen garantiebasierten und einen fondsgebundenen Baustein aufteilen. Im Rahmen eines „Anlaufmanagements“ investiert die Debeka den Beitragsanteil für den fondsgebundenen Baustein zunächst in den sicherheitsorientierten Debeka-internen Fonds „Debeka Global Bonds“.

Danach wird der Einmalbeitrag innerhalb der ersten 36 Monate stufenweise in den chancenorientierten Fonds „Debeka Global Shares“ überführt. Sonderzahlungen und Kapitalentnahmen sind flexibel möglich. Zudem können die Steuervorteile einer privaten Rentenversicherung genutzt werden.

Die Debeka verspricht für ihre beiden Fonds „sehr niedrige Kostensätze“. Zu Gunsten der Mitglieder komme man mit einer sparsamen Verwaltung aus und organisiere die Kapitalanlage aus einer Hand.

Risikoleben mit Sportprogramm

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG hat nun wie ihre Konzernschwester Dialog Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 21.2.2017) das Generali Vitality-Programm in der Risikolebens-Versicherung eingeführt.

Im neuen Risikoleben-Tarif „Comfort Plus“ können die Versicherten für fünf Euro monatlich unabhängig von Alter und Gesundheitszustand an einem Gesundheitsprogramm via App teilnehmen.

Für bestimmte Aktivitäten erhält der Versicherte Punkte, die in Rabatte bei Kooperationspartnern wie Adidas, Fitness First, Linda-Apotheken, Garmin, Polar, Weight Watchers, Allen Carr’s Easyway, Galeria Kaufhof und Expedia umgesetzt werden.

Auch wenn ein Vitality-Teilnehmer innerhalb des Programms keine Aktivität ausübt, zahlt er über die Gesamtlaufzeit der Versicherung hinweg nie mehr Prämie als die, die sich nicht am Vitality-Programm beteiligen, hebt das Unternehmen hervor.

BU über den Arbeitgeber

Die Württembergische Lebensversicherung AG bietet die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung jetzt auch als Direktversicherung an. Da bei der BU-Direktversicherung die Beiträge direkt vom Gehalt abgezogen werden, ist sie innerhalb der geförderten Grenzen steuer- und sozialabgabenfrei. Erst im Leistungsfall ist die zur Auszahlung kommende Berufsunfähigkeitsrente als sonstige Einkünfte zu versteuern.

Ein Anspruch auf eine BU-Rente besteht, wenn die versicherte Person voraussichtlich sechs Monate nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann und mindestens zu 50 Prozent berufsunfähig ist. Beim Wechsel des Arbeitgebers kann die BU entweder vom neuen Chef fortgeführt oder privat weitergezahlt werden.

Flexible Basisrente

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. hat ihre flexible Rentenversicherung „AL_RENTEFlex“ nun auch als Basis-Rente konzipiert. Bei dieser neuen Basis-Rentenversicherung können die Beiträge individuell zwischen dem Sicherungsvermögen und einer individuellen Anlage aus 80 Fonds aufgeteilt werden.

Für 2017 können 84 Prozent der Beiträge als Sonderausgaben abgesetzt werden. Bis 2025 steigt dieser Anteil jährlich um zwei Prozentpunkte. Insgesamt können pro Kalenderjahr damit aktuell bis zu 23.362 Euro als Single und bis zu 46.724 Euro als Verheirateter steuerlich geltend gemacht werden.

Aus der klassischen Anlage erhalten die Kunden zum Rentenbeginn eine garantierte monatliche Altersrente. Durch die Umschichtung von Fonds in die klassische Anlage kann das Guthaben gesichert werden. Freiwillige Zuzahlungen und Teilentnahmen sind jederzeit möglich, stellt das Unternehmen heraus.

Vorsorge jetzt mit Bestattungspaket

Die Continentale Lebensversicherung AG leistet in ihrem neuen Tarif „SterbeGeld Classic“ ab einer versicherten Summe von 7.500 Euro Bestattungs-Dienstleistungen durch die Firma WDS.Care GmbH.

