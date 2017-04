Neues aus den Produktschmieden der Lebensversicherer

6.4.2017 – Das Versorgungswerk Klinikrente führt eine konsortiale Pflegeversicherung und Swiss Life neue Produktfeatures beim bAV-Angebot ein. Die Zurich bietet mehr bei ihren Dread-Disease-Produkten. Canada Life hat einen geglätteten Wertzuwachs von erneut 2,1 Prozent für seine Unitised-With-Profits- (UWP-) Policen festgelegt.

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland hat ihre Tariffamilie „Maximo“ in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) neben den bestehenden Features wie der freien Wahl der Hauptfälligkeit oder einer flexiblen Hinterbliebenen-Versorgung um Produktfeatures erweitert.

Grundsätzlich ist Swiss Life Maximo so konzipiert, dass sowohl gesamte Belegschaften abgesichert werden können als auch der erhöhte Versorgungsbedarf von Gesellschafter-Geschäftsführern, Fach- und Führungskräften.

Ungezillmert und echter Honorartarif

Seit dem 1. April gibt es für die bAV-Produktlinien „Swiss Life Maximo“ (VersicherungsJournal 4.8.2014) und „Swiss Life Maximo Kompakt“ (VersicherungsJournal 27.4.2016) unter anderem die Option auf eine zusätzliche Todesfallleistung in Form einer Kapital- oder Rentenzahlung. Mit „Beitragsbefreiung Plus“ kann zudem in der Direktversicherung der Beitrag für die bAV im Falle einer Berufsunfähigkeit in dynamisierter Form fortgeführt werden.

Neu sind zudem ungezillmerte Tarife, bei denen die die Abschlusskosten als laufende Provision auf die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt werden. Außerdem steht nach Unternehmensangaben nun auch ein echter Honorartarif ohne jede Provisionszahlung zur Verfügung.

Zudem können die Kunden ihr Garantieniveau auch in der bAV auf 80 Prozent absenken und so über Anlagen am Kapitalmarkt mögliche Renditechancen wahrnehmen. Diese Variante zielt vor allem auf Gesellschafter-Geschäftsführer und arbeitgeberfinanzierte Pläne ab.

Vereinfachte Gesundheitserklärung

Die Klinikrente Versorgungswerk GmbH bietet den rund fünf Millionen im Medizinbereich Beschäftigten eine Pflegerente gegen laufenden Beitrag oder durch eine Einmalzahlung. Solange keine Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, kann eingezahltes Kapital entnommen werden.

Die „KlinikRente.Pflege“ gibt es als Aufbauplan und als Sofortschutz. Beim Aufbauplan ist eine Gesundheitserklärung des Kunden nötig und eine leistungsfreie Zeit von mindestens zehn Jahren nach Abschluss.

Bei der Tarifvariante Sofortschutz entfällt die leistungsfreie Zeit durch eine Gesundheitsprüfung. Mit dem Sofortschutz besteht sofortiger Anspruch auf eine lebenslange Pflegerente. Beide Varianten können auch per Einmalbeitrag finanziert werden.

Mehr Schutz bei schweren Krankheiten

Die Zurich-Gruppe hat ihre Absicherungsmodelle gegen die finanziellen Folgen von schweren Erkrankungen „Eagle Star Krankheits-Schutzbrief“ und „Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief“ um Erkrankungen und Leistungen erweitert. Produktgeber ist die in Irland ansässige Zurich Life Assurance plc., die früher Eagle Star hieß.

Mitversichert sind nun auch Erkrankung des motorischen Nervensystems und Muskelschwund. Insgesamt umfasst die Absicherung nun 66 versicherte Erkrankungen. Die pauschale Höhe der Teilleistungen, welche bei Erkrankungen mit geringerem Schweregrad gezahlt werden, wurde von 15.000 Euro auf 25.000 Euro erhöht.

Neu ist, dass Kinder zunächst kostenlos beim jeweiligen Elternteil mitversichert sind. Sie können bei Ablauf der Kindermitversicherung im Alter von 18 Jahren beziehungsweise maximal 21 Jahren nach Beendigung ihrer Ausbildung oder eines Studiums innerhalb von sechs Monaten ohne erneute Gesundheitsprüfung einen eigenen Dread-Disease-Schutz von bis zu 35.000 Euro abschließen.

Auch Profisportler versicherbar

Darüber hinaus erhöht sich auch die Summe der vorherigen kostenlosen Mitversicherung von zuvor maximal 25.000 Euro auf nun 35.000 Euro.

Durch eine Anpassung der Risikoannahmerichtlinie werden je nach Sportart auch Profisportler versichert. Der pauschale Ausschluss gefährlicher Hobbies und Freizeitbeschäftigungen in den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen wurde entfernt und das Produkt im Todesfall um einen vorläufigen Versicherungsschutz erweitert.

Alle Tarifanpassungen sind nach Unternehmensangaben für die Kunden prämienneutral. Beide Produktvarianten bieten weiterhin garantierte Beiträge bei garantierten Versicherungssummen für die gesamte Laufzeit des Vertrages.

Geglätteter Wertzuwachs

Die Canada Life Assurance Europe plc hat für ihre Kunden erneut einen geglätteten Wertzuwachs von 2,1 Prozent für ihre Unitised-With-Profits- (UWP-) Policen festgelegt. Damit bleibt dieser zum fünften Mal in Folge stabil. Die Festsetzung des geglätteten Wertzuwachses im hinterlegten UWP-Fonds gilt ab dem 1. April 2017 für die folgenden zwölf Monate.

Der jährlich deklarierte Wertzuwachs gehört zu den Garantie-Bausteinen der Policen. Er fängt mögliche Kurseinbrüche zu Rentenbeginn auf. Laufen die Kapitalmärkte besser, erhalten Versicherte stattdessen bei Erfüllung der Garantievoraussetzungen den höheren tatsächlichen Wert ihrer Anteile am UWP-Fonds ausgezahlt.

Der Aktien-Anteil der UWP-Tarife ist höher als bei klassischen Lebensversicherungen. 6,4 Prozent tatsächliche Wertentwicklung pro Jahr weist der hinterlegte Fonds seit Auflegung auf, wie das Unternehmen weiter mitteilte.