Bei Unfalltod wird nach Unternehmensangaben vom ersten Geltungstag an die volle versicherte Summe ausgezahlt. Bei anderen Todesursachen erstattet die Continentale in den ersten drei Versicherungsjahren die eingezahlten Beiträge. Nach Ablauf des dritten Jahres wird immer die volle Summe plus die erreichte Überschussbeteiligung geleistet, wird weiter mitgeteilt.

Das Sterbegeld kann ab 40 Jahren abgeschlossen werden. Der Versicherer verzichtet auf eine Gesundheitsprüfung. Der Einstieg ist mit einem monatlichen Beitrag ab fünf Euro oder ab einem Einmalbeitrag von 2.500 Euro möglich. Bei einer garantierten versicherten Summe von 7.500 Euro zahlt ein 40-Jähriger monatlich 20,79 Euro.

Bei laufender Beitragszahlung darf der Kunde bei Vertragsabschluss höchstens 75 Jahre alt sein, bei einem einmaligen Beitrag 80 Jahre. Spätestens wenn der Versicherte das Alter 85 erreicht, zahlt er den laufenden Beitrag nicht mehr. Zur garantierten Versicherungssumme kommt im Leistungsfall die erreichte Überschussbeteiligung hinzu.

Schneller Überblick auf drei Seiten

Die Continentale Leben hat zudem die Fondsauskunft für die Vermittler verbessert: Mit nur einem Klick im Bestandssystem der Continentale erhalten sie ein PDF-Dokument mit allen wichtigen Informationen zur Fondspolice ihres Kunden, wird versprochen. Das Dokument zeigt die Vertragsdaten, eine Portfolio-Analyse sowie eine entsprechende Übersicht.

Die erste Seite des PDF nennt die Vertragsdaten und die Verteilung des Kundengeldes auf die gewählten Fonds. Dann folgt eine Portfolio-Analyse in sechs Kategorien. Sie veranschaulicht zum Beispiel, in welchen Ländern oder Aktiensektoren die Fonds investiert sind.

Eine Portfolio-Übersicht bietet die dritte Seite. Sie informiert, wie die gewählten Fonds geratet sind und sich entwickelt haben. Zudem zeigt sie die laufenden Kosten. Als Anlage gibt es für jeden Fonds im Bestand des Versicherten ein einseitiges Porträt. Die Analyse erstellt die Morningstar Deutschland GmbH.

Vorteile wie Großanleger

Privaten Kunden verspricht die Zurich Gruppe Deutschland bei ihrem überarbeiteten fondsgebundenen Vorsorgeangebot Vorteile, die bisher nur Großanlegern vorbehalten waren. Die neue Fondspalette umfasse nun auch rückvergütungsfreie und institutionelle Fondsanteilsklassen sowie diverse ETFs.

Insgesamt bietet die Zurich acht Depotmodelle an: Die vier neuen Depotmodelle „Plus“ basieren auf rückvergütungsfreien und institutionellen Anteilsklassen hochwertiger Fonds, hebt das Unternehmen in einer Pressemitteilung hervor.

Zudem gibt es vier neue, gemanagte Depotmodelle auf Basis von ETFs. Beides gibt es in den vier risikoadjustierten Ausprägungen „Einkommen“, „Balance“, „Wachstum“ und „Dynamik“ mit einem unterschiedlich hohen Aktienanteil. Beim Modell „Einkommen“ werden maximal 30 Prozent in Aktien investiert, beim Depotmodell „Dynamik“ zwischen 90 und 100 Prozent.

Die Ersparnisse bei den Fondskosten kommen den Kunden nach Unternehmensangaben direkt zugute. Fließen zudem Rückvergütungen von der Fondsgesellschaft an Zurich, werden diese im Rahmen der Überschussbeteiligung zu 100 Prozent an den Kunden weitergegeben, wird weiter mitgeteilt. Auch hier wird die Brutto-Hochrechnungsmethode angewendet, bei der die Fondskosten von der angenommenen Wertentwicklung abgezogen werden (VersicherungsJournal 5.5.2017